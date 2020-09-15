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Міненерго про вибух на газопроводі під Києвом: Транзит газу в Європу забезпечений у штатному режимі

Міненерго про вибух на газопроводі під Києвом: Транзит газу в Європу забезпечений у штатному режимі

Попри аварію на магістральному газопроводі біля смт Чабани, подача газу в Європу забезпечується в штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Через аварію на магістральному газопроводі поблизу смт Чабани була перекрита подача газу. Транзит природного газу в Європу забезпечується в штатному режимі в заявлених обсягах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на вівторок у полі в районі населеного пункту Чабани (Київська обл.) стався вибух на газопроводі високого тиску, який качає газ на Європу.

У ДСНС заявили, що сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ДСНС назвали причину вибуху під Києвом: Сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску. ФОТО

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Не там взрыва газа, просто разрыв трубы.
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15.09.2020 09:50 Відповісти
Схоже на кацапську диверсію
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15.09.2020 11:12 Відповісти
 
 