Російські "вибори" в окупованому Криму - це продовження порушення українського суверенітету, - Кориневич
Так звані регіональні та місцеві вибори в тимчасово окупованому Росією Криму є продовженням порушень державного суверенітету і територіальної цілісності України. Таку заяву зробив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило представництво президента України в Криму в Фейсбуці.
"Відсутність поваги до Конституції України, українського законодавства, а також до норм міжнародного права є давньою візитною карткою Російської Федерації", - зазначив Кориневич.
За його інформацією, представництво президента продовжить інформувати партнерів України про системні порушення прав людини, політичне переслідування, заміщення населення і переслідування представників кримськотатарського народу на території Криму.
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Все кто пошёл служить в Крыму должны прировнять как дезертирам и военным преступникам.Запрет на вьезд в страну и международный розыск.
Все кто купил недвижимость в Крыму после 2014 года прировнять к преступникам и мошенникам и запрет на вьезд и розыск.
И эти меры должны были быть приняты ещё в 2015,
Такие же зеркальные меры по Донбассу.Нефиг пускать сепарскую нечесть !