В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи

В Україні станом на ранок вівторка, 15 вересня, зафіксовано 2905 нових випадків зараження. При цьому 53 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 14 вересня повідомлялося про 2462 нові випадки, 13 вересня - про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордних 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 29,4 млн, кількість жертв досягла 932,7 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 159 702 особи, померли від початку пандемії 3264 особи (за добу 53), видужалих - 70 810 (за добу 1267). Нині в Україні на COVID-19 хворіє 85 628 осіб, що на 1585 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні на 20,93% перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Тернопільській (390), Харківській (307), Одеській (306) областях, Києві (285), Львівській (186), Івано-Франківській (153), Чернівецькій (142), Київській (118) і Черкаській (109) областях.















