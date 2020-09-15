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МОЗ провело нараду з мерами облцентрів щодо карантину: домовилися внести зміни до постанови Кабміну, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я провело селекторну нараду з мерами обласних центрів щодо питання підвищення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів у містах.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися з безлічі позицій, що саме будемо робити. Я готовий ініціювати ці зміни до постанови уряду. Зі свого боку, мери міст підтримали, що ми маємо не проводити масові заходи, що потрібен контроль на транспорті та ринках. Вони запропонували інший режим роботи шкіл і дитячих садочків", - сказав він.
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