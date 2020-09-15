Постпред України в ООН Кислиця вказав генсеку Гутеррешу на порушення міжнародного права в Криму, де окупанти провели "місцеві вибори"
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся з листом до генсека організації Антоніу Гутерреша щодо російських виборів в окупованому Криму.
Про це повідомляє в Twitter представництва України в ООН, передає Цензор.НЕТ.
"У листі до генерального секретаря ООН посол Сергій Кислиця підкреслив, що організація і проведення Росією так званих "виборів" у Криму є протиправними і грубо порушують міжнародне право, зокрема Статут ООН, низку резолюцій ГА ООН та інших міжнародних інструментів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в Росії з 11 по 13 вересня проходили місцеві вибори. Їх також організували в окупованому Криму.
Напередодні Міністерство закордонних справ висловило протест через проведення "виборів" на окупованій території. За словами першої заступниці глави МЗС України Еміне Джепарової, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію "голосування", зокрема шляхом санкцій.
Європейський союз також не визнає результати російських "виборів" на окупованому півострові.
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