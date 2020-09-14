Фракція "Слуга народу" проведе окреме засідання, де заслухає Кравчука і Резнікова, - Качура

Фракція "Слуга народу" планує провести засідання з приводу змін до постанови про місцеві вибори. Така зустріч може відбутися вже цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своєму Telegram-каналі нардеп Олександр Качура.

"Домовилися провести з цього питання окреме засідання фракції за участю всіх депутатів, глави делегації в ТКГ Кравчука, віцепрем'єра Резнікова і керівництва Офісу президента", - повідомив він.

Читайте також: НАБУ "вело" "слугу народу" Юрченка та його помічника Фіщенка з липня, кримінальне провадження відкрито в серпні, - Бутусов