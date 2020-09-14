Ситуація на Донбасі і в окупованому Криму - одна з головних тем зустрічі президентів Австрії і України, - канцелярія
Ситуація на Сході України та в Криму стане однією з головних тем зустрічі 15 вересня у Відні федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена та президента України Володимира Зеленського.
Про це заявили у канцелярії президента Республіки Австрія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Одною з тем (обговорення – ред.) буде поточна ситуація в Криму та на Сході України, зокрема, необхідність дотримання режиму припинення вогню та складна гуманітарна ситуація в регіоні", - йдеться у поширеному повідомленні щодо візиту українського президента.
У канцелярії також заявили, що Австрія повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а також санкції Європейського Союзу проти Росії.
"Підтримка президентом Зеленським повної імплементації Мінських домовленостей є ключем до мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Його ініціативи дотепер привели, серед іншого, до обміну полоненими та реконструкції мосту у Станиці Луганській", - зазначили у канцелярії австрійського президента.
Іншою важливою темою обговорення глав держав стане пандемія COVID-19 та її негативні економічні наслідки, а також розвиток економічної співпраці між обома країнами.
Також австрійська сторона планує обговорити продовження курсу реформ в Україні, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.
Нагадаємо, 15-16 вересня президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія.
У межах візиту заплановані переговори Глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.
Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен також візьмуть участь у роботі Економічного форуму.
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Цей мудак вперто прямує до подачі води до Криму.
Достижение!
В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австрийско-израильская финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus"*. Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда Зеленского.
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