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Ситуація на Донбасі і в окупованому Криму - одна з головних тем зустрічі президентів Австрії і України, - канцелярія

Ситуація на Донбасі і в окупованому Криму - одна з головних тем зустрічі президентів Австрії і України, - канцелярія

Ситуація на Сході України та в Криму стане однією з головних тем зустрічі 15 вересня у Відні федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена та президента України Володимира Зеленського.

Про це заявили у канцелярії президента Республіки Австрія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одною з тем (обговорення – ред.) буде поточна ситуація в Криму та на Сході України, зокрема, необхідність дотримання режиму припинення вогню та складна гуманітарна ситуація в регіоні", - йдеться у поширеному повідомленні щодо візиту українського президента.

У канцелярії також заявили, що Австрія повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а також санкції Європейського Союзу проти Росії.

"Підтримка президентом Зеленським повної імплементації Мінських домовленостей є ключем до мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Його ініціативи дотепер привели, серед іншого, до обміну полоненими та реконструкції мосту у Станиці Луганській", - зазначили у канцелярії австрійського президента.

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Іншою важливою темою обговорення глав держав стане пандемія COVID-19 та її негативні економічні наслідки, а також розвиток економічної співпраці між обома країнами.

Також австрійська сторона планує обговорити продовження курсу реформ в Україні, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, 15-16 вересня президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія.

У межах візиту заплановані переговори Глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен також візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Автор: 

Австрія (964) візит (1588) Зеленський Володимир (23876) ван дер Беллен (23)


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"...сложная гуманитарная ситуация в регионе", - говорится в распространенном сообщении о визите украинского президента.

Цей мудак вперто прямує до подачі води до Криму.
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14.09.2020 23:19 Відповісти
Болта їм з лівою різьбою а не воду.
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14.09.2020 23:20 Відповісти
ну таки и поехал обсуждать в одну из самых \или самую \ прокацапских стран европы
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14.09.2020 23:28 Відповісти
Александер ван дер Беллен из семьи петербургских немцев - внук царского генерал-губернатора Псковской губернии РИ. Самый подходящий партнёр для обсуждения проблемы возвращения Крыма...
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15.09.2020 03:46 Відповісти
Про «Columbus» и землю забыли написать. Денег не будет, потому решили вернуться к австро-израильским прохиндеям, сколачивающих состояние на спекуляциях, в том числе и с землей.
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14.09.2020 23:28 Відповісти
Вообще-то, Австрия делами Крыма и Донбасса не занимается, ими занимается Франция и Германия!
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14.09.2020 23:32 Відповісти
Я оце тіряюсь - 73% президенти чи мікроби?
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14.09.2020 23:36 Відповісти
...ремонт моста..
Достижение!
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15.09.2020 00:10 Відповісти
БРЕХНЯ! Он тащится в Австрию совсем с другой целью!

В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австрийско-израильская финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus"*. Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда Зеленского.
*Информация по теме

Зеленский и украинская земля.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html
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15.09.2020 00:58 Відповісти
 
 