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"Доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення", - віцепрем'єр Стефанишина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина вважає, що всі країни на порозі другої хвилі коронавірусу. Вона сподівається, що до кінця 2020 року будуть завершені тестування вакцин від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами віцепрем'єра, уряд України включився в глобальні зусилля з розробки вакцини.

"До кінця року, сподіваюся, будуть завершені тестування вакцин, і саме доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення", - зазначила Стефанишина.

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Чем отличается международный ветеринарный паспорт от сертификата о "вакцинировании"?
А по нему и сейчас собак за границу выпускают (и из-за границы впускают).

И, кроме того, собакам, в отличие от жителей города Мльбурна, Австралия, можно стричься у специалистов, а людям - нельзя.

Кроме того, собаки не платят налогов.

Вывод: собакой в наше время быть намного выгоднее.чем законопослушным гражданином.
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15.09.2020 09:18 Відповісти
Я вже більше маю уявлення про Мельбурн, ніж про Вінницю. Побільше постів від Вас і ми поїдемо в знайомі місця, в Австралію.
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15.09.2020 10:29 Відповісти
Як то люди раніше виживали без вакцинацій? Та ще й умудрилися перенаселити планету. А з такими борцунами за "життя" людей, які пропагують знецінення сімейних ціностей, гомосексуалізм, свободу та равенство статей і вакцинацію поголовну від "пандемій" схоже, що тут цілі зовсім інші ставляться та точно не ті щоб зберігати життя. Скоріше фільтрація та скорочення населення "гуманними" методами.
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15.09.2020 09:23 Відповісти
Перенаселення планети ідіотами якраз і почалось після широкого поширення вакцинації. Ось тому примусова вакцинація шкідлива, ідіоти, які проти неї повинні вимирати від смертельних хвороб. * Сарказм*
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15.09.2020 10:04 Відповісти
"Доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення",



сонце якщо зійде,то на сході....
ось що заявила якась Стефанишина...

Точно не помилилась...

---------------
"Доступність вакцинації****,яка Звичайно ,рано чи пізно буде проведена



після ночі..
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15.09.2020 10:08 Відповісти
втім,не очікуйте глибини знаньз вакцинації від юристки,хоч і геніальної як вся "Команда ЗЕ".....)))
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15.09.2020 10:10 Відповісти
Разговоры не о чем,где вакцина?
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15.09.2020 10:38 Відповісти
 
 