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Держприкордонслужба (5673) хасиди (176) Чернігівщина (1580) пункт пропуску (789)

Через скупчення хасидів на кордоні з Білоруссю тимчасово закрито пункт пропуску "Нові Яриловичі", - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю тимчасово обмежено рух транспорту і громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Через скупчення хасидів на кордоні з Білоруссю тимчасово закрито пункт пропуску Нові Яриловичі, - Держприкордонслужба 01

Сьогодні після обіду на цьому напрямку почали прибувати значні групи іноземців, які прагнули потрапити в Україну попри обмеження, що діють за рішенням Кабміну до 28 вересня.

"Іноземні громадяни після надання їм всіх необхідних роз’яснень з боку українських прикордонників продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропусків. ДПСУ була вимушена обмежити пропуск транспортних засобів та громадян у пункті пропуску "Нові Яриловичі" з огляду на те, що перебування значної кількості іноземців фактично на проїжджій частині призводить до ускладнення руху автівок та може становити загрозу життю громадян", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад півтори тисячі хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі, ДПСУ посилила охорону кордону. ФОТОрепортаж

Через скупчення хасидів на кордоні з Білоруссю тимчасово закрито пункт пропуску Нові Яриловичі, - Держприкордонслужба 02

Наразі у співпраці з прикордонниками Республіки Білорусь здійснюється перенаправлення транспортних засобів на інші пункти пропуску.

Також дивіться: В Умані новий конфлікт: місцеві жителі перекрили проїзд до вигрібної ями в новозбудованій синагозі. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+10
Не путай Израиль и Хасидов.Особенно Хасидов с других стран.Пусть забирают своего зак5опаного и валят от сюда.Не хотят.Почему?Потому что они свиньи и устраивают такой шабаш что на родине у себя им не позволят.А здесь они просто свиньи !
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15.09.2020 00:47
+8
Візьміть шмат сала і скажіть, що кожен хто хоче потрапити в Україну, повинен натерти губи салом. Всіх як вітром здує.
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15.09.2020 00:25
+7
Хасиды -засранцы и не надо их пускать
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15.09.2020 00:26
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Деб...лы, нужно как Михо, с территории ЕС.
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15.09.2020 00:07 Відповісти
Предлагаю им вынести Нахмана в Ярыловичи на пару недель. Потом занесем обратно
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15.09.2020 00:10 Відповісти
Каждый подход к телу 1000 баксов.
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15.09.2020 00:16 Відповісти
Кормить можно прямо с фур. Сруть пусть в посадке.
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15.09.2020 00:17 Відповісти
Вони засеруть не лише посадки, а й північ Чернігівщини
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15.09.2020 00:53 Відповісти
Нехай його з собою заберуть в Ізраїль.
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15.09.2020 00:28 Відповісти
якась хуцпа
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15.09.2020 00:11 Відповісти
Не путай Израиль и Хасидов.Особенно Хасидов с других стран.Пусть забирают своего зак5опаного и валят от сюда.Не хотят.Почему?Потому что они свиньи и устраивают такой шабаш что на родине у себя им не позволят.А здесь они просто свиньи !
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15.09.2020 00:47 Відповісти
Напиши їм свою адресу.
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15.09.2020 03:22 Відповісти
Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1284
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15.09.2020 00:18 Відповісти
В детском журнале напечатали сказку о похожем на Лукашенко Таракане Таракановиче, который любил командовать
На рисунках в очередном номере детского журнала "Ежик" персонаж одной из сказок Таракан Тараканович внешне напоминает белорусского президента Александра Лукашенко.

В №10 выходящего в России детского журнала "Ежик" напечатана история о Таракане Таракановиче, "который любил командовать и всех пугать".

Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Жители полянки, где происходят сказочные события рассказа, вывешивают транспарант "Таракан, уходи".

В финале Таракана Таракановича съедает воробей.
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15.09.2020 00:19 Відповісти
Перед съедением Таракан Тараканович отчаянно искал защиту у Моли Мольевны...Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5270
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15.09.2020 00:33 Відповісти
Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 325 У ТАЙГУ
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15.09.2020 00:18 Відповісти
Візьміть шмат сала і скажіть, що кожен хто хоче потрапити в Україну, повинен натерти губи салом. Всіх як вітром здує.
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15.09.2020 00:25 Відповісти
Хасиды -засранцы и не надо их пускать
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15.09.2020 00:26 Відповісти
нельзя так говорить про мыролюбных реформаторов.
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15.09.2020 01:11 Відповісти
"мыролюбных" говорите , так я всё же не ошибся и знаю это точно,имея в виду жидков -бабуинов была бы моя воля я бы им засранцам бороды полотенцем брил и давал три насрачника
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16.09.2020 21:05 Відповісти
Так оно и есть, причем, такими их считают и в самом Израле: грязная каста, где царят отсталость, невежество, антисанитария. Сталкиваюсь с ними уже который год в Бррисполе, или они никогда не моются？ или у них культ грязи и нечистоты？
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15.09.2020 03:14 Відповісти
Печь портативную откройте там
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15.09.2020 00:26 Відповісти
Мобильную
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15.09.2020 08:10 Відповісти
Хорошо хоть хасиды,а не шахиды🤡
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15.09.2020 00:28 Відповісти
Израиль благосклонен к паломничеству христиан к святыням жития Иисуса Христа, и никаких проблем не возникает.
А, вот, когда там бал правили мусульмане, были проблемы с паломничеством. Даже крестовые походы "объединённой Европой" пришлось проводить...
Поэтому надо быть цивилизованными. Просто власть: и местная власть Умани с областью, и центральная, должны серьёзно заняться организацией паломничества и воплотить это не хуже Израиля.
Евреи готовы платить - важно, чтобы сервис был тоже на уровне.
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15.09.2020 00:32 Відповісти
Израиль с Хасидами поступает как с неподобством.И отношение как к бомжам.По факту они и есть грязные и не мытые.
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15.09.2020 00:42 Відповісти
Так сервисом евреи и занимаются. А ты думал кто? Чтоб улучшить сервис не надо пускать такую араву. Тысячу поломников и хватит, а деньги у евреев евреям брать те же.
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15.09.2020 00:44 Відповісти
В Израиле сейчас запрет на въезд для иностранцев. Паломников пускают вопреки запрету?
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15.09.2020 01:47 Відповісти
Очень аргументированное суждение насчёт цивилизованного отношения к паломникам: респект Харьков. Израиль, у которого на всех границах больше 70 лет идут непрерывные войны, всё равно создаёт исключительно цивилизованные условия для приянтия огромного потока христианских паломников со всего мира. Почему бы не проводить такую же политику в отношение хасидов в Умани ?
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15.09.2020 02:25 Відповісти
пандемия в мире и, кстати, сейчас в Израиль въезд иностранцам запрещен. локдаун и паломников не пускают. все как во всем мире.
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15.09.2020 09:38 Відповісти
Эти хасиды не с Израиля, а со всего миру. И поищи ролики в Ютуб как в Израиле таких во время карантина какой-то крейдой обрабатывали. А ещё православные сидели на Паску в карантине, бо это наша страна, а хасиды здесь туристы
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15.09.2020 00:39 Відповісти
Рош Хашана уже в эту субботу 19-го им надо на праздник на могилу попасть.

Думаю или власти подгонят караван автобусов или хасиды до наступления шабата будут с боем прорываться.
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15.09.2020 00:45 Відповісти
Пусть прорываются пару пару бтр или Кугуаров и очередью полоснуть вверх.Полезут валить.Не фиг няньчиться со всяким взбродом.
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15.09.2020 00:50 Відповісти
Так только русские к иноземцам относятся.
Ну, раньше ещё и немцы при Адольфе так думали.
Браво.
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15.09.2020 00:54 Відповісти
Нас 6 лет имеют все кому не лень там на верху ,а мир ржёт над нами.А Какие то свиньи будут ещё бунты устраивать на границы что бы их пустили при том что мы предлагаем каждый год выкопать их пророка и с по частями отправить на родину.Не хотят ,знают что там такого шабаша как здесь им не позволят.Так что твоё браво идёт лесом.
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15.09.2020 01:22 Відповісти
А - Антисемитизм.
За новейшую историю им страдали 3 нации.
1. Русские
2. Немцы
3. Арабы
Немцы уже перевоспитались...
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15.09.2020 01:36 Відповісти
Антисемітизм - це надумана, штучно створена проблема.
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15.09.2020 06:26 Відповісти
А - Антисемитизм./ Из-за COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: от дома можно отходить на 500 метров. В Умани у 6 хасидов обнаружили COVID-19: власти забили тревогу.Требовать -не из Израиля-присутствия в Украине не соблюдающих гигиену хасидов-украинофобия.
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15.09.2020 09:04 Відповісти
надо было разрешить, дать карантин две недели, поставить палатки, кордон, взять бабло на питание и т.п. хотя после "новых санжар" и того как сразу же весело всех начали собирать со всего мира коллекционирая новые типы вируса чему-то удивляться не стоит.
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15.09.2020 00:53 Відповісти
Переправьте их на дамбас - их историческую родину
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15.09.2020 01:03 Відповісти
ПРЕДЛАГАЮ В ЭТО ВРЕМЯ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ ПОСЕТИТЬ УМАНЬ !)
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15.09.2020 02:18 Відповісти
И ПОГНАЛИ НАШИ НАГЛЫХ ЖЫДОВСКИХ )))
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15.09.2020 02:19 Відповісти
Торги начались
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15.09.2020 03:46 Відповісти
Ну а тепер - хто більше дасть, того і пропустять..............
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15.09.2020 04:48 Відповісти
а говорила же мама римма - стань сына слесарем, а не *********...
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15.09.2020 05:56 Відповісти
Щось там загадкове твориться - Лєнка пропала, тепер цю щось не видно.
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15.09.2020 06:29 Відповісти
зашквар с девками у мальца - бывает по занюху....
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15.09.2020 06:34 Відповісти
а потом бздынь - 3 беременных.
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15.09.2020 06:35 Відповісти
Пару бтров туда
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15.09.2020 08:21 Відповісти
шлимазлы скучают по брахмануЧерез скупчення хасидів на кордоні з Білоруссю тимчасово закрито пункт пропуску "Нові Яриловичі", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 93
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15.09.2020 09:03 Відповісти
 
 