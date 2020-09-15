Через скупчення хасидів на кордоні з Білоруссю тимчасово закрито пункт пропуску "Нові Яриловичі", - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю тимчасово обмежено рух транспорту і громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Сьогодні після обіду на цьому напрямку почали прибувати значні групи іноземців, які прагнули потрапити в Україну попри обмеження, що діють за рішенням Кабміну до 28 вересня.

"Іноземні громадяни після надання їм всіх необхідних роз’яснень з боку українських прикордонників продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропусків. ДПСУ була вимушена обмежити пропуск транспортних засобів та громадян у пункті пропуску "Нові Яриловичі" з огляду на те, що перебування значної кількості іноземців фактично на проїжджій частині призводить до ускладнення руху автівок та може становити загрозу життю громадян", - йдеться в повідомленні.

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Наразі у співпраці з прикордонниками Республіки Білорусь здійснюється перенаправлення транспортних засобів на інші пункти пропуску.

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