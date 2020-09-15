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інспекція (82) Донбас (22348)

Була домовленість не про інспекцію терористами українських позицій під Шумами, а про відвідування місця в "сірій зоні" як винятку, - Резніков

Була домовленість не про інспекцію терористами українських позицій під Шумами, а про відвідування місця в

Інформація про те, що мала відбутися інспекція на українських бойових позиціях біля Шумів, є міфом, повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Міф про те, що мала бути інспекція на українських позиціях бойових. Це неправда, навіть про це не було мови", - сказав Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Віцепрем'єр зазначив, що йшлося про розслідування як виняток, яке було погоджено зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі послом Гайді Грау.

"Далі йшло обговорення як виняток, доведення, що довіряти висновкам СММ ОБСЄ треба, було проговорено з узгодженням з пані Гайді Грау - вона наголосила, що це виняток, вона провела консультації зі своїми колегами - як виняток буде зроблено розслідування з можливістю на місці прийти в "сіру зону" і подивитися, чи свіжа там розкопана траншея або вже стара. Не йшлося про відвідини бойових позицій українських Збройних сил. Йшлося про відвідування спільно в режимі СЦКК, в присутності представників ОБСЄ цього місця в "сірій зоні". Про жодну інспекцію бойовиками українських бойових позицій не йшлося, і прошу цей міф не поширювати", - повідомив Резніков.

Також читайте: Інспектування в районі Шумів сьогодні не буде, окупанти висувають нові суперечливі вимоги, - Міноборони

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Топ коментарі
+62
😀😀😀
Даа
И Козак ничего про выборы не говорил
И 87 летнего украинофоба Фокина внучка не пристроила на работу в ТКГ
Короче совсем эта ТКГ ЗАВРАЛАСЬ
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15.09.2020 00:35
+48
И опять поперли гнилые ОТМАЗКИ!
"Посещение" - наверное туристическое? Музея?
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15.09.2020 00:36
+45
Смешно. Особенно, когда сам Кравчук в первый день-сказал,шо для мира все средсва хороши. В том числе и "инспекция позициЙ ВСУ". Теперь отбрехиваются.
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15.09.2020 00:39
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😀😀😀
Даа
И Козак ничего про выборы не говорил
И 87 летнего украинофоба Фокина внучка не пристроила на работу в ТКГ
Короче совсем эта ТКГ ЗАВРАЛАСЬ
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15.09.2020 00:35 Відповісти
никаких тайных договоренностей об урегулировании в Донбассе не будет.
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15.09.2020 00:56 Відповісти
Все намного проще, пани София... Зебики шептуна выпустили... Боятся украинцев, переобуваясь в прыжке - значит уважают.
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15.09.2020 01:28 Відповісти
Вы о чем? Чего им боятся? Есть примеры?
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15.09.2020 10:28 Відповісти
сплошные интриги брехня с полуправдой даже если и ПРАВДА ТО НИКТО УЖЕ НИКОМУ И НИЧЕМУ НЕ ВЕРИТ Зеля клованский все сделал чтобы его явлению никто не верил еще до того как воно своего рота откроет...
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15.09.2020 09:44 Відповісти
И опять поперли гнилые ОТМАЗКИ!
"Посещение" - наверное туристическое? Музея?
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15.09.2020 00:36 Відповісти
Шпили хотели посмотреть в Шумах.
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15.09.2020 08:43 Відповісти
тварюка лживая
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15.09.2020 00:36 Відповісти
може, і брехлива; але командна. Захищає начальство.
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15.09.2020 00:44 Відповісти
Пошли отмазки для тупых земикробов
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15.09.2020 00:36 Відповісти
Во даёт.(с)
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15.09.2020 00:38 Відповісти
А Рєзніков знає, що першими цей "міф" розповсюдили ОПа і терористи? Зяюаява ОПи була чітка і однозначна - про спільне інспектування українських позицій під Шумами. Це що, замітають сліди? Таки дійшло, що це злочин? Рєзніков було б краще вияснити, чи справді з цим дали спокій, чи лише відтермінували. Бо такі заяви робить наприклад Кравчук.
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15.09.2020 00:38 Відповісти
я собі уявляю, як завтра блогери порівнюватимуть цю цитату Резнікова з з цитатою з офіційного прес-релізу ОП...
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15.09.2020 00:46 Відповісти
а його виборцям насрать - аби не порошенко
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15.09.2020 01:15 Відповісти
Смешно. Особенно, когда сам Кравчук в первый день-сказал,шо для мира все средсва хороши. В том числе и "инспекция позициЙ ВСУ". Теперь отбрехиваются.
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15.09.2020 00:39 Відповісти
Вони навіть і відбріхуватися не вміють.
Суцільні нездари.
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15.09.2020 00:48 Відповісти
Та вони і не стараються.
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15.09.2020 06:12 Відповісти
Це називається- співпраця з ворогом.
"Фашисти, з сірої зони, проінспетували позиції советської армії"
Фсьо, війні кінець.
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15.09.2020 00:39 Відповісти
совок, ты хотя бы понял шо высрал?
кстати, раз совок - почему не атеист? в совке единое нормальное шо было так это то шо попов опускали, да и то как всегда.
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15.09.2020 07:24 Відповісти
Была договоренность не об инспекции террористами украинских позиций под Шумами, а о посещении места в "серой зоне" в качестве исключения, - Резников - Цензор.НЕТ 4571
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15.09.2020 00:39 Відповісти
Це брехня, якою ви намагаєтесь втекти від відповідальності...
А взагалі - якого хєра ми щось повинні доводити загарбникам на СВОЇЙ землі??? Якого хєра ви опустили Україну до того рівня, що вона повинна виправдовуватись перед фєдєрастами???
Ви на кого працюєте, покидьки???
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15.09.2020 00:40 Відповісти
чтой-то сложное произошло, раз тамошние серую зону посетить не смогли...
а тутошние, хотя бы, смогли совершить это действие?..чи їм зась?
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15.09.2020 00:41 Відповісти
Яснапанатна а кишишу было на лимон как минимум.
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15.09.2020 00:41 Відповісти
ТКГ - это Украина, рашка и ОБСЕ.
Боевиков - их нет. Это даже не "ихтамнет". Потому что "ихтамнет" - это рашка.
А боевики - это дерьмо. Потому что их даже рашка не признаёт.
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15.09.2020 00:42 Відповісти
Голова української делегації у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук розповів, що нова спільна інспекція селища Шуми Донецької області може відбутися найближчим часом.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchuk-rozpoviv-koli-mozhe-vidbutisja-nova-inspektsija-shumiv.html
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15.09.2020 00:42 Відповісти
Мы на своей земле сами будем решать что и как а в ту траншею закопать Обсе и прочую козлину что такое творит.
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15.09.2020 00:44 Відповісти
Ага.
Так завжди коли брешуть то виникає то іспанський диспетчер, то льотчик Волошин то ще якась хрень.
І тут так само. То існпектування, то просто в бінокль пасматрєть то от тепер землючку на свєжєсть провєріть.
Ну можє для зьозьората і пройде.
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15.09.2020 00:46 Відповісти
Резников сейчас как при овоще чечитов.
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15.09.2020 00:46 Відповісти
То треба, щоб ти, падлюка, стало =ісключєнієм=, зрозуміло ?
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15.09.2020 00:47 Відповісти
это пол беды. он еще заявил что оказывается они расследуют факт убийства снайпером нашего бойца проверяя версию сепаров о том что наши просто устроили перестрелку между собой
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15.09.2020 00:49 Відповісти
Сволота !!!
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15.09.2020 00:57 Відповісти
привлекут сепаров как свидетелей, а что, они же наши люди, имеют паспорта Украины, разве не могут быть свидетелями ? Могут !Вот они и дадут показания, что подразделения ВСУ устроили между собой гражданскую вайну, еще организаторов и арестуют.
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15.09.2020 02:19 Відповісти
Зеленський вже, па команді дерьмака, визнав сепарню стороною конфлікту, а значить визнав війну громадянською.
Сепарня висуває вимоги, звинувачення, оглядає позиції,
Все за мордорським сценарієм 2014 року.
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15.09.2020 09:01 Відповісти
была договоренность предателей Украины о посещение рашистскими окупантами месторасположения украинских войск ,для проведения инспекции...
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15.09.2020 00:51 Відповісти
Если они проверяют, когда там траншея была вырыта- свежая/не свежая? Это и называется инспекция!
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15.09.2020 00:53 Відповісти
Окопы в серой зоне??? Совсем заврались!
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15.09.2020 00:54 Відповісти
"о посещении места"

У них туалеты уже переполнены? Хотят нагадить в наши "места"?
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15.09.2020 00:56 Відповісти
Очевидно, только так - прищимив яйца этим "зеленым мухам", необходимо спасать Украину. В противном случае эти "микро-халки" сдадут Украину ни за понюх табака ху*лу. Да и вообще получается, что зеленский сядет раньше януковоща.
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15.09.2020 00:59 Відповісти
Ну що б оті тварюки тільки би не натворили,якби не вельми активний спротив народу України?І,взагалі,чому ми маємо постійно відбиватись від"миротворчих"ініціатив теперішніх правителів?! Та пора уже їх плслати до отієї он матінки!
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15.09.2020 01:01 Відповісти
Лайно брехливе.
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15.09.2020 01:03 Відповісти
Еще была договоренность отыметь делегацию дамбасов в очко в серой зоне. Выполнили?
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15.09.2020 01:05 Відповісти
Полагаю есть простой устав, при обнаружении противника без белого флага, уничтожать, при обстреле позиций, подавлять огневые средства противника.
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15.09.2020 05:27 Відповісти
Верховный главнокомандующий ВСУ - Зеленский. Кому не смешно видеть эту карикатуру?
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15.09.2020 05:41 Відповісти
Наглость вранья превосходит любые мысленные границы!
Неделю нам втирали, что "ИНСПЕКЦИЯ наших ПОЗИЦИЙ жизненно необходимы" и так далее и тому подобное.
И тут БАХ!
И это уже всего лишь "посещение серой зоны"!!!
Я не понимаю, почему после таких слов, журналист просто не ПЛЮНУЛ ему в РОЖУ?!
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15.09.2020 01:09 Відповісти
Еще втирали, что это все порошенко придумал подписал и вот теперь некуда деваться
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15.09.2020 02:21 Відповісти
Бг-ггг...- это просто МИФ ... - зебики переобулись в прыжке, нашли козла отпущения...ХЕХ... ЗЫ... Украинцы, спасибо , что Вы есть.
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15.09.2020 01:25 Відповісти
они пропихивают уже не раз коллаборантские темы и потом народ их на вилах готов вынести и вздернуть и они начинают потом отбрехиваться и заднюю давать. Как с водой в Крым например тоже. Если у них уже намерения такие есть, то они все уже становятся предателями и не легитимными!
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15.09.2020 01:50 Відповісти
Ага, но кто ж его посадит? Оно же памятник!
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15.09.2020 05:22 Відповісти
В условиях войны, такие действия политиков, караются однозначно. Расстрел. Расстре́л - вид смертной казни, при котором умерщвление достигается с помощью выстрела из огнестрельного оружия (смерть может достигаться путем потери крови, разрыва сердца или крупных сосудов, разрыва легких)
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15.09.2020 05:52 Відповісти
тока чуть вдуматься:
"Была договоренность (с террористами) не об инспекции террористами украинских позиций под Шумами, а о посещении (террористами) места в "серой зоне" в качестве исключения"
точка.
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15.09.2020 01:55 Відповісти
и если мне хто возразит, шо не с террористами, а с кацапней? - не принимается.
кацапня и есть террористы - бурятоглазые шахтеры ето их прозводная и не более.
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15.09.2020 01:58 Відповісти
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». - В. В. Панюшкин, публицист
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15.09.2020 06:08 Відповісти
не в обиду - В. В. Панюшкин, публицист мне не знаком, знакомиться с его публицистикой не собираюсь.
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15.09.2020 06:16 Відповісти
это дешевые пробивоны,чтобы узнать реакцию украинцев, прежде чем попытаться продвинуть что-то более гнусное.
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15.09.2020 02:07 Відповісти
Исключения из чего? Из уголовного законодательства, я полагаю? Отличная идея, стань террористом и будешь неподсуден.
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15.09.2020 06:05 Відповісти
ето - цитата.
шо имелось ввиду под "в качестве исключения"? - автора и спрашивайте тщательнее, товарищь.
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15.09.2020 06:10 Відповісти
Коли вже українці перестануть їм вірити? Скільки можна довіряти абсолютним брехунам і маніпуляторам? Тим більше, що українці в побуті зовсім не довірливі, скептичні, розумні. А в політиці - діти.
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15.09.2020 03:04 Відповісти
Типа отрицательное продвижение террористов на территорию Украины
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15.09.2020 04:58 Відповісти
В Украине вообще, уголовное законодательство есть?
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15.09.2020 05:03 Відповісти
Номинально, есть. Но работает избирательно, крупным чинушам, казнокрадам и террористам бояться не чего.
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15.09.2020 05:06 Відповісти
Я, как то заметил Г. Табаху, что ОРДЛО создано по образцу и подобию ИГИЛ, он согласился.
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15.09.2020 05:10 Відповісти
Те же яйца, только в профиль. Гнилая отмазка.
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15.09.2020 05:37 Відповісти
причем настолько тупая, шо становится еще груснее от ето всего бродячего
зеленого цирка с одними обезьянами...
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15.09.2020 06:24 Відповісти
Абхазские евреи могут обидется....
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15.09.2020 08:41 Відповісти
не очень по атсиметизму - но иногда бесят зеленские менделя
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15.09.2020 08:46 Відповісти
Это Игра слов: "посещение" или " инспектирование" , а смысл один и тот же ...И вообще, у нас война с Россией и не надо подменять ее на понятие "внутренний гражданский конфликт"....нет днр и лнр, их в природе нет, а есть российско-украинская война, поэтому нечего здесь каким-то шестёркам пушилиным делать...
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15.09.2020 06:11 Відповісти
Обгадились петруни по-повній. Фейк - це така брехня!!! А ви її поширювали!!! А це не дуже добре!!!
Так ладно б признали це.
Не того вчились, так?
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15.09.2020 06:28 Відповісти
Это легитимизация кремлёвских марионеток, по завершению "инспектирования" подписали бы бумажку - ОБСЕ и "стороны", и всё - РФ тут ни при чём, снимайте санкции.
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15.09.2020 06:34 Відповісти
Суцільна брехня від зелених.
Вже не можливо сприймати їх всерйоз.
Обрались на брехні, а зараз взагалі ...
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15.09.2020 06:43 Відповісти
а вибори на окупованих територіях теж москальська вигадка чи у ВР постанова рєзнікова лежить ?
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15.09.2020 06:45 Відповісти
ща маша порешает, 87 лет введенный во всё ее деда одобрит? - буде дило...
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15.09.2020 06:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tj0vOoPTJvo
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15.09.2020 07:20 Відповісти
Уж очень долго придумывали эту версию )))
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15.09.2020 06:52 Відповісти
Встречаем новое политическое ток шоу "Время о#уительных историй" Наш первый выпуск "Мы творим дичь и считаем вас дебилами"
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15.09.2020 06:56 Відповісти
Словесная эквилибристика. Резников как адвокат шарит в этом. Кого зелень хочет на@бать?
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15.09.2020 07:04 Відповісти
Маніпуляції те єдине, в чому плісняві професіонали.
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15.09.2020 09:08 Відповісти
Компроміс має дві сторони.
Якщо ж ти чимось поступаєшся, і не отримуєш щось навзаєм, то це не компроміс, це - капітуляція.
Тож таким чином жодного компромісу ми не мали.
Що відбувається, так це те, що Україна, крок за кроком, дає Путіну те, що він хоче, а яким буде наступний крок?
Повна демілітаризація Україною лінії фронту зі свого боку?
Я не знаю, що в голові у Зепрезидента, але зрозуміло, що далі продовжуються помилки і відбувається здача, здача, здача і нічого взамін.
Це політика дурдому !!!
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15.09.2020 07:21 Відповісти
Как это "не знаю" то?
Антиколорадос сто раз писал шо там в голове. Правда он любит иудеев, так что то что ненавидит Зелю = муссолинизм!
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15.09.2020 07:47 Відповісти
Все правильно, проводиться міфічна зовнішня політика, в тому числі і на засіданнях ТКГ. Куди там грецькій міфології!
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15.09.2020 07:26 Відповісти
ПОЗИЦИИ ВСУ ЭТО СЕРАЯ ЗОНА?
Зебобики считают лохами не только свой электорат, но и всех разумных людей тоже.
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15.09.2020 07:36 Відповісти
"о посещении " ... так нейтральненько, мирно, лагідно. Нібито йде мова про відвідування бабусиної дачі. Мандель сформулювала чи в кремлі ?
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15.09.2020 08:01 Відповісти
Это обычные жидовские мансы.
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15.09.2020 08:03 Відповісти
Хвантазія починає працювати бурно, коли треба свою задницю прикрити.
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15.09.2020 08:07 Відповісти
Не, они там, в своей "зекоманде" реально ******* поголовно. Их отбирают туда по принципу чем *******, тем выше должность. Пора уже от этих ******** избавляться, иначе Украине капут.
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15.09.2020 08:17 Відповісти
Брехети їм як дихати. То спецоперації з вагнерівцями не було і ніби крота немає в ОПУ, а як оця фраза - Була домовленість з терористами..., так і хочеться спитати у них ви дефективні ідіоти з дитинства, чи агенти ФСБ?
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15.09.2020 08:23 Відповісти
манипулятор куев.
https://prm.ua/kravchuk-spodivayetsya-shho-inspektsiyu-pozitsiy-zsu-pid-shumami-provedut-cherez-kilka-dniv/ "Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук сподівається, що "інспекцію" українських позицій під Шумами зможуть провести через кілька днів. Про це Кравчук заявив в ефірі "ТСН". За словами Кравчука, інспектування позицій є одним з умов проведення нормандської зустрічі в Берліні. Також голова української делегації сказав, що наразі невідомо, чи буде перенесена "Нормандська зустріч" чи ні."
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15.09.2020 08:31 Відповісти
Фраер сдал назад
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15.09.2020 08:32 Відповісти
просто он людей за идиотов считает. правда 73% баранов и в такую херню поверят.
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15.09.2020 08:35 Відповісти
зестратег мля
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15.09.2020 08:44 Відповісти
Какие вы зедебилы жалкие и брехливые.Почему кравчук ,тогда говорил про другое,почему кацапы говорили про другое? Сплошная ложь во всем,эта брехня уже возведена в ранг политики зеленой плесени.
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15.09.2020 08:35 Відповісти
Опять шмарклю "нетак" поняли ?
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15.09.2020 08:35 Відповісти
Ну,это еще Мендель от своего патрона вброс не сделала..
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15.09.2020 10:05 Відповісти
"В качестве ісключенія....." Суки "вікно Овертона" відпрацьовуєте.
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15.09.2020 09:07 Відповісти
а ермачек нормально так нашу недолугу на цицьку, жмакатую всеми, спиймав.
плачет мендель, ленка дрыснула подальше...
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15.09.2020 09:17 Відповісти
Минские договорённости - вынужденный шаг под давлением, и выполнять их никто и не собирался.
НО!
Чтобы не подорвать поддержку Запада нам нужно петлять всеми мыслимыми способами до бесконечности...
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15.09.2020 09:35 Відповісти
Проклятые порохоботы опять вырвали контекст
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15.09.2020 09:40 Відповісти
если траншею назвать место то это уже не позиции
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15.09.2020 11:04 Відповісти
как уж на сковородке, считает народ дебилами.
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15.09.2020 12:24 Відповісти
Во!! Ещё один дебильный разумков появился на горизонте украинской политики!! Где только вас таких дебилов-предателей выращивают!!
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15.09.2020 13:20 Відповісти
 
 