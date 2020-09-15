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Новини Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1365) Арахамія Давид (1097) Резніков (1442)

Фракція СН проведе засідання з приводу змін до постанови про місцеві вибори за участю Резнікова, - Арахамія

Фракція СН проведе засідання з приводу змін до постанови про місцеві вибори за участю Резнікова, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" проведе засідання з приводу змін до постанови про місцеві вибори за участю віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

"Чи будемо ми виносити це питання? Воно стоїть, до речі, в порядку денному цієї п'ятниці. Але чи дійдемо ми до цього питання чи ні, це взагалі ще велика дискусія. Ми будемо мати окрему фракцію з цього питання, запросили пана Резнікова, оскільки він безпосередній учасник цих переговорів, для того, щоб внести повну ясність у це питання", - сказав Арахамія.

За його словами, це питання буде обговорюватися з усіма фракціями парламенту.

"Тобто, якщо спростити дуже сильно, то питання звучить таким чином. З одного боку, це суто політична заява, з цим згодні всі, але трохи, так би мовити, прикро вона звучить, тому що пан Козак проактивно таким чином її висловив. А з іншого боку, якщо ми це проголосуємо, то це розблокує багато інших процесів на шляху до миру, нормандської зустрічі тощо, і треба зараз вибирати. Будемо робити парламентські дискусії, з усіма фракціями будемо це обговорювати", - пояснив народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат "Слуги народу" не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський

Як раніше повідомлялося, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук звернувся до парламенту про відповідність постанови про місцеві вибори Мінським угодам. Кравчук, звернувшись до українського парламенту, поставив питання про аналіз п. 4 постанови про призначення місцевих виборів.

Раніше запрошені в ТКГ представники ОРДО і ОРЛО звинуватили Україну в порушенні Мінських угод після призначення місцевих виборів, вимагаючи їхнього проведення також в ОРДО і ОРЛО.

Проєкт постанови про внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів вніс народний депутат Олександр Качура. Згідно з цим проєктом, "вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не призначені відповідно до пункту 2 цієї постанови, будуть призначені у визначені законами порядку й терміни за умови: повноцінного завершення на відповідних територіях процедур із роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков: Україна нічого не обіцяла, але в парламенті є проєкт коригування постанови про місцеві вибори

У російських ЗМІ також було оприлюднено заяву заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака про те, що Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори найближчим часом.

"Домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яку було ухвалено 15 липня", - заявив Козак.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зі свого боку заявив, що українська сторона не брала на себе таких зобов'язань.

"Жодних зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанов Верховної Ради не було, й це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту", - пояснив він.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

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Топ коментарі
+24
Советую всем "слугам народа" крепко подумать о своем личном ближайшем будущем, ибо однажды став предателями, этого уже не исправишь. Так что, "слуги", не завдавайте потом глупых вопросов: "А нас то за что"?
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15.09.2020 01:43
+17
А с другой стороны, если мы это проголосуем, то это разблокирует много других процессов на пути к миру, Нормандская встреча и т.д -- ой , дурак ! Ой , дурак ! Ой , дурак !
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15.09.2020 01:17
+15
Примушувати фракцію до зради???
Якщо проголосують, то всім доведеться колись відповідати за державну зраду...
А можливо й раніше відповісте, якщо українці таки обуряться, особливо військові...
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15.09.2020 01:22
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може пора караул с Олежей Ляшко во главе туда направить, поохранять бровисток?
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15.09.2020 01:15 Відповісти
А преЗЕдент туда поедет ,агитировать ,как ездит Харьков ,Сумы и тд?
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15.09.2020 07:15 Відповісти
туда ето куда? - не дорогие, держите етого шаурмятника при себе и никуда на пускайте...
у сaмих сволочни - одолжить бы кому....
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15.09.2020 07:33 Відповісти
А с другой стороны, если мы это проголосуем, то это разблокирует много других процессов на пути к миру, Нормандская встреча и т.д -- ой , дурак ! Ой , дурак ! Ой , дурак !
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15.09.2020 01:17 Відповісти
Тільки не дурак, а придурок.
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15.09.2020 01:39 Відповісти
Ні. Не дурень. Ворог.
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15.09.2020 06:53 Відповісти
Шо они там курят или нюхают эти зеленые бактерии? Пора этот рашистко-зеленский сифон законопатить. Может его на растов отфутболить?
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15.09.2020 01:20 Відповісти
зачем вы все время пугаете арахимию, глаза вечно - как он нескончаемый триллер смотрит...
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15.09.2020 01:21 Відповісти
Примушувати фракцію до зради???
Якщо проголосують, то всім доведеться колись відповідати за державну зраду...
А можливо й раніше відповісте, якщо українці таки обуряться, особливо військові...
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15.09.2020 01:22 Відповісти
Ара,мир с москалями-это как девушка с лимонадом в пустыне
Фракция "СН" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9183
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15.09.2020 01:27 Відповісти
Фракция "СН" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9484
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15.09.2020 01:29 Відповісти
В обезьяннике под Сухуми хвосты от падают от мороза.
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15.09.2020 08:17 Відповісти
"но немного, так сказать, обидно она звучит". Ну ніяк не заспокояться. Треба вже якось один раз і назавжди привести їх до тями.
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15.09.2020 01:43 Відповісти
Советую всем "слугам народа" крепко подумать о своем личном ближайшем будущем, ибо однажды став предателями, этого уже не исправишь. Так что, "слуги", не завдавайте потом глупых вопросов: "А нас то за что"?
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15.09.2020 01:43 Відповісти
Треба діяти вже не тільки в інтернеті.
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15.09.2020 02:56 Відповісти
какая же все таки редкая смесь дерьма с дрожжями ета гарсовня...
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15.09.2020 05:12 Відповісти
Не пройдет ! 👿
Столько жертв принесено Украиной за создание своего Приднестровья?

Хрен вам, а не выборы!
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15.09.2020 05:22 Відповісти
проголосуете за приклованское местное - тут даже не нужно чесать себе здесь правой задней лапой....
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15.09.2020 08:06 Відповісти
А с другой стороны, если мы это проголосуем, то это разблокирует много других процессов на пути к миру, Нормандская встреча и т.д. И надо сейчас выбирать. Будем делать парламентские дискуссии, со всеми фракциями будем это обсуждать", - пояснил народный депутат.
Джерело: https://censor.net/ru/n3219287

Ідіотне, якщо ви це проголосуєте, то в країні станеться Майдан.
Бо такого "миру" ніхто не потерпить.
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15.09.2020 06:36 Відповісти
А вони потихеньку діють. Зміна закону про вибори на вимогу Кремля- народ обурився- перекрили інспектуванням наших позицій сєпарами- народ бушує- інспектування відмінили і спокійно розглядають зміни закону про вибори.
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15.09.2020 06:57 Відповісти
Вовік таки не лох. Та й психологи в МГУ хороші.
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15.09.2020 07:01 Відповісти
Зе-обсуждение: Спросит домработница у свадебного актёра - а что такое стандарты ООН? Свадебный актёр перепугается, и ответит - я, вообще то микроб, спроси у педофила.
Прения закончены, подитожит Арахамия, - решение принято!
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15.09.2020 07:01 Відповісти
"Прозаседаются", что может зайти современный матрос Железняк.
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15.09.2020 07:14 Відповісти
Мені цікаво - на цьому засіданні хоч один "слуга" здатен буде, за своїми розумовими здібностями, поставить питання: "Арахамія, а коли встане Майдан, ти першим встанеш на табуретку, коли нас вішать будуть?"
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15.09.2020 07:15 Відповісти
Дак воно в танчики грало собі, а тут нежданчик підвалив - вибори смерть зєафери)))
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15.09.2020 07:16 Відповісти
Здати країну тільки для того, щоб провести "норманскую встрєчу".Треба щось робити з "зеленими мікробами".
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15.09.2020 08:03 Відповісти
Внести изменения ..что выборы через десять лет...после освобождения ОРДЛО..и ни днем раньше а до этого момента закрыть все КПВВ и отмена соцвыплат до освобождения..Кто доживет получит ВСЕ.И да...что бы помнили.... у нас пенсия солидарная так что по наследству не передается
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15.09.2020 08:03 Відповісти
На цих місцевих виборах потрібно голосувати за тих кандидатів (особливо в облраду), які пообіцяють прийняти постанову цієї новообраної обл-міськ-райради про дострокові вибори парламенту та імпічмент для главзебіла.
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15.09.2020 08:05 Відповісти
СН устраняют препятствия на пути предательства страны.
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15.09.2020 08:09 Відповісти
Решили слить Украину через "ручных депутатиков"? Смотруны херовы!
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15.09.2020 08:10 Відповісти
Зрадники підлі, утилізовати вас потрібно.
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15.09.2020 08:20 Відповісти
а там всего то задницу под плечи подравнять...
и не то шо бы очень - но все лучше будет сем сейчас.
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15.09.2020 08:36 Відповісти
Проводите при участии Козака, а лучше самого Путина, что мелочится
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15.09.2020 08:36 Відповісти
По требованию *****

фракция "приСлуг олигархов" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия
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15.09.2020 08:39 Відповісти
по этому вопросу, пригласили господина Резникова, потому что он знает кто сколько получит от ***** за "правильное" голосование.Надо внести полную ясность в этот вопрос", - сказал Арахамия.
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15.09.2020 08:49 Відповісти
слуги рашиста и ордло в Украине будут голосовать за то,что приведет к тому,чем окончили папиредники
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15.09.2020 09:44 Відповісти
Пишуть, що дураки. Не пишіть цього, врони не дураки, вони просто малороси і знають що роблять. Їм потрібно швидко зробити цю зраду, яку вони називають миром і зняти санкції з засрашки і за наші кошти відбудовувати уже давно не наш даунбас. А на мій погляд, потрібно на якийсь час за даунбас забути, заморозити ту територію і посилювати санкції відносно засрашки і розвивати інші території, які дають життя Україні. Даунбас - це велика рана, яка забирає все прогресивне. Але 73% зелених мікробів вирішили це по іншому.
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15.09.2020 09:47 Відповісти
А жаль что нет среди этих слуг выродков кремля Гади Сявки, а то она бы так громко шуганула проклятых ЗЕбилов капитулянтов...Гляди бы они кремлёвские янычары усрались, и передумали устраивать продажные выборы на оккупированных территориях Донбасса под дулами автоматов российских фашистов оккупантов и террористов коллаборантов с бандитской резервации "лугандонии" А декларировать и петь им московским опричникам про суверенитет Украины бесполезно они уже его продали фашистскому кремлю.
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15.09.2020 09:59 Відповісти
Береза: Для людей "слуги" уже стали фракцией ватников,врунов и фриков. И лучшее тому подтверждение - рейтинг, который тает, как снег под солнцем
15.09.2020, 09:14 • 355 • https://uainfo.org/blognews/1600149759-bereza-dlya-lyudey-slugi-uzhe-stali-fraktsiey-vatnikov-vrunov.html#mc-container 1

Вчера дежурный врун "слуг народа" и по совместительству глава такой же фракции, Давид Арахамия, заявил о своём коллеге из "слуг" Юрченко, которого подозревают в коррупции и получении взятки за поданный законопроект и правки: "Сегодня у нас была фракция и нам сообщили, что господин Юрченко хочет выйти с заявлением о выходе из фракции. Он говорит, что он полностью невиновен и будет доказывать свою невиновность во всех инстанциях. Но, чтобы не бросать тень на фракцию или партию, то он выйдет временно из партии и фракции и докажет свою невиновность. И, если все нормально, то мы его с удовольствием примем обратно".
У меня возникло ощущение, что я уже слышал подобное от этой говорящей головы. И даже вспомнил когда. Это было, когда речь шла о насильника Иванисове, которого Зеленский привёл в ВР в составе "слуг". Тогда Арахамия сказал:
- Как лидер фракции, я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1600147299-viktor-nebozhenko-partii-i-krizis-ukrainy.html Виктор Небоженко: Партии и кризис Украины
А Иванисов тогда написал: "Вместе с тем, считаю, что Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. <...> Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили".
Иванисов потом добавил, что скоро "будет готов обнародовать достоверные доказательства" о якобы информационной атаке против него из-за своей антикоррупционной деятельности. "Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика", - добавил он.
В итоге выяснилось, что Иванисов таки насиловал и сидел за это, а Зеленский, который пообещал выгнать его в случае подтверждения факта преступления, забыл о своём обещании.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1600019697--intuyitivna-kadrova-politika-prezidenta-i-yogo-ofisu-koli.html "Інтуїтивна" кадрова політика президента і його офісу, коли схрестили "вужа з їжаком", веде владу до невідворотної катастрофи, - Бортнік
И теперь, обгадившись в очередной раз, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG моносброд и Зеленский пытаются сохранить хорошее лицо при плохой игре. Мне это все больше напоминает поведение Кремля, которое после каждого зашквара их солдат в Украине оправдывается словами, что это не их или что они давно уволены, или вообще это туристы и они заблудились. А танк можно в любом военторге купить. "Слуги" ведут себя так же. Видимо, схожий менталитет.
Но для людей "слуги" уже стали фракцией врунов, насильников, фриков, ватников и коррупционеров. И лучшее подтверждение этому рейтинг https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG моносброда , который тает, как снег под солнцем.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5011676268858439 Борислав БЕРЕЗА
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15.09.2020 10:13 Відповісти
План один. Вибори, далі референдум про входження до РФ. Як у Криму. І ніяких санкцій. Граблі, це наше всьо!
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15.09.2020 10:38 Відповісти
А навіщо мікробам збиратися? Вони тупо виконають наказ смотрящего
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15.09.2020 11:56 Відповісти
Якийсь чорножопий виаішує долю України. І в нас таких виб""дків 73%
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15.09.2020 12:08 Відповісти
Ну шо офіційно вже називайтесь не СН а ХК\холуї кремля\
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15.09.2020 12:48 Відповісти
 
 