Фракція СН проведе засідання з приводу змін до постанови про місцеві вибори за участю Резнікова, - Арахамія
Фракція "Слуга народу" проведе засідання з приводу змін до постанови про місцеві вибори за участю віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.
"Чи будемо ми виносити це питання? Воно стоїть, до речі, в порядку денному цієї п'ятниці. Але чи дійдемо ми до цього питання чи ні, це взагалі ще велика дискусія. Ми будемо мати окрему фракцію з цього питання, запросили пана Резнікова, оскільки він безпосередній учасник цих переговорів, для того, щоб внести повну ясність у це питання", - сказав Арахамія.
За його словами, це питання буде обговорюватися з усіма фракціями парламенту.
"Тобто, якщо спростити дуже сильно, то питання звучить таким чином. З одного боку, це суто політична заява, з цим згодні всі, але трохи, так би мовити, прикро вона звучить, тому що пан Козак проактивно таким чином її висловив. А з іншого боку, якщо ми це проголосуємо, то це розблокує багато інших процесів на шляху до миру, нормандської зустрічі тощо, і треба зараз вибирати. Будемо робити парламентські дискусії, з усіма фракціями будемо це обговорювати", - пояснив народний депутат.
Як раніше повідомлялося, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук звернувся до парламенту про відповідність постанови про місцеві вибори Мінським угодам. Кравчук, звернувшись до українського парламенту, поставив питання про аналіз п. 4 постанови про призначення місцевих виборів.
Раніше запрошені в ТКГ представники ОРДО і ОРЛО звинуватили Україну в порушенні Мінських угод після призначення місцевих виборів, вимагаючи їхнього проведення також в ОРДО і ОРЛО.
Проєкт постанови про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів вніс народний депутат Олександр Качура. Згідно з цим проєктом, "вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не призначені відповідно до пункту 2 цієї постанови, будуть призначені у визначені законами порядку й терміни за умови: повноцінного завершення на відповідних територіях процедур із роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі".
У російських ЗМІ також було оприлюднено заяву заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака про те, що Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори найближчим часом.
"Домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яку було ухвалено 15 липня", - заявив Козак.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зі свого боку заявив, що українська сторона не брала на себе таких зобов'язань.
"Жодних зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанов Верховної Ради не було, й це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту", - пояснив він.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
у сaмих сволочни - одолжить бы кому....
Якщо проголосують, то всім доведеться колись відповідати за державну зраду...
А можливо й раніше відповісте, якщо українці таки обуряться, особливо військові...
Столько жертв принесено Украиной за создание своего Приднестровья?
Хрен вам, а не выборы!
Джерело: https://censor.net/ru/n3219287
Ідіотне, якщо ви це проголосуєте, то в країні станеться Майдан.
Бо такого "миру" ніхто не потерпить.
Прения закончены, подитожит Арахамия, - решение принято!
и не то шо бы очень - но все лучше будет сем сейчас.
фракция "приСлуг олигархов" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия
15.09.2020, 09:14 • 355 • https://uainfo.org/blognews/1600149759-bereza-dlya-lyudey-slugi-uzhe-stali-fraktsiey-vatnikov-vrunov.html#mc-container 1
Вчера дежурный врун "слуг народа" и по совместительству глава такой же фракции, Давид Арахамия, заявил о своём коллеге из "слуг" Юрченко, которого подозревают в коррупции и получении взятки за поданный законопроект и правки: "Сегодня у нас была фракция и нам сообщили, что господин Юрченко хочет выйти с заявлением о выходе из фракции. Он говорит, что он полностью невиновен и будет доказывать свою невиновность во всех инстанциях. Но, чтобы не бросать тень на фракцию или партию, то он выйдет временно из партии и фракции и докажет свою невиновность. И, если все нормально, то мы его с удовольствием примем обратно".
У меня возникло ощущение, что я уже слышал подобное от этой говорящей головы. И даже вспомнил когда. Это было, когда речь шла о насильника Иванисове, которого Зеленский привёл в ВР в составе "слуг". Тогда Арахамия сказал:
- Как лидер фракции, я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента.
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А Иванисов тогда написал: "Вместе с тем, считаю, что Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. <...> Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили".
Иванисов потом добавил, что скоро "будет готов обнародовать достоверные доказательства" о якобы информационной атаке против него из-за своей антикоррупционной деятельности. "Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика", - добавил он.
В итоге выяснилось, что Иванисов таки насиловал и сидел за это, а Зеленский, который пообещал выгнать его в случае подтверждения факта преступления, забыл о своём обещании.
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И теперь, обгадившись в очередной раз, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG моносброд и Зеленский пытаются сохранить хорошее лицо при плохой игре. Мне это все больше напоминает поведение Кремля, которое после каждого зашквара их солдат в Украине оправдывается словами, что это не их или что они давно уволены, или вообще это туристы и они заблудились. А танк можно в любом военторге купить. "Слуги" ведут себя так же. Видимо, схожий менталитет.
Но для людей "слуги" уже стали фракцией врунов, насильников, фриков, ватников и коррупционеров. И лучшее подтверждение этому рейтинг https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG моносброда , который тает, как снег под солнцем.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5011676268858439 Борислав БЕРЕЗА