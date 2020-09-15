Була домовленість не про інспекцію терористами українських позицій під Шумами, а про відвідування місця в "сірій зоні" як винятку, - Резніков
Інформація про те, що мала відбутися інспекція на українських бойових позиціях біля Шумів, є міфом, повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Міф про те, що мала бути інспекція на українських позиціях бойових. Це неправда, навіть про це не було мови", - сказав Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Віцепрем'єр зазначив, що йшлося про розслідування як виняток, яке було погоджено зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі послом Гайді Грау.
"Далі йшло обговорення як виняток, доведення, що довіряти висновкам СММ ОБСЄ треба, було проговорено з узгодженням з пані Гайді Грау - вона наголосила, що це виняток, вона провела консультації зі своїми колегами - як виняток буде зроблено розслідування з можливістю на місці прийти в "сіру зону" і подивитися, чи свіжа там розкопана траншея або вже стара. Не йшлося про відвідини бойових позицій українських Збройних сил. Йшлося про відвідування спільно в режимі СЦКК, в присутності представників ОБСЄ цього місця в "сірій зоні". Про жодну інспекцію бойовиками українських бойових позицій не йшлося, і прошу цей міф не поширювати", - повідомив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Даа
И Козак ничего про выборы не говорил
И 87 летнего украинофоба Фокина внучка не пристроила на работу в ТКГ
Короче совсем эта ТКГ ЗАВРАЛАСЬ
"Посещение" - наверное туристическое? Музея?
Суцільні нездари.
"Фашисти, з сірої зони, проінспетували позиції советської армії"
Фсьо, війні кінець.
кстати, раз совок - почему не атеист? в совке единое нормальное шо было так это то шо попов опускали, да и то как всегда.
А взагалі - якого хєра ми щось повинні доводити загарбникам на СВОЇЙ землі??? Якого хєра ви опустили Україну до того рівня, що вона повинна виправдовуватись перед фєдєрастами???
Ви на кого працюєте, покидьки???
а тутошние, хотя бы, смогли совершить это действие?..чи їм зась?
Боевиков - их нет. Это даже не "ихтамнет". Потому что "ихтамнет" - это рашка.
А боевики - это дерьмо. Потому что их даже рашка не признаёт.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchuk-rozpoviv-koli-mozhe-vidbutisja-nova-inspektsija-shumiv.html
Так завжди коли брешуть то виникає то іспанський диспетчер, то льотчик Волошин то ще якась хрень.
І тут так само. То існпектування, то просто в бінокль пасматрєть то от тепер землючку на свєжєсть провєріть.
Ну можє для зьозьората і пройде.
Сепарня висуває вимоги, звинувачення, оглядає позиції,
Все за мордорським сценарієм 2014 року.
У них туалеты уже переполнены? Хотят нагадить в наши "места"?
Неделю нам втирали, что "ИНСПЕКЦИЯ наших ПОЗИЦИЙ жизненно необходимы" и так далее и тому подобное.
И тут БАХ!
И это уже всего лишь "посещение серой зоны"!!!
Я не понимаю, почему после таких слов, журналист просто не ПЛЮНУЛ ему в РОЖУ?!
"Была договоренность (с террористами) не об инспекции террористами украинских позиций под Шумами, а о посещении (террористами) места в "серой зоне" в качестве исключения"
точка.
кацапня и есть террористы - бурятоглазые шахтеры ето их прозводная и не более.
шо имелось ввиду под "в качестве исключения"? - автора и спрашивайте тщательнее, товарищь.
зеленого цирка с одними обезьянами...
Так ладно б признали це.
Не того вчились, так?
Вже не можливо сприймати їх всерйоз.
Обрались на брехні, а зараз взагалі ...
Якщо ж ти чимось поступаєшся, і не отримуєш щось навзаєм, то це не компроміс, це - капітуляція.
Тож таким чином жодного компромісу ми не мали.
Що відбувається, так це те, що Україна, крок за кроком, дає Путіну те, що він хоче, а яким буде наступний крок?
Повна демілітаризація Україною лінії фронту зі свого боку?
Я не знаю, що в голові у Зепрезидента, але зрозуміло, що далі продовжуються помилки і відбувається здача, здача, здача і нічого взамін.
Це політика дурдому !!!
Антиколорадос сто раз писал шо там в голове. Правда он любит иудеев, так что то что ненавидит Зелю = муссолинизм!
Зебобики считают лохами не только свой электорат, но и всех разумных людей тоже.
https://prm.ua/kravchuk-spodivayetsya-shho-inspektsiyu-pozitsiy-zsu-pid-shumami-provedut-cherez-kilka-dniv/ "Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук сподівається, що "інспекцію" українських позицій під Шумами зможуть провести через кілька днів. Про це Кравчук заявив в ефірі "ТСН". За словами Кравчука, інспектування позицій є одним з умов проведення нормандської зустрічі в Берліні. Також голова української делегації сказав, що наразі невідомо, чи буде перенесена "Нормандська зустріч" чи ні."
плачет мендель, ленка дрыснула подальше...
НО!
Чтобы не подорвать поддержку Запада нам нужно петлять всеми мыслимыми способами до бесконечности...