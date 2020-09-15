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В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи

В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи

В Україні станом на ранок вівторка, 15 вересня, зафіксовано 2905 нових випадків зараження. При цьому 53 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 14 вересня повідомлялося про 2462 нові випадки, 13 вересня - про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордних 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 29,4 млн, кількість жертв досягла 932,7 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 159 702 особи, померли від початку пандемії 3264 особи (за добу 53), видужалих - 70 810 (за добу 1267). Нині в Україні на COVID-19 хворіє 85 628 осіб, що на 1585 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні на 20,93% перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Тернопільській (390), Харківській (307), Одеській (306) областях, Києві (285), Львівській (186), Івано-Франківській (153), Чернівецькій (142), Київській (118) і Черкаській (109) областях.

В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи 01
В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи 02
В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи 03
В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи 04
В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи 05
В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи 06

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Освіту треба терміново на карантин. Це збереже тисячі людських життів.
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15.09.2020 08:58 Відповісти
Як батько ліцеїста Боярського військового ліцею , я глибоко занепокоєний, що в КВЛ імені Івана Богуна грубо порушуються умови карантину помаранчевої зони. У взводі 7-2 стався лабороторно підтверджений випадок ковід19. Дитину забрали додому, але не встановлене коло контактів, не ізолювали його клас, не зробили тести викладачам та вихователям. Більш того, зараз в тісному лазареті перебувають дуже багато ліцеїстів, на уроках відсутньо до половини учнів. Останьої краплею стало, що з лазарету випускають курсантів з температурою 37.6 і кажуть йти вчитися! По правилах, найменше, що треба зробити - це ізолювати увесь взвод на карантин, мовчу вже про контактних викладачів. Викладачі, офіцери, вихователі збираються самі та збирають дітей у великі групи більше 30 чоловік. Ще раз повторюю, в середньому, в класах відсутня третина дітей! Це катастрофічна ситуація і якщо щось станеться із здоров'ям чи, не дай Боже, життям дитини, офіцера чи викладача відповідати буде керівництво закладу!
Я буду робити все в моїх силах, щоб запобігти поширенню небеспеки: на гарячу лінію МОЗ, в Міносвіти та оборони України вже відправлені деталі порушень, призвіще та клас захворівшего на ковід19 учня, факти бездіяльності керівництва і спроби замовчування епідемії в закладі.
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15.09.2020 09:03 Відповісти
А що це в Нові Санжари давно нікого не завозили? Невже Степанов, не хоче як Скалецька, в карантині на шару презервативами покористуватись?..
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15.09.2020 09:01 Відповісти
Вангую: в 20-х числах вересня щоденно буде 3000+ нових випадків.
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15.09.2020 09:14 Відповісти
 
 