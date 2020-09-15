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У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко - "легітимний президент" та "візаві Путіна"

У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко -

Росія визнає підсумки виборів у Білорусі і вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками переговорів між Лукашенком і Володимиром Путіним.

"Олександр Григорович є легітимним президентом Республіки Білорусь. І є візаві президента Путіна в міждержавних відносинах. Що стосується тих людей, які не згодні з результатами виборів, усі вони є громадянами братської Білорусі, всіх ми їх цінуємо і любимо. Але ми хочемо, щоб усе, що відбувається в Білорусі, відбувалося не у формі якихось неконституційних процесів, а в правовому полі", - сказав Пєсков.

Пєсков також зазначив, що Росія "надавала і надаватиме підтримку білоруській економіці". Прессекретар наголосив, що кредит у 1,5 мільярда доларів Москва дає Білорусі, а не особисто Лукашенку.

Вдень 14 вересня Лукашенко і Путін зустрілися в Сочі. Це була їхня перша зустріч з моменту минулих у Білорусі 9 серпня президентських виборів. На них, за даними ЦВК, впевнену перемогу здобув Лукашенко, але опозиція не погодилася з результатами, після чого в країні почалися масові акції протесту. У Євросоюзі та США заявили, що вибори не були вільними і справедливими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь

Суперниця Лукашенка на президентських виборах Світлана Тіхановська напередодні зустрічі Путіна і Лукашенка заочно звернулася до російського президента, висловивши жаль з приводу того, що він вирішив "вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом".

Зустріч Путіна і Лукашенка тривала понад чотири години. За її підсумками вони не робили заяв для преси. Перед початком переговорів вони провели короткий діалог перед камерами, під час якого, зокрема, стало відомо про намір Путіна виділити Білорусі кредит. Путін також заявив, що підтримує пропозицію Лукашенка внести зміни до білоруської конституції.

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Топ коментарі
+12
Лука тепер губернатор округу Білорусь.
Бо ж він не лпирається на власний народ, лише на фуйла. Таки продав йому країну.
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15.09.2020 08:46
+11
Зустріч таракана і молі в Кремлі.
У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко - "легітимний президент" та "візаві Путіна" - Цензор.НЕТ 4174
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15.09.2020 09:09
+8
Народ Белоруссии сказал, что Лукашенко не легитимный президент. И какое собачье дело Кремля до Белоруссии.
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15.09.2020 08:50
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15.09.2020 08:46 Відповісти
В Кремле подвели итоги переговоров в Сочи: Лукашенко - "легитимный президент" и "визави Путина" - Цензор.НЕТ 3795
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15.09.2020 08:46 Відповісти
Лука тепер губернатор округу Білорусь.
Бо ж він не лпирається на власний народ, лише на фуйла. Таки продав йому країну.
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15.09.2020 08:46 Відповісти
Під бчб стягами, героїчно віддали ***** рештки незалежності.
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15.09.2020 17:36 Відповісти
Щось мені підказує, що всі ті "протести" підуть на спад і припиняться.
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15.09.2020 08:46 Відповісти
ще один "легетімний" намалювався..
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15.09.2020 08:46 Відповісти
Ростов напрягся. Одного было много, а теперь ещё один туда просится.
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15.09.2020 13:56 Відповісти
Слило ***** Тихановскую. Договорился с Лукой.
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15.09.2020 08:48 Відповісти
Народ Белоруссии сказал, что Лукашенко не легитимный президент. И какое собачье дело Кремля до Белоруссии.
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15.09.2020 08:50 Відповісти
«Бывшая кандидат в президенты Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/tihanovskaya-svetlana/ Светлана Тихановская [с 11 августа 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила, что после выборов белорусы объединились в «беспрецедентное массовое движение за демократию». Об этом она написала в авторской статье для https://lenta.ru/tags/organizations/washington-post/ газеты The Washington Post .
«Чем сильнее диктатор https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает», заявила Тихановкая. По ее словам, белорусы продолжают выходить на демонстрации, несмотря на давление со стороны силовиков, а также ложь и пропаганду.
«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим - колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Не получится», сказала Тихановская.»
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15.09.2020 09:28 Відповісти
Пабидила дружба
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15.09.2020 08:50 Відповісти
Один не лігитивний визнав іншого не лігитивного лігитивним.
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15.09.2020 08:50 Відповісти
Эй белорусы!
а что на это скажет братский вам расейский народ?
наверное выйдет с протестами, да?
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15.09.2020 08:50 Відповісти
Нелигитимный обнуленный подтвердил, что второй, нелигитимный
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15.09.2020 08:51 Відповісти
То есть признание легитимности выборов зависела от разговора двух диктаторов!
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15.09.2020 08:53 Відповісти
Треба терміново мінувати кордон з Білорусією. Звідти може скоро насунути російська орда.
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15.09.2020 08:53 Відповісти
мастер по проведению "выборов" в паРаше не мог не признать результаты таких же "выборов".
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15.09.2020 08:56 Відповісти
Цветы не работают.
Пришло время брать в руки оружие.
В Кремле подвели итоги переговоров в Сочи: Лукашенко - "легитимный президент" и "визави Путина" - Цензор.НЕТ 976
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15.09.2020 08:56 Відповісти
Рука руку моет, вот только еще несколько лет и вся эта шваль подохнет вместе с диктаторской системой, а позор российского и белорусского народа останется.
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15.09.2020 08:58 Відповісти
Русскому народу, позор, нє в тягость.
«Брань, на вороту нє вісіт».
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15.09.2020 09:02 Відповісти
«Перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, 14 сентября 2020 бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская [которая с 11 августа 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила Путину, что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны.
Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.»
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15.09.2020 08:59 Відповісти
Слішал сегодня ее интервью... Посіл... Ємоции ... "Рассказ школьниці своей подруге, как чуть не залетела!"
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15.09.2020 10:59 Відповісти
иллюс трация к книге Алана Пиза "Язьік телодвижений"

У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко - "легітимний президент" та "візаві Путіна" - Цензор.НЕТ 7222
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15.09.2020 09:00 Відповісти
Композиция начата, но... не завершена. Таракана надо сместить вправо...єдак... метра на полтора... Вот-вот...!! Тааак! Развернуть спиной к авнсцене ... Да! И... низкий поклон карле-ботоксу аккурат между его пінеходами. Телодвижения композиции - суть додумайте сами!
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15.09.2020 10:57 Відповісти
ну а как еще фейковая нелегетимная ''страна'' террорестическая организация рф признает модуро лукашеску фон хусейна презиком....аххах какие еще варианты
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15.09.2020 09:01 Відповісти
Ну, один "легітимний, вже в вас в Ростові сидить.
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15.09.2020 09:06 Відповісти
"Ледяной душ" для белорусской оппозиции.
Посмотрим, как они теперь будут "не нервировать" и "не ссориться" с Рашкой.
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15.09.2020 09:08 Відповісти
Тихановская уже прямо сказала - долги будет отдавать Лукашенко, а не народ. Т.е, что Россия ничего не получит.
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15.09.2020 09:22 Відповісти
«Светлана Тихановская [которая с 11 августа 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила Путину, что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны.»
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15.09.2020 09:23 Відповісти
"...не будут иметь силы..." В Литве, там где она сейчас - конечно, НЕ будут, а ближе к Минску - сомнительно...
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15.09.2020 10:53 Відповісти
Зустріч таракана і молі в Кремлі.
У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко - "легітимний президент" та "візаві Путіна" - Цензор.НЕТ 4174
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15.09.2020 09:09 Відповісти
А шо там у них дрова лежат-уже даже обнуленному на дачу газу не хватает?
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15.09.2020 09:13 Відповісти
Легитимность это у них сакральное слово.
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15.09.2020 09:19 Відповісти
Не легетивные признали друг друга легетивными.
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15.09.2020 09:22 Відповісти
Тепер в Північну Корею за підтвердженням.
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15.09.2020 09:30 Відповісти
Полезным следствием всей этой белорусской бузы будет то, что (если?) протестующие поймут для начала что Расия - им не друг.
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15.09.2020 09:32 Відповісти
Мнение Уйла Владимировича нам очень важно. )))
Он и Яныка за легитимного держал. )))
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15.09.2020 09:34 Відповісти
поддерживает предложение Лукашенко внести изменения
я давно говорил,что он будет губернатором могилевской республики
Источник: https://censor.net/ru/n3219302
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15.09.2020 09:57 Відповісти
Лицемеры.
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15.09.2020 10:14 Відповісти
У Кремлі підбили підсумки переговорів у Сочі: Лукашенко - "легітимний президент" та "візаві Путіна" - Цензор.НЕТ 8152
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15.09.2020 10:15 Відповісти
То, что лигитимній - не біло и сомнений, вот и искалеченніе, сидящие, и сажаеміе могут подтвердить! А в том, что "визиви Путина" - тем более нет сомнений! Его и "визивать" не надо, он уже ТАМ!
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15.09.2020 10:51 Відповісти
Я видел отрывок этой встречи по ТV. Поверьте-жалкое зрелище. Уставший и больной физически бункерный клоп ( это хорошо видно) и зашуганый и психически больной таракан (это тоже отчётливо видно) пытаются перед объективом изобразить что-то похожее на деловую встречу. Но ничего не выходит. Отчётливо видно,как один клянчит у другого. Именно клянчит и унижается.
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15.09.2020 11:06 Відповісти
Лука тепер *************** губернатор
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15.09.2020 12:36 Відповісти
Нут сталось те що казалось... Ні чого після зустрічі не сказали про що мова була. Лука вказівки отримав і ще на додаток 1,5 млрд..Що далі буде зрозуміло... за ці 1,5 млрд Лука буде купляти Білорусів..Побачите ось почне підвищувати заробітну плату і пенсії. Білий і пухнастий. Цікаво що ж буде далі... Двореальність Біларусі. Одна реальність протест друга реальність Лука президент який не звертає багато уваги на протест. У кого не витримають нерви першого. Бо так не може довго бути хтось та зробить крок до більшого
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15.09.2020 12:50 Відповісти
Ну вот пусть там в кремле и остаётся этот легитёмный. РашкА большая кресло и портфель найдут.
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15.09.2020 12:55 Відповісти
 
 