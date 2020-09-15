У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко - "легітимний президент" та "візаві Путіна"

Росія визнає підсумки виборів у Білорусі і вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками переговорів між Лукашенком і Володимиром Путіним.

"Олександр Григорович є легітимним президентом Республіки Білорусь. І є візаві президента Путіна в міждержавних відносинах. Що стосується тих людей, які не згодні з результатами виборів, усі вони є громадянами братської Білорусі, всіх ми їх цінуємо і любимо. Але ми хочемо, щоб усе, що відбувається в Білорусі, відбувалося не у формі якихось неконституційних процесів, а в правовому полі", - сказав Пєсков.

Пєсков також зазначив, що Росія "надавала і надаватиме підтримку білоруській економіці". Прессекретар наголосив, що кредит у 1,5 мільярда доларів Москва дає Білорусі, а не особисто Лукашенку.

Вдень 14 вересня Лукашенко і Путін зустрілися в Сочі. Це була їхня перша зустріч з моменту минулих у Білорусі 9 серпня президентських виборів. На них, за даними ЦВК, впевнену перемогу здобув Лукашенко, але опозиція не погодилася з результатами, після чого в країні почалися масові акції протесту. У Євросоюзі та США заявили, що вибори не були вільними і справедливими.

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Суперниця Лукашенка на президентських виборах Світлана Тіхановська напередодні зустрічі Путіна і Лукашенка заочно звернулася до російського президента, висловивши жаль з приводу того, що він вирішив "вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом".

Зустріч Путіна і Лукашенка тривала понад чотири години. За її підсумками вони не робили заяв для преси. Перед початком переговорів вони провели короткий діалог перед камерами, під час якого, зокрема, стало відомо про намір Путіна виділити Білорусі кредит. Путін також заявив, що підтримує пропозицію Лукашенка внести зміни до білоруської конституції.