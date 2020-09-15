Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, в районі Пищевика знешкоджено ворожий БПЛА, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, упродовж минулої доби, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

"Зокрема, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На цих ділянках задокументовано неприцільний вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в районі населеного пункту Пищевик був виявлений ворожий БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони: "Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС ліквідували пожежу поблизу населеного пункту Миколаївка, що на Донеччині".



"Від початку поточної доби, 15 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року, не зафіксовано.



Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресцентрі ОС.