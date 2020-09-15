Постпред України в ООН Кислиця вказав генсеку Гутеррешу на порушення міжнародного права в Криму, де окупанти провели "місцеві вибори"

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся з листом до генсека організації Антоніу Гутерреша щодо російських виборів в окупованому Криму.

Про це повідомляє в Twitter представництва України в ООН, передає Цензор.НЕТ.

"У листі до генерального секретаря ООН посол Сергій Кислиця підкреслив, що організація і проведення Росією так званих "виборів" у Криму є протиправними і грубо порушують міжнародне право, зокрема Статут ООН, низку резолюцій ГА ООН та інших міжнародних інструментів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Росії з 11 по 13 вересня проходили місцеві вибори. Їх також організували в окупованому Криму.

Напередодні Міністерство закордонних справ висловило протест через проведення "виборів" на окупованій території. За словами першої заступниці глави МЗС України Еміне Джепарової, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію "голосування", зокрема шляхом санкцій.

Європейський союз також не визнає результати російських "виборів" на окупованому півострові.