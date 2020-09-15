"Доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення", - віцепрем'єр Стефанишина
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина вважає, що всі країни на порозі другої хвилі коронавірусу. Вона сподівається, що до кінця 2020 року будуть завершені тестування вакцин від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна".
За словами віцепрем'єра, уряд України включився в глобальні зусилля з розробки вакцини.
"До кінця року, сподіваюся, будуть завершені тестування вакцин, і саме доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення", - зазначила Стефанишина.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А по нему и сейчас собак за границу выпускают (и из-за границы впускают).
И, кроме того, собакам, в отличие от жителей города Мльбурна, Австралия, можно стричься у специалистов, а людям - нельзя.
Кроме того, собаки не платят налогов.
Вывод: собакой в наше время быть намного выгоднее.чем законопослушным гражданином.
сонце якщо зійде,то на сході....
ось що заявила якась Стефанишина...
Точно не помилилась...
---------------
"Доступність вакцинації****,яка Звичайно ,рано чи пізно буде проведена
після ночі..