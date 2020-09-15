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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 29,4 млн, кількість жертв досягла 932,7 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 29,4 млн, кількість жертв досягла 932,7 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 вересня у світі зареєстрували 242 555 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4375 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 29 445 847 випадків інфікування, з них 242 555 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 932 746 осіб, з них 4375 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 21,2 млн осіб.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 29,4 млн, кількість жертв досягла 932,7 тис. осіб 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Перу. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 6 749 289 (+38 072); Індії - 4 926 914 (+81 911); Бразилії - ​​4 349 544 (+19 089); Росії - 1 068 320 (+5509); Перу - 733 860 (+4241).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 199 000; Бразилія - ​​132 117; Індія - 80 808; Мексика - 70 821; Велика Британія - 41 637.

Найбільше видужалих у США - 4 027 826, Індії - 3 856 246, Бразилії - 3 613 184, Росії - 878 700, Колумбії - 606 925.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 29,4 млн, кількість жертв досягла 932,7 тис. осіб 02

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до чего же слабоватый вирус, ну просто удивительно.
хотя все обосрались нехило. - в сраный магазин не зайти без намордника. мож*д еще бирку на ухо и ошейник? Аполлон и так заберет кого захочет(или кто там на Джомолунгме щас главный то? Кришна шоле?)
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15.09.2020 08:22 Відповісти
Набий собі тату - маску.
Нє блаґдарі.
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15.09.2020 09:07 Відповісти
Благодарить за "совет" типо "прыгни на говно - смищно разлетается, гы-гы"? Нет уж, уволь.те)
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15.09.2020 09:44 Відповісти
ПЕРШИМИ,ЯК ЗАВЖДИ "ПРИКОЛІСТИ" З ЛАХТІ... )
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15.09.2020 10:00 Відповісти
а, бобровольный
молитвочку прочитал прежде чем ненавидеть ближнего? а ведь за это = пойдешь "ф ат"
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15.09.2020 10:05 Відповісти
я кщо молитва допомає багатьом психологічно-нехай моляться.. НІЧОГО ПОГАНОГО.

Атеїстам-негідникам (не стверджую,що всі атеїсти негідники )з Лахті не зрозуміти..
Хоча..все вони прекрасно розуміть,але бабло отримують за те,щоб проводити свою сволочну політику в Україні щодо Ковід зокрема і далі..
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15.09.2020 10:17 Відповісти
послушай, молитвочки как раз психологично приводили к миллионам жертв. ниче поганого? Атеисты(ученые в б-стве такие, негодники с негодяями) придумали все то шо ты юзаешь.
Ты плюешь на них и на могилы их предшественников. Так кто лучше? христоед - убийца, или ученый - созидатель?
кстати, был эксперимент про "силу молитвы" = оглушительно обосрались веропитеки, с чем тя и поздравляю
и да, я на российском отвечаю(кто ко мне по-нашему пишет), только тем, кого не уважаю.
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15.09.2020 10:29 Відповісти
З лозунгом "ЦЕ ВСЕ ..УЙНЯ,ЦЕ ВСЕ НЕПРАВДА !!!" ,
ДУРАНТИНОФІЛИ, ФАС !! )))
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15.09.2020 09:59 Відповісти
Де там коментарі, що від ДТП 'в десятки разів більше' за рік гине?
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15.09.2020 13:39 Відповісти
 
 