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Новини Коронавірус і карантин
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За добу коронавірус виявили у 171 дитини та 145 медпрацівників, - Степанов

За добу коронавірус виявили у 171 дитини та 145 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні інфікувалися 159 702 особи. З них 10 327 дітей, а також 13 100 медпрацівників.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2905 осіб. З них 171 дитина, а також 145 медпрацівників. Госпіталізовано 546 осіб. Зафіксовано 53 летальні випадки. Водночас одужали 1267 пацієнтів", - зазначив Степанов.

За словами міністра охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні інфікувалися 159 702 особи. З них 10 327 дітей, а також 13 100 медпрацівників.

"Загалом одужали 70 810 пацієнтів, а летальних випадків - 3264", - додав Степанов.

Також читайте: Останнім часом збільшилася кількість пацієнтів з віддаленими ускладненнями COVID-19, - завідувач хірургічним відділенням Герич

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Топ коментарі
+1
Чуєш, степанов , 145 медиків за добу. Що ти зробив, для того, щоб убезпечити лікарів? Чи ти лише констатуєш факт, а гроші давно розікрадені?
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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15.09.2020 09:55
+1
Кацапсіна троляча, піди зі своїми фейковими теоріями в дупу маааацквоську. В мене жінка в реанімації працює та бачить, що хвороба з людьми робить. Десять легко переносять, а одинадцятому легені спалює. Чухонка вонюча, за поребрік с..ка !
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15.09.2020 18:19
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Як батько ліцеїста Боярського військового ліцею , я глибоко занепокоєний, що в КВЛ імені Івана Богуна грубо порушуються умови карантину помаранчевої зони. У взводі 7-2 стався лабороторно підтверджений випадок ковід19. Дитину забрали додому, але не встановлене коло контактів, не ізолювали його клас, не зробили тести викладачам та вихователям. Більш того, зараз в тісному лазареті перебувають дуже багато ліцеїстів, на уроках відсутньо до половини учнів. Останьої краплею стало, що з лазарету випускають курсантів з температурою 37.6 і кажуть йти вчитися! По правилах, найменше, що треба зробити - це ізолювати увесь взвод на карантин, мовчу вже про контактних викладачів. Викладачі, офіцери, вихователі збираються самі та збирають дітей у великі групи більше 30 чоловік. Ще раз повторюю, в середньому, в класах відсутня третина дітей! Це катастрофічна ситуація і якщо щось станеться із здоров'ям чи, не дай Боже, життям дитини, офіцера чи викладача відповідати буде керівництво закладу!
Я буду робити все в моїх силах, щоб запобігти поширенню небеспеки: на гарячу лінію МОЗ, в Міносвіти та оборони України вже відправлені деталі порушень, призвіще та клас захворівшего на ковід19 учня, факти бездіяльності керівництва і спроби замовчування епідемії в закладі.
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15.09.2020 09:33 Відповісти
Ку-ку. Что значит лабораторно подтвержденный ковид? Его в микроскопе не увидешь. А тесты или фальшивые и в сарае производились или китайские с достоверностью 30%. Что такое достоверность меньше половины случаев? Это не тесты, а сплошная брехня. Такие тесты нельзя использовать категорически. Вот вам и вся статистика и весь карантин. Нет правды в заболеваемости коронавирусом и не будет. Вокруг одна брехня. Если зеленому Шмыгалю наплевать на Конституцию и он на голубом глазу говорит, что решение Конституционного суда о неправомерном карантине - вранье, а он ничего не нарушал, то что ждать от зеленых подонков? Что ждать от их здравозахоронения? Включите мозг.
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15.09.2020 09:48 Відповісти
Плр- тести достовірні..

і особливо тупим -їх роблять не під мікроскопом...
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15.09.2020 10:02 Відповісти
30% достоверности. Но это умным людям информация, не для олигофренов. Ты тупи дальше и обязательно вакцинируйся от короны.
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15.09.2020 19:46 Відповісти
Кацапсіна троляча, піди зі своїми фейковими теоріями в дупу маааацквоську. В мене жінка в реанімації працює та бачить, що хвороба з людьми робить. Десять легко переносять, а одинадцятому легені спалює. Чухонка вонюча, за поребрік с..ка !
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15.09.2020 18:19 Відповісти
Чего гнилую пасть раскрываешь? Грипп так же у единиц тяжело протекает и что? Был карантин? Был хоть один раз по какому-то заболеванию карантин, спрашиваю? Таких тварей как ты нужно сразу чипировать и на утилизацию. Тьфу!
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15.09.2020 19:45 Відповісти
- В Беларуси готовятся к испытанию российской вакцины от коронавируса. И медиков, и тех, кто не имеет отношения к медицине, настораживает, что она была создана слишком быстро, чтобы пойти в массы. Но может, сейчас такой темп жизни, что ускоряется все, в том числе и создание новых препаратов?
- Не думаю, что будут какие-то серьезные последствия от этой вакцины. Но мое частное мнение, зарегистрирована она слишком поспешно. Векторные вакцины никогда широко не использовались, и это основная проблема. Да, они есть, но допущены для применения в ограниченном количестве.
Необходимо проследить, во-первых, частоту побочных явлений, а это можно сделать только при широком охвате. Во-вторых, отдаленные последствия, что очень важно. Этого пока не сделано. В России порядка 90 человек привито, и этого слишком мало, чтобы оценить последствия. Поэтому и нужно проводить третью фазу испытаний, которая будет проходить и в России, и в Беларуси.
Российская вакцина создана на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Она может оказаться неэффективной, если у привитого человека есть иммунитет к аденовирусам - они у нас циркулируют постоянно, это пятая часть всех ОРВИ. Чтобы свести к минимуму этот риск, вакцина вводится в два этапа с разными аденовирусами.
К слову, только что опубликованы данные о том, что приостановлены испытания 3-й фазы вакцины против коронавируса производства Astra Zeneca. И причиной является осложнение у одного из привитых. А ведь и российская вакцина создана по схожей технологии.https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/9/15/393301/
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15.09.2020 21:46 Відповісти
Жаль, что не многие люди знают, что вакцина от коронавируса - это не вакцина, а жижа с наночипом для искусственного интеллекта. Эта жижа давно уже изготовлена, говорят в 2015 году, она развезена по разным странам и упакована в разные упаковки для имитации разного производства и испытаний. Ну вы же не дети, чтобы этого не понимать?
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16.09.2020 16:51 Відповісти
дітей\\\\\\\\\\
не дай Боже\\\\\\\\

сюсипуси, прилетит Гархангел Ангеил и фсех детей спасет)
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15.09.2020 10:04 Відповісти
Потрібно заткнути вже поганого рота цьому виродку, який сіє страх та паніку. Підіграючи цьому тероризму та соціальному експеременту.
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15.09.2020 09:35 Відповісти
і воощє ..всєх украінскиіх медіков лучше расстрєлять...
пусть "майданутие" спокойно заражаются и умирают..

/побутує така думка в Лахті...
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15.09.2020 10:04 Відповісти
Чуєш, степанов , 145 медиків за добу. Що ти зробив, для того, щоб убезпечити лікарів? Чи ти лише констатуєш факт, а гроші давно розікрадені?
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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15.09.2020 09:55 Відповісти
 
 