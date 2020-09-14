Фракція "Слуга народу" проведе окреме засідання, де заслухає Кравчука і Резнікова, - Качура
Фракція "Слуга народу" планує провести засідання з приводу змін до постанови про місцеві вибори. Така зустріч може відбутися вже цього тижня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своєму Telegram-каналі нардеп Олександр Качура.
"Домовилися провести з цього питання окреме засідання фракції за участю всіх депутатів, глави делегації в ТКГ Кравчука, віцепрем'єра Резнікова і керівництва Офісу президента", - повідомив він.
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только и занимается разборками того что творит Ермак
16.09 - заслушать Фокина с внучкой по поводу сдачи интересов Украины сепаратистам
😀😜😀( ответств Ермак)
Львовская область на следующих выборах ещё за Зеленского проголосует. Какие тут птеродактили.
Они снова разбились на партеечки и желают
звиздеть и кормиться лет с пять за счёт бедных, до конца их великой "эпохи бедности" … Вони знов за нарот, вони майже всі розмовляють українською, майже всі у вишиванках та мають гучні назви : «За
кацапське життя» ; «За московське рабське майбутне»; « За наш кремлівський край»
и... за "остальную сволочь"!Уря, зебоби - ви це зробили!Слава СБакановУ !!!