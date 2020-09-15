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вибух (4364) Київ (19115)

Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом. ВIДЕО

Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом. ВIДЕО

Мешканці населеного пункту Чабани в Київській області повідомили про потужний вибух газу, який стався в ніч на вівторок, 15 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці "Києва оперативного" у фейсбуці.

На місце події виїхали пожежники.

Місцеві мешканці заявили, що звук вибуху був схожий на падіння літака.

У службі "101" повідомили, що стався вибух газу, написали в чаті села Круглик.

Інформацію про вибух агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в Нацполіції.

"У районі с.Чабани прорвало газову трубу в полі діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу. Всі аварійні служби на місці, в ближніх населених пунктах відключено електропостачання вживаються заходи щодо перекриття газопостачання. Інформації про постраждалих людей немає", - наголошується в повідомленні агентства.

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Топ коментарі
+18
Как по мне єто кацапы дестабилизируют обстановку в стране...
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15.09.2020 02:03
+13
Как то он на удивление "вовремя" взорвался. Как раз когда поднялась тема "Северного потока-2". Сейчас из-за поребрика вой поднимется, что Украина не надежный поставщик.
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15.09.2020 04:38
+11
Колись існувало прислів"я, що виникло з вислову одного з європейських монархів - "Гармати - останній доказ королів...". Якщо проаналізувать діяльність Росії і її правлячої верхівки за останні чверть століття, то можна це прислів"я інтерпретувать: "Терористичні акти - останній доказ Росії...". Каширське шосе, Волгодонськ, Беслан, Норд-Ост, Рязань, вбивства та отруєння політичних опонентів, диверсії на складах *********** в Україні, починаючи з Новобогданівки.... І я не здивуюсь, якщо у цього вибуху теж будуть стирчать вуха Кремля...
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15.09.2020 06:53
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Колись давно, ще за Совєтів вояки клали кабель. Бульдозер тягнув плуга а якому стояла величезна катушка і вона одразу на глибені прокладала кабель з катушки. І ось, цим плугом продірявили почеред поля магістральний газогон. Посеред поля стояв смерч від газу, який виривався під високим тиском. Водію-механніку вистачило ума не глушити двигуна аби не виникла іскра і він просто сдриснув. Нас прислали чергувати на відстані і контролювати аби ніякий ідіот туди не поперся. Всі молилися аби в бульдозері не закінчилася соляра і він не чихнув. Тиск падав декілька годин.
Тож, врядчи та труба прорвалася сама-собою, якщо стався вибух та горіння.
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15.09.2020 08:17 Відповісти
Навряд чи водієві-механіку "вистачило розуму" він скоріше просто "здриснув"!
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15.09.2020 09:23 Відповісти
Все к чему прикасается РАБссия имеет удивительного свойство ДОХНУТььь.... выпейте стопку за РАБссию сЦаря Николая,стопку за дохлый СССр,стопку за СНГ...,стопку за Варшавский Договор и стопку за Дохлятину Мавзолейную РАБссию..вас попустит...
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15.09.2020 08:24 Відповісти
Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 2345Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 8863
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15.09.2020 08:28 Відповісти
Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 425 НКВД взорвало Днепрогес 18 августа 1941 года...погибло 200 000 тысяч людей и солдат РККА...
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15.09.2020 08:35 Відповісти
І спихнули це на німців. А якраз німці відновили роботу Дніпрогреса, такі вони були злі фашисти, а НКВС захисники тих загиблих 200 тисяч мирних людей..
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15.09.2020 08:43 Відповісти
история умалчивает... тема для многих десятков диссертаций - жертвы 2 Мировой на территории совка на 3\4, а может и больше это все жетвы неадекватности, неспособности, неумения, тупости и жестокости сталинизма-коммунизма... прямая вина гитлеровцев и Германии - 1\4. а может и того меньше...
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15.09.2020 09:47 Відповісти
Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 2452Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 1301
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15.09.2020 08:37 Відповісти
Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом - Цензор.НЕТ 1025
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15.09.2020 08:38 Відповісти
Гитлер фозЫзд взорвал?
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15.09.2020 08:39 Відповісти
Лейтенант баканов придет, порядок наведет
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15.09.2020 08:40 Відповісти
ватные бригады диверсантов ходют лесами...
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15.09.2020 09:04 Відповісти
Ищите кацапов.
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15.09.2020 09:04 Відповісти
Немає під Чабанами газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород. Вони щось як завжди переплутали.
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15.09.2020 09:50 Відповісти
от ведь ссср сволочи, не могли понадежнее построить
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15.09.2020 12:08 Відповісти
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