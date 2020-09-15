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Білорусь (7833) ВР (14812) Зеленський (22389) культура (427) регламент (115)

Рада сьогодні планує ухвалити заяву про події в Білорусі, змінити Регламент і розглянути законопроєкт про підтримку туризму і креативних індустрій

Рада сьогодні планує ухвалити заяву про події в Білорусі, змінити Регламент і розглянути законопроєкт про підтримку туризму і креативних індустрій

Верховна Рада планує 15 вересня ухвалити заяву щодо подій у Республіці Білорусь.

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, другим питанням у вівторок планується включення до порядку денного та ухвалення рішення щодо проєкту постанови № 3053а "Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь". У документі міститься оцінка поточної ситуації в республіці, засуджуються методи влади щодо її вирішення, висловлюється неприпустимість залучення сил РФ та Організації Договору про колективну безпеку для нормалізації ситуації, а також міститься заклик до врегулювання кризи в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.

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Розпочати ж засідання депутати мають із розгляду проєкту постанови №3050а-2 про включення до порядку денного сесії 84-х питань.

У вівторок парламентарії планують розглянути чотири законопроєкти, ініційовані Президентом і визначені ним як невідкладні. Це, зокрема, проєкти законів №3553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку", №3915 "Про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні", №3984 "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" і №3851 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".

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У другому читанні ВР має розглянути законопроєкт №3608, яким пропонується внести зміни до Регламенту роботи ВР і, тим самим, переглянути графік проведення пленарних засідань. Цим документом передбачається проведення у вівторок, середу та четвер засідань із 10:00 до 15:00 (у п’ятницю з 10:00 до 16:00) із перервою з 12:00 до 12:30.

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Уж не готовится ли монобольшинство, состоящее из рэкетиров, насильников, коррупционеров, озабоченных хряков и просто разного рода сельских и городских дятлов, оказавшихся в стенах ВР благодаря тупости 73% от пришедших на выборы в 2019 году, признать Лукашенко легитимным?
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15.09.2020 09:11 Відповісти
Нострадамус ...
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15.09.2020 09:21 Відповісти
Лукашенко - легитимный президент Беларуси ,что подтверждено решением
ЦИК Беларуси. Это решение никем ,в том числе и пророссийской оппозицией,
по сей день не обжаловано ни в одной из судебных инстанциях.
Украина должна руководствоваться в своих заявлениях исключительно интересами

Украины. Главное не допустить ,чтобы украинско-белорусская граница стала
украинско -российской , сохранить с Белорусью добрососедские отношения
и не толкать её в смертельные объятия путина.
К сведению инакомыслящих - за Зеленского я не голосовала .
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15.09.2020 09:32 Відповісти
если порохоботы решат, что голосовала - значит придется тебе смириться
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15.09.2020 09:34 Відповісти
Віка, смайлики потрібно ставити, бо зебіли в розпачі...
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15.09.2020 09:45 Відповісти
ДА ВЫ ШОООООО!!!!??????
Таки легитимный?????
А с чего тогда, ежели оно, эта усатая портовая шлёндра, легла под Х..ло и положила под Парашу всю Беларусь?
Еже ли оно, мразоты, так уверено в своей победе на выборах, то почему бы не провести повторные НО уже под наблюдением международных представителей, в том числе из ОБСЕ идаже попросить ООН?
Граница украинско-белоруская уже со вчерашнего дня украинско-парашная, т.к. обсос РЫГорыч, продал за 1,5 миллиарда долларов США Параше Беларусь. Вместе с гражданами. Как скот продал.

Ну, а за ЦИК Беларуси, то, что вы написали, это можно, как анекдот рассказывать.
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15.09.2020 10:53 Відповісти
кстати, о Беларуси
поскольку красно-бельій цвет официально запрещен, протестующие (пока мирньіе протестующие) идут на всякие уловки

Рада сегодня планирует принять заявление о событиях в Беларуси, изменить Регламент и рассмотреть законопроект о поддержке туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 8683
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15.09.2020 09:20 Відповісти
 
 