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Новини Репресії в Білорусі
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Зеленський: "Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на кшталт Майдану"

Зеленський:

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує білоруський народ, який "бореться за свободу і демократію, без агресії та насильства", але, на його погляд, Білорусь "може отримати щось на кшталт Майдану", якщо влада відмовиться від діалогу з протестувальниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.новини, про це Зеленський сказав в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung.

На запитання, чи можна порівняти протести в Білорусі з Майданом, він сказав: "Я не знаю. Але я однозначно підтримую білоруський народ. Люди борються за свободу і за демократію, без агресії та насильства. Ніхто не кидає каміння, ніхто не підпалює будинки" .

Він зазначив, що багато демонстрантів у Білорусі "зазнають жорстокого поводження з боку держави".

"Для мене важливо, щоб не було кривавої лазні. Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на кшталт Майдану. Чого я поки не бачу - але я не фахівець з Білорусі - так це символічного лідера, навколо якого люди можуть згуртуватися. У будь-якому разі важливо, щоб білоруси самі вирішували своє майбутнє", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про протести в Білорусі: Поки "ця бодяга туди-сюди хитається", але червоні лінії ніхто не переходить

На запитання, чи може Білорусь продовжувати виступати посередником між Україною і Росією після того, як зараз Олександр Лукашенко "явно встав на бік Москви", президент сказав: "Чесно кажучи, не знаю. Вважаю розумним почекати, поки ситуація в Білорусі знову не стабілізується" .

22 серпня в інтерв'ю Euronews Зеленський сказав, що на місці Лукашенка провів би нові вибори.

23 серпня у МЗС Білорусі попросили президента України займатися справами своєї країни, а не роздавати поради сусідам.

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Топ коментарі
+46
А "Прекрасний Какаду" не хоче подумать про свій "Майдан"? Уже назріває...
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15.09.2020 07:51
+40
Воно таки ввійде в історію як ВОЛОДИМИР ДУРНУВАТИЙ...
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15.09.2020 07:58
+39
Ты о себе подумай. Своя ведь скоморохова шапка ближе к твоей деревянной голове....
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15.09.2020 07:51
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Чтобы выбрать президентом олигарха или клоуна? Фигушки. Бацька не отдаст страну олигархам.
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15.09.2020 10:35 Відповісти
ЗЕлений блаЗЕнь лякає Луку майданом?
Лука радше чекає від цього диванного "спеціаліста" по майданах не погроз, а поради про те, як на майдані можна "дабивать елєктрічєства".


Зеленський: "Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на кшталт Майдану" - Цензор.НЕТ 9913
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15.09.2020 10:59 Відповісти
Слова хлопчика , а не мужа ....
Лука не піде на діалог з народом Білорусії.
Ні , щоб просто сказати :"Укпаїна не визнає Бацьку законно обраним Президентом Білорусії!"
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15.09.2020 11:20 Відповісти
Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь (зеленський) может получить что-то вроде Майдана Источник: https://censor.net/ru/n3219294

ОТАК БУДЕ ПРАВИЛЬНО
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15.09.2020 12:18 Відповісти
Оказывается Майдан для торчка Зеленского - это негативное явление, самое худшее, что может произойти в Беларусии. Вот так вот. И его позицию разделяют большинство слуг Народа. Позиция малоросов и предателей, пресмыкающихся перед "старшим братом", с которым сложились давние, тесные взаимовыгодные отношения.

Наркоман и ибмицил.Позор для нашей страны.
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15.09.2020 12:19 Відповісти
А в нас можна подумати, такий діалог держави та народу, закачаєшся!
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15.09.2020 13:00 Відповісти
Ты, глист зелёный! Да отсохнет твой язык-помело, если хоть еще раз вякнешь что-то про Майдан! Где Майдан, а где ты, чучело.
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15.09.2020 14:00 Відповісти
Нехай ЗЕ навчить Луку відосики знімати для "діалогу".
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15.09.2020 14:47 Відповісти
Ты, чмошник, можешь получить что-то типа Майдана, причём очень и очень скоро!!!
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15.09.2020 15:05 Відповісти
а где это комменты
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15.09.2020 15:06 Відповісти
Всё верно сказал.
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15.09.2020 21:06 Відповісти
Зеленський: "Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на кшталт Майдану" - Цензор.НЕТ 3333
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15.09.2020 22:34 Відповісти
"Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана"... ДЫк, а сам-то в Одессе послал подальше, правда вату, о факт есть фактом - почерк бацьки.
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16.09.2020 03:26 Відповісти
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