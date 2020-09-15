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Байден (2852) клімат (178) пожежа (4240) США (20972) Трамп (4267)

Байден назвав Трампа "палієм клімату" і заявив, що його можливий другий термін загрожує США новими стихійними лихами

Байден назвав Трампа

США в разі переобрання президента продовжать страждати від стихійних лих через нездатність Дональда Трампа визнати проблему кліматичних змін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден.

"Дональд Трамп із його запереченням кліматичних змін міг і не бути причиною цих лісових пожеж, і рекордних повеней, і рекордних ураганів, але якщо він обереться на другий термін, то такі події продовжать ставати дедалі звичнішими, більш руйнівними і більш смертоносними", - сказав Байден.

Він назвав Трампа "палієм клімату" і звинуватив його в нездатності взяти відповідальність за нинішню кризу з пожежами на заході країни.

"Нам потрібен президент, який поважає науку, який розуміє, що руйнування від змін клімату вже є", - сказав Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального

Тим часом, раніше в понеділок Трамп прибув у штат Каліфорнія, щоб на місці оцінити збитки від лісових пожеж і зустрітися з місцевими і федеральними чиновниками.

На заході Сполучених Штатів цього літа пожежі знищили тисячі будинків і кілька невеликих містечок. Жертвами пожеж стали, за даними телеканалу CNN, щонайенше 29 осіб.

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Топ коментарі
+4
Цикаво, как можно климат поджечь?
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15.09.2020 07:41
+4
Такі заяви Байдена викликають здивування і огиду, отакі вони, демократи. Країною повинні керувати республіканці. А природна стихія не залежить від президента, вона може бути викликана зовнішнім агресором по програмі погодної війни, про це писали російські газети, ще під час землетрусу у Вірменії, коли загинуло у місті Спітак 45 тисяч жителів. Писали, щоб викликати землетрус, досить кинути ракету в сейсмічно небезпечну зону, також і цунамі.
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15.09.2020 08:01
+3
дозволити китаю будувати тисячі шкідливих підприємств а самим сосати лапу.
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15.09.2020 07:44
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Цикаво, как можно климат поджечь?
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15.09.2020 07:41 Відповісти
дозволити китаю будувати тисячі шкідливих підприємств а самим сосати лапу.
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15.09.2020 07:44 Відповісти
Не обращай внимания.
Такие "заявления" делают, когда сказать нечего.
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15.09.2020 08:22 Відповісти
Насчет климата - не знаю, а спалить Калифорнию - запросто.
Дело в том, что в штате Калифорния, которым, как известно, управляют демократы (оттуда и бабушко Пелоси, и вице-президентша дедушко Байдена как-ее-там-зовут-не-помню), демократы составляют абсолютное большинство в легислатуре штата Калифорния, так вот, в штате Калифирния запрешены вырубки сухостоя.


А ежели за лесом не следить и не прореживать, то он будет гореть и даже полыхать, что и подтверждается практикой.
Странно не то, что в Калифорнии лес горит, странно, что в Лос-Анжелесе мусор на улицах не полыхает.
Есть в youtube один канал, Hope for Paws называется, чувак с командой девушек собак спасает.
Боже, из каких районов те замученные собаки, ну и отстойники-районы, если бы я не знала, что это ЛА, то решила бы, что Гаити: одни латиносы и чернож*пые гомениды, все улицы в мусоре и матрасы валяются.

Пусть выбирают дедушко Байдена, и у выбиральщиков будет как в ЛА
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15.09.2020 09:12 Відповісти
нас, українців, внутрішні проблеми США дуже мало цікавлять. Нас цікавить підтримка України у протистоянні російській агресії. Тому агент путіна Трамп нам в США на другий термін не потрібен. Ми підтримуємо друга України Джо Байдена.
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15.09.2020 09:52 Відповісти
"нас, українців, внутрішні проблеми США дуже мало цікавлять"

То есть во время гражданской войны в США, которая обязательно будет в случае победы Байдена, вы справитесь с русскими танковыми армиями сами?
Ибо, как вы понимаете, только полный идиот не воспользуется гражданской войной в США, чтобе не "прирасти территориями"(С)?

Ну, раз вы так желаете, тогда и лады.

Это не ко мне в Австралию российские танковые армии пойдут, а к вам.
Ко мне то в Австралии хватит группы одной Альфа.
Да и убивать политиков будет не нужно, а дадут им русские пинка под толстые зады и скажут: "Сдавайте ваши ротшильдовские шахты и пшли отсюда".
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15.09.2020 11:07 Відповісти
"То есть во время гражданской войны в США, которая обязательно будет в случае победы Байдена"
чушь и профанация
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15.09.2020 11:41 Відповісти
А, то есть ты считаешь, что Рокфеллеры, ту Америку создавшие, которой я восхищаюсь, ну это где НАСА, наука и технологии, так вот Рокфеллеры, Америку создавшие, ее отдадут всяким ротшильдовским сявкам, прости господи, отбросам?
Ну, тебе виднее, конечно.
А как по мне, кровью Америка будет залита, но ротшильдам в ней больше делать будет нечего.
Ротшильдам объявлена война на уничтожение в этот раз, я так полагаю.
Но, повторяю, тебе виднее. ты к РФ ближе, у тебя с ней общая граница, ты видеть и слышать должен лучше меня, что там у вас деется.

Но дам тебе подсказку: Гепа "заболел".
Последний раз Гепа "болел" по серьезному в 2014 году...
Это я к тому, что дела у вас назревают "веселые".
Так что "хорошего настроения"(С) тебе.
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15.09.2020 14:00 Відповісти
от у нас два казла на дроти - наслаждайтесь!
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15.09.2020 07:50 Відповісти
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15.09.2020 08:04 Відповісти
Такі заяви Байдена викликають здивування і огиду, отакі вони, демократи. Країною повинні керувати республіканці. А природна стихія не залежить від президента, вона може бути викликана зовнішнім агресором по програмі погодної війни, про це писали російські газети, ще під час землетрусу у Вірменії, коли загинуло у місті Спітак 45 тисяч жителів. Писали, щоб викликати землетрус, досить кинути ракету в сейсмічно небезпечну зону, також і цунамі.
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15.09.2020 08:01 Відповісти
згоден що повинні керувати республіканці,але не трамп який хоче "поладить" з путлером та китаем.,демократи скотились до рівня коммуністів та дикунів.
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15.09.2020 08:08 Відповісти
Країною мають керувати американці і нам немає що там робити, то їх справа. Ми є мікроби, як сказав великий політичний діяч ********** Качура.
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15.09.2020 08:47 Відповісти
Такие "заявления" говорят только о слабости позиции заявителя.
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15.09.2020 08:20 Відповісти
о слабоумии, скорее.
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15.09.2020 09:50 Відповісти
байден - ноль.
рыжий - сволочь.
от и голосуй....
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15.09.2020 08:22 Відповісти
Ответ очевиден, не?
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15.09.2020 08:53 Відповісти
не всем, но я себе горло пережму и голосну за Байдена....
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15.09.2020 08:57 Відповісти
Вот и хорошо
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15.09.2020 09:09 Відповісти
никогда не думал, шо мне нужно ваше одобрение,,,
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15.09.2020 09:20 Відповісти
В нас так за зеленського голосували, а дехто й з радістю.
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15.09.2020 09:53 Відповісти
у вас на росії голосують лише за *****. який там зєлєнскій
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15.09.2020 09:55 Відповісти
на кацапии и вибир то був - ***** чи *****
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15.09.2020 10:05 Відповісти
Самі і підпалюють ліс,щоб звинуватити Трампа...і все це перед виборами...я думав,що в нас примітивізм...а виходить що і серед "цивілізованих"...До речі за останні місяці в США застрелено на вулицях напевне не одна сотня людей...
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15.09.2020 08:33 Відповісти
идиот номер раз.
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15.09.2020 09:54 Відповісти
та їх тут десятки!
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15.09.2020 09:56 Відповісти
бачу, шановний, бачу.....
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15.09.2020 10:00 Відповісти
*****, как же нам без вас, комуняк, плохо......
и да - выстрел - комуняки нет....
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15.09.2020 10:23 Відповісти
Ти що з дуба впав пес номерний...
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15.09.2020 12:45 Відповісти
"Байден назвал Трампа "поджигателем климата" и заявил, что его возможный второй срок грозит США новыми стихийными бедствиями"

Тут до наших австралийских зайчиков ВДРУг дошло, что если победит на выборах дедушко Байден, то в США начнется гражданская война (реднеки против чернож*пых гоменидов), и пока чернож*пых гоменидов не успокоят (бо их мелкоуголовной шелупони вояки никакие), то Австралия с ее очень большим количеством полезных ископаемых и практически несуществующей армии будет up for grabs.
Недаром ВДРУГ в газетке The Australian появилась статейка о ЧВК Вагнера и даже показали портрет Пригожина.
Вероятно, вспомнили историю о том, как группа Альфа бодро зачистила Хафизуллу Амина в Афгане.

Почему именно русские?
А потому, что они считают своей территорией любую землю, куда ступала сапог русского солдата, а путешественник-первооткрыватель разведчик Миклухо-Маклай не только прожил год среди каннибалов Папуа Новой Гвинеи (гоните, папуасы, ваши шахты), но и женился на дочери "неоднократного премьер-министра колонии Новый Южный Уэльс" (Википедия), и потомки его до сих пор в Австралии здравствуют , номенклатура, короче.

А наш *удак викторианский зайчик, коммуняка, премьер штата Виктория, Ээндрюс, забаррикадировался в городе Мельбурн и держит 5 миллионов населения в заложниках, прикрываясь нами, как живым щитом, как и принято у уголовников, ну не *панько?

Да что значит жалкие полицаи Эндрюса по сравнению с группой Альфа, 43 минуты, 43(!) минуты - и конец концерта режима Амина :

"Вскоре после этого https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_154-%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 154 отдельный отряд специального назначения ГРУ («мусульманский батальон») получил приказ на передислокацию в район «Дар-уль-Аман» г. Кабул, где его разместили между 1-м и 2-м батальонами афганской национальной бригады с задачей по усилению охраны дворца Аминаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0#cite_note-_b988ae96120df9f2-17 [17] . В усиление к «мусульманскому батальону» были приданы 2 спецгруппы КГБ, задача которых была иная - подготовка к штурму.
27 декабря около 700 человек, включая бойцов спецгрупп КГБ «Альфа» и «Зенит», одетых в афганскую форму, выехали на штурм на военных автомобилях с афганскими опознавательными знакамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0#cite_note-:0-10 [10] . Знаком к началу штурма дворца Тадж-Бека был взрыв узла связи на центральной площади города. Бой во дворце длился 43 минуты. Охрана дворца оказала неожиданно ожесточенное сопротивление, и 11 нападавших погибло, в том числе и командир групп полковник Григорий Бояринов, начальник школы подготовки агентов для спецопераций отдела КГБ № 8 в Балашихе." (Википедия)
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15.09.2020 09:05 Відповісти
та не одевай ты уже маску - против хто?
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15.09.2020 09:57 Відповісти
Передай ротшильдам, чтобы готовились в Австралии и Новой Гвинее шахты сдавать.
Ибо во время гражданской войны/конфликта завсегда перераспределение ассетов случается.
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15.09.2020 11:10 Відповісти
даже не знаю - похлопать тебе за искрометный юмор или пожелать передать кенгурям шо все ето муйня?
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15.09.2020 11:36 Відповісти
Похлопай, а что же.
Ведь кардиограмму у кардиолога в Мельбурне сделать нельзя, консультации то только по телефону с кардиологом из-за дурантина, а телефон кардиограмму не снимает.
Но я согласна - то "м*йня".

А вот пожелания в комментариях на канале SkyNews в youtube коммуняке нашему, премьеру штата Виктория, Эндрюсу - так и вовсе "м*йня", чушь собачья:
- мы, грят, глаза ему выколем и г*вном забьем
- мы - обещают - его сначала повесим, а потом четвертуем
- и каждый год, пишут, с крикетными битами будем охоту на "змей" устраивать ("змей", значит, собираются содержать для ежегодной развлекухи, в террариумах, не всех сразу прикончат).
А что, у Эндрюса дружков-подельщиков много, профсоюзные там лидеры, "white male from inner Melbourne, and Dan is our leader" - это комментарий из газетки The Age), вот они и есть кандидаты на биты.

И, обрати внимание, то не я комментарии пишу, а люди Эндрюсу вовсе неизвестные.
"Прикольно" это, наверное, не знать, откуда ответка прилетит нашему коммуняке.

Я вот прямо даже и знаю, что это наш Эндрюс, зайчик, в газете попросил семью его не трогать?
Неужто ему в голову наконец пришло, что ТАК людям гадить нельзя?
И что за планируемый геноцид австралийского правящего класса и за уничтожение многомиллионных бизнесов ему пощады не будет никогда?
А то *панько то наш полагает, что сейчас он дурантин отменит - и все будет, как раньше, только еще лучше прежнего.

Да, через полгода в штате Виктория, Австралия я ожидаю - а вот не знаю я, как даже описать то, что я ожидаю.
Место то Виктория завсегда было бандитское, но то, какие здесь будут орудовать банды, я даже и сказать не возьмусь.
И нет, это не только мое мнение, это было высказано еще в марте одним индусом, родственником владельца одного магазина, еще в марте мы с ним пришли к выводу, что будут грабежи, райоты, и как минимум - гражданский конфликт, ну, а по максимуму, Австралии в том виде, в каком мы ее знаем, не будет.
Собственно, Австралии, как федерального государства, уже нет.
Да здравствует Камбервельская народная итальянская республика.
Это я к тому, что по национальным анклавам государство то распадется.
Заигрались зайчики с ковидом.
Но, им, зайчикам виднее, это же у них шахты, а не у меня.
У меня то отжимать ни русским, ни китайцам нечего.
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15.09.2020 13:54 Відповісти
больше текста - все равно не читаю - оба пишите, можете какой диалог замутить
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15.09.2020 13:56 Відповісти
Страшно, правда?
Заигрались вы с ковидом, время платить по счетам пришло, похоже.
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15.09.2020 14:06 Відповісти
ето по каким счетам я вам двоим задолжал?
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15.09.2020 15:24 Відповісти
опять оно перемкнулось...
деда, ето у тебя игра такая буквы в нике менять?
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15.09.2020 15:28 Відповісти
чем бы деды не тешились, лишь бы бабок не трогали.... - толку ноль.
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15.09.2020 15:30 Відповісти
ассеты - тут и правда хлоп.
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15.09.2020 11:37 Відповісти
Один житель штата Западная Австралия пару недель очень хвалился в youtube, в комментриях канала SkyNews, что в Западной Австралии не только очень много железа на экспорт в Китай имеется, но теперь даже и свой сыр есть (китайская компания) выпускает.

Ну, что же ему, зайчику, сказать?
Прилетит группа Альфа, заберет и шахты с железом, и уран, и алмазы и сыр.
Русские сыр любят, а кто же его не любит?
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15.09.2020 09:27 Відповісти
Адепты Церкви Глобального Потепления рвутся к власти любой ценой
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15.09.2020 09:47 Відповісти
Совсем дедушка плох стал.
Можно еще домохозяек пугать что если не выберут Байдена, то Земля налетит на небесную ось.
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15.09.2020 09:52 Відповісти
Старий маразматик Джо.
Трамп 2020!
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15.09.2020 09:53 Відповісти
кацапские троли активизировались. к ним стройными рядами примкнули полезные идиоты и жертвы кацапской пропаганды.
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15.09.2020 09:54 Відповісти
абсолютно не собираюсь защищать джо - мне обе падлы не стучат ни во шо...
но, перевод на лохов....
лохи поднялися и партбилеты цемнули?
совет - затолкайте откyда достали и не пиндите....
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15.09.2020 10:31 Відповісти
Следующим президентом США будет черный гей-трансвестит-коммунист с именем Флойд Тунберг.
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15.09.2020 10:42 Відповісти
здравсвуй кац - шо еще тебе приснилось?
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15.09.2020 10:48 Відповісти
партбилет перецемай и под матрас.. всплакни....
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15.09.2020 10:52 Відповісти
тебе то чего жаловаться?
ты под коммуняками как жил, так и кони двинешь - вроде все в порядке.
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15.09.2020 10:56 Відповісти
Байден назвав Трампа "палієм клімату" і заявив, що його можливий другий термін загрожує США новими стихійними лихами - Цензор.НЕТ 9185
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15.09.2020 11:13 Відповісти
скокойнее,, дядя - твой болд мне весь екран закрыл...
там де ты живешь до сих пор в дырку в земле срут - я же ето не болдирую...
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15.09.2020 11:26 Відповісти
Ну вот скажите мне любезный, что происходит с Америкой?
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15.09.2020 11:28 Відповісти
ну вот скажите мне любезный, что происходит с кацапней?
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15.09.2020 11:30 Відповісти
одикарели обмакакились в конец уже?
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15.09.2020 11:32 Відповісти
може уже вам какую прививку от кацапоимперского бешенства втулить?
трехведерную клизму мо для начала, а там уже как пойдет?
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15.09.2020 11:51 Відповісти
Та Каліфорнія кожен рік горить, що з Трампом, що без нього. Він зараз прилетить в Каліфорнію та все розрулити, а під шумок щей перевірить готовність штату до опалювального сезону.
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15.09.2020 11:38 Відповісти
я бы отдал доне должное, в его возрасте куда далеко двигать? - от молодой жены бежать.
но слава богу есть охранцы...
джо такой же - битва перестарелых!
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15.09.2020 11:42 Відповісти
Каліфорнія це, там де правлять демократи, які влаштували маштабні пожежі, велика захворюваність від ковід та білі пофарбовані під чорних б'ють вітрини та морди? Ну, тоді враховуючи що, це демократичний штат то, скоріше за все після вибрання Трампа вони ще більше будуть лютувати.
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15.09.2020 12:04 Відповісти
 
 