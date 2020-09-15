Саакашвілі про хід будівельної реформи: Запускаємо інститут приватних інспекторів, який "не залишить повітря для корупції"
Голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив про вихід на фінальну стадію реалізації будівельної реформи.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зустрілися з асоціацією забудовників, а також відбулася дуже важлива зустріч з прем'єр-міністром Шмигалем з приводу видачі будівельних дозволів і реформи ДАБІ. Цього разу зустріч із прем'єром минула вкрай конструктивною. Ми домовилися про всі основні положення закону, і він буде ухвалений найближчими тижнями", - зазначив Саакашвілі.
За його словами, суть реформи полягає в тому, що замість державних органів вводяться приватні інспектори, які "зацікавлені, щоб будувалося більше і щоб не було корупції. Ці інспектори відповідають за брак власним майном, тому не зацікавлені у фальсифікаціях і зниженні безпеки будівництва".
"Ця система діє в Австралії, Новій Зеландії та ще кількох інших дуже розвинених країнах. Ми особливо хочемо ввести її в Україні, бо вона буквально не залишить повітря для корупції. Ми працюємо над цим вже кілька місяців, і, здається, ми прийшли до логічного завершення", - підсумував Саакашвілі.
Будь ласка, зачекайте...
как будто с Марса пишет..
кланы олигархов наверняка прикалываются с него как с юродивого.. - Беня, Ахметов, Пинчук и др..
Это неправильно!!!!! С этим нужно разобраться!!!!
Или это все цирк!!!
Уринотерапія- це ваше і його все, а ще можете труси через голову натягувати... Міхуілу.
соя в істериці
https://censor.net/ru/user/73230".
я просто хотів черговий раз пересвідчитись, що соєві тексту не читають, тільки заголовок
То що стосовно подорожчання будівництва доріг? В чому причина? В "чесності" пліснявих?
https://censor.net/ru/comments/locate/3219316/019214bc-0c7e-703f-9477-8036ecd60b53
Вже це все пройшли с нотаріусами і архітекторами які відповідають своєю ліцензією.
Без незалежних і некорумпованих судів ця вся західна практика тільки нова кормушка...
Уяву треба напрягать,
Віддать домушніку квартіру...
Як же він буде грабувать?!
Зеленский еще не доехал до Австрии, а первый результат его визита уже есть. Ермак не смог организовать встречу Зеленского с представителями финансово-банковской группы "Columbus" . Oskar Deutsch ответил кратко - "Говорить не о чем". Ему потребовалось всего лишь год (их первая встреча состоялась 14.09.2019 г.) чтобы окончательно составить мнение о человеке управляющем Украиной и его окружении.
А также в Антигуа и Барбуда, Содружестве Багамских Островов, Барбадосе, Буркина-Фасо, Республике Вануату, Габонской Республике, Республике Джибути, Республике Кабо-Верде, Республике Кирибати, Республике Кот-д'Ивуар,Республике Союз Мьянма, Республике Палау и еще нескольких других очень продвинутых странах.
Не совпадение.
Испугал ежиков голой ж-пой!
Сявкошвили лишь бы пузыри пускать, ничего не делать и пиариться, как и зеленой жабе!