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Фракція "Слуга народу" проведе окреме засідання, де заслухає Кравчука і Резнікова, - Качура

Фракція

Фракція "Слуга народу" планує провести засідання з приводу змін до постанови про місцеві вибори. Така зустріч може відбутися вже цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своєму Telegram-каналі нардеп Олександр Качура.

"Домовилися провести з цього питання окреме засідання фракції за участю всіх депутатів, глави делегації в ТКГ Кравчука, віцепрем'єра Резнікова і керівництва Офісу президента", - повідомив він.

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Автор: 

Кравчук Леонід (546) Слуга народу (2813) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+11
Нормальна служба безпеки нормальної країни що б зробила? Взяла б постанову слідчого судді і почекавши, поки зберуться потенційні колаборанти на свій шабаш, затримала б цю мережу аґентів. А СБУ цього звичайно ж не зробить.
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14.09.2020 23:00
+8
15 . 09 - заслушать Кравчука и Резникова По поводу руководства Козаком АП И ПАРЛАМЕНТОМ УКРАИНЫ . ( отвеств Ермак)
16.09 - заслушать Фокина с внучкой по поводу сдачи интересов Украины сепаратистам
😀😜😀( ответств Ермак)
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14.09.2020 23:04
+6
фракция приСлуга олигархов
только и занимается разборками того что творит Ермак
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14.09.2020 22:59
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фракция приСлуга олигархов
только и занимается разборками того что творит Ермак
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14.09.2020 22:59 Відповісти
15 . 09 - заслушать Кравчука и Резникова По поводу руководства Козаком АП И ПАРЛАМЕНТОМ УКРАИНЫ . ( отвеств Ермак)
16.09 - заслушать Фокина с внучкой по поводу сдачи интересов Украины сепаратистам
😀😜😀( ответств Ермак)
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14.09.2020 23:04 Відповісти
"Договорились провести по этому вопросу отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в ТКГ Кравчука, вице-премьера Резникова и руководства Офиса президента" предатели Украины договорились о встрече без доклада в ВРаде и народу Украины о зраде намазаной в Минске...
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14.09.2020 23:00 Відповісти
Нормальна служба безпеки нормальної країни що б зробила? Взяла б постанову слідчого судді і почекавши, поки зберуться потенційні колаборанти на свій шабаш, затримала б цю мережу аґентів. А СБУ цього звичайно ж не зробить.
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14.09.2020 23:00 Відповісти
У Львівській області за Кравчука проголосувало більше 90% виборців. Бидло біситься коли я це нагадую.
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14.09.2020 23:03 Відповісти
Когда жто было ? Вы ещё про Птеродаклей вспомните
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14.09.2020 23:06 Відповісти
Главное, что они не хотят знать историю Украины.
Львовская область на следующих выборах ещё за Зеленского проголосует. Какие тут птеродактили.
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14.09.2020 23:49 Відповісти
А фокина отправили в отставку из-за требований шахтеров Донбасса, и что из этого? Ты решило блеснуть "интеллектом" и как всегда жидко обделалось?
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15.09.2020 00:31 Відповісти
А ти ЧМО, за Кучму голосувало ?
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14.09.2020 23:09 Відповісти
Брешеш, як шолудивий собака, бо Львівщина на перших президентських 1991 року дала майже 86% за Чорновола. Кравчук там отримав 11,5%.
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14.09.2020 23:14 Відповісти
Так то і є!Тоді,взагалі,Чорновіл набирав абсолютну більшість по західних регіонах України,за що і був вбитий мацкальсько-українськими комуняками.
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15.09.2020 01:06 Відповісти
и что?
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15.09.2020 00:00 Відповісти
То что быдло лжёт будто этого не было.
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15.09.2020 00:13 Відповісти
я имею в виду, что такого, что в 1994 году Львов голосовал за Кравчука против Кучмы?
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15.09.2020 00:16 Відповісти
а причем тут эти названые вами лица?
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15.09.2020 00:28 Відповісти
Ну если быдло протянет во второй тур этих уродов, то скорее всего так и будет, и львовяне правильно сделают если проголосуют за меньшее зло.
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15.09.2020 00:58 Відповісти
Ну пока что кроме тебя тут никто этого не опровергает. Или ты сам являешься тем быдлом которое лжет?
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15.09.2020 01:00 Відповісти
Не ту цифру берешь, не то пишешь.При СССР за Кравчука когда его выбирали в ЦК КПУ проголосовало 99, 9 % , т. е, число тех, кто был против было в 100 раз меньше , лучше напиши, сколько за него голосовало когда в переговорщики он пошел
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15.09.2020 02:29 Відповісти
Почему российского бота интересуют внутриукраинские дела? Не благодаря вам ли,************** шляпы , у нас жопа творится?
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15.09.2020 06:09 Відповісти
...и представник ОП! Всё! Ермак рулит страной! Зе бессильный! Никто!
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14.09.2020 23:05 Відповісти
Так уже суд был!
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15.09.2020 00:33 Відповісти
а чо фокина с внучкой уже не зовёте? а то заодно и стриптиз посмотрите.... а ермака слабо заслушать что он там козаку наообещал?
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14.09.2020 23:08 Відповісти
Дід каляска в памперсі буде? А то я дивлюся, що памперс це вже партєйний атрибут зєбілів.
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14.09.2020 23:11 Відповісти
А як без факіна ? Що великий фак показав ? Та за хвилину мож старого пердуна викинути з тої ТГК.
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14.09.2020 23:14 Відповісти
З усього видно, що таки хочуть протягнути "кацапські забаганки".
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14.09.2020 23:16 Відповісти
так а шо , задаток отдавать, а если уже нечем ? А если счетчик и "новичек " ?
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15.09.2020 02:31 Відповісти
ну шо зебобики , радуйтесь, купол вашего зелёного цырка плотно окружили недобитые збитые лёдчыки и «крепкые хазяйственныки"-рыги!
Они снова разбились на партеечки и желают
звиздеть и кормиться лет с пять за счёт бедных, до конца их великой "эпохи бедности" … Вони знов за нарот, вони майже всі розмовляють українською, майже всі у вишиванках та мають гучні назви : «За
кацапське життя» ; «За московське рабське майбутне»; « За наш кремлівський край»
и... за "остальную сволочь"!Уря, зебоби - ви це зробили!Слава СБакановУ !!!
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14.09.2020 23:17 Відповісти
https://dumskaya.net/news/sovpadenie-slivshiy-operatciyu-po-poimke-vagnero-126341/ Совпадение? Сливший операцию по поимке «вагнеровцев» глава Офиса президента остается бизнес-партнером российского бизнесмена, связанного с окружением Путина

Фракция "Слуга народа" проведет отдельное заседание, где заслушает Кравчука и Резникова, - Качура - Цензор.НЕТ 3505
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14.09.2020 23:22 Відповісти
Власне, а чому тільки фракція СН? Що, усіх інших депутатів зневажають?
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14.09.2020 23:49 Відповісти
Похоже зебилы будут таки протягивать "выборы" на донгурасе и все другие хотелки кацапов. Вопрос только в том, позволим ли мы все им это сделать или и дальше будем строчить гневные посты в интернете, а на акции протеста против капитуляции будет приходить по несколько сотен человек в Киеве.
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15.09.2020 00:23 Відповісти
Да, петики, именно так все и будет. А чем вы недовольны?
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15.09.2020 00:34 Відповісти
Любой адекватный человек не будет доволен капитуляцией и уничтожением своей страны в угоду кацапо нацистам и только зебильное и ватное быдло (такое как ты) радостно визжит от восторга наблюдая как пархатый клоун уничтожает и грабит Украину.
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15.09.2020 00:56 Відповісти
Это договорняк за спиной народа Украины и будет расценен как предательство Родины.
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15.09.2020 00:48 Відповісти
Ну, коли собака немає роботи. то ..........
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15.09.2020 07:04 Відповісти
Кравчуку виділити дубову бочку і кобилу , нехай возить воду до окупантів в Крим, там же "наші" люді.
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15.09.2020 07:54 Відповісти
 
 