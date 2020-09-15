Через скупчення хасидів на кордоні з Білоруссю тимчасово закрито пункт пропуску "Нові Яриловичі", - Держприкордонслужба. ФОТО
У пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю тимчасово обмежено рух транспорту і громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Сьогодні після обіду на цьому напрямку почали прибувати значні групи іноземців, які прагнули потрапити в Україну попри обмеження, що діють за рішенням Кабміну до 28 вересня.
"Іноземні громадяни після надання їм всіх необхідних роз’яснень з боку українських прикордонників продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропусків. ДПСУ була вимушена обмежити пропуск транспортних засобів та громадян у пункті пропуску "Нові Яриловичі" з огляду на те, що перебування значної кількості іноземців фактично на проїжджій частині призводить до ускладнення руху автівок та може становити загрозу життю громадян", - йдеться в повідомленні.
Наразі у співпраці з прикордонниками Республіки Білорусь здійснюється перенаправлення транспортних засобів на інші пункти пропуску.
Будь ласка, зачекайте...
На рисунках в очередном номере детского журнала "Ежик" персонаж одной из сказок Таракан Тараканович внешне напоминает белорусского президента Александра Лукашенко.
В №10 выходящего в России детского журнала "Ежик" напечатана история о Таракане Таракановиче, "который любил командовать и всех пугать".
Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Жители полянки, где происходят сказочные события рассказа, вывешивают транспарант "Таракан, уходи".
В финале Таракана Таракановича съедает воробей.
А, вот, когда там бал правили мусульмане, были проблемы с паломничеством. Даже крестовые походы "объединённой Европой" пришлось проводить...
Поэтому надо быть цивилизованными. Просто власть: и местная власть Умани с областью, и центральная, должны серьёзно заняться организацией паломничества и воплотить это не хуже Израиля.
Евреи готовы платить - важно, чтобы сервис был тоже на уровне.
Думаю или власти подгонят караван автобусов или хасиды до наступления шабата будут с боем прорываться.
Ну, раньше ещё и немцы при Адольфе так думали.
Браво.
За новейшую историю им страдали 3 нации.
1. Русские
2. Немцы
3. Арабы
Немцы уже перевоспитались...
коллекционирая новые типы вирусачему-то удивляться не стоит.