Фракція СН проведе засідання з приводу змін до постанови про місцеві вибори за участю Резнікова, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" проведе засідання з приводу змін до постанови про місцеві вибори за участю віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

"Чи будемо ми виносити це питання? Воно стоїть, до речі, в порядку денному цієї п'ятниці. Але чи дійдемо ми до цього питання чи ні, це взагалі ще велика дискусія. Ми будемо мати окрему фракцію з цього питання, запросили пана Резнікова, оскільки він безпосередній учасник цих переговорів, для того, щоб внести повну ясність у це питання", - сказав Арахамія.

За його словами, це питання буде обговорюватися з усіма фракціями парламенту.

"Тобто, якщо спростити дуже сильно, то питання звучить таким чином. З одного боку, це суто політична заява, з цим згодні всі, але трохи, так би мовити, прикро вона звучить, тому що пан Козак проактивно таким чином її висловив. А з іншого боку, якщо ми це проголосуємо, то це розблокує багато інших процесів на шляху до миру, нормандської зустрічі тощо, і треба зараз вибирати. Будемо робити парламентські дискусії, з усіма фракціями будемо це обговорювати", - пояснив народний депутат.

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Як раніше повідомлялося, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук звернувся до парламенту про відповідність постанови про місцеві вибори Мінським угодам. Кравчук, звернувшись до українського парламенту, поставив питання про аналіз п. 4 постанови про призначення місцевих виборів.

Раніше запрошені в ТКГ представники ОРДО і ОРЛО звинуватили Україну в порушенні Мінських угод після призначення місцевих виборів, вимагаючи їхнього проведення також в ОРДО і ОРЛО.

Проєкт постанови про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів вніс народний депутат Олександр Качура. Згідно з цим проєктом, "вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не призначені відповідно до пункту 2 цієї постанови, будуть призначені у визначені законами порядку й терміни за умови: повноцінного завершення на відповідних територіях процедур із роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі".

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У російських ЗМІ також було оприлюднено заяву заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака про те, що Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори найближчим часом.

"Домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яку було ухвалено 15 липня", - заявив Козак.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зі свого боку заявив, що українська сторона не брала на себе таких зобов'язань.

"Жодних зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанов Верховної Ради не було, й це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту", - пояснив він.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.