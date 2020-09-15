Тернопільщина стала лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 390 нових випадків, померли 5 осіб

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 15 вересня в Тернопільській області на коронавірус захворіли 390 осіб, це найбільша кількість хворих в області від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 9624 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 114 осіб, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 4145 пацієнтів.

Станом на 15 вересня кількість активних хворих на Тернопільщині становить 5365 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи

До трійки лідерів щодо добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська та Одеська області.

Так, на Харківщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 307 осіб. Загальна кількість інфікованих - 13 160. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 275 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 3865 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 9020.

В Одеській області на коронавірус захворіли 306 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 9993 особи. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 152 особи, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужав 2191 пацієнт. Кількість активних хворих на Одещині становить 7650 осіб.