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Новини Окуповані території
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Російські "вибори" в окупованому Криму - це продовження порушення українського суверенітету, - Кориневич

Російські

Так звані регіональні та місцеві вибори в тимчасово окупованому Росією Криму є продовженням порушень державного суверенітету і територіальної цілісності України. Таку заяву зробив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило представництво президента України в Криму в Фейсбуці.

"Відсутність поваги до Конституції України, українського законодавства, а також до норм міжнародного права є давньою візитною карткою Російської Федерації", - зазначив Кориневич.

За його інформацією, представництво президента продовжить інформувати партнерів України про системні порушення прав людини, політичне переслідування, заміщення населення і переслідування представників кримськотатарського народу на території Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Воду в Крим до деокупації подавати не можна", - представник президента в АРК Кориневич

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вибори (6690) Крим (14164) Кориневич Антон (91)


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Российские "выборы" в оккупированном Крыму - это продолжение нарушения украинского суверенитета, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5570
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14.09.2020 23:40 Відповісти
Что скажет Ермак !? Наш руководитель страны....
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14.09.2020 23:40 Відповісти
Все кто ходил на выборы в Крыму должны быть внесены в списки о запрете на посещение Украины.Включая учёбу и работу.Студенты чьи родители пошли на выборы и причастны к захвату разварачивать и не пускать на материковую часть.

Все кто пошёл служить в Крыму должны прировнять как дезертирам и военным преступникам.Запрет на вьезд в страну и международный розыск.
Все кто купил недвижимость в Крыму после 2014 года прировнять к преступникам и мошенникам и запрет на вьезд и розыск.
И эти меры должны были быть приняты ещё в 2015,
Такие же зеркальные меры по Донбассу.Нефиг пускать сепарскую нечесть !
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15.09.2020 00:57 Відповісти
а само присутствие кацапни в украинском Крыму не ежедневное нарушение украинского суверенитета, тока кацапячие выборы там?
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15.09.2020 01:44 Відповісти
 
 