Російські "вибори" в окупованому Криму - це продовження порушення українського суверенітету, - Кориневич

Так звані регіональні та місцеві вибори в тимчасово окупованому Росією Криму є продовженням порушень державного суверенітету і територіальної цілісності України. Таку заяву зробив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило представництво президента України в Криму в Фейсбуці.

"Відсутність поваги до Конституції України, українського законодавства, а також до норм міжнародного права є давньою візитною карткою Російської Федерації", - зазначив Кориневич.

За його інформацією, представництво президента продовжить інформувати партнерів України про системні порушення прав людини, політичне переслідування, заміщення населення і переслідування представників кримськотатарського народу на території Криму.

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