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МОЗ провело нараду з мерами облцентрів щодо карантину: домовилися внести зміни до постанови Кабміну, - Степанов

МОЗ провело нараду з мерами облцентрів щодо карантину: домовилися внести зміни до постанови Кабміну, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я провело селекторну нараду з мерами обласних центрів щодо питання підвищення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів у містах.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися з безлічі позицій, що саме будемо робити. Я готовий ініціювати ці зміни до постанови уряду. Зі свого боку, мери міст підтримали, що ми маємо не проводити масові заходи, що потрібен контроль на транспорті та ринках. Вони запропонували інший режим роботи шкіл і дитячих садочків", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу коронавірус виявили у 171 дитини та 145 медпрацівників, - Степанов

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Давно пора.. робити поліцейські рейди на маршрутках,електричках,з зупинкою транспорту і автозаками,у які вантажити рагулів без масок хоча б для профілактики на пару годин...
Хто буде "багато виступати -"мордою об асфальт і 17 тис штраф ..
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15.09.2020 10:13 Відповісти
Все верно. Полный автозак без масок поможет побороть вирус.
"Они предложили другой режим работы школ и детских садов" - я правильно понял, что мэры лучше разбираются в противоэпидемической ситуации, чем минздрав?
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15.09.2020 10:50 Відповісти
Государственное управление делами просит выделить один миллиард гривень бюджетных средств по программе "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями". Это на 200 милионов гривень больше, чем в 2020 году.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на бюджетный запрос ГУД на 2021-2023 годы, а также на проект государственного бюджета на 2021 год.
Целью указанной бюджетной программы является предоставление медицинской помощи лицам, охраняемым государством, народным депутатам, членам Кабмина, работникам Офиса президента, аппарата ВРУ и других государственных органов.
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15.09.2020 12:18 Відповісти
 
 