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Новини Санкції проти Росії
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США не визнають "виборів" окупантів у Криму: Росія знову порушила суверенітет України, санкції триватимуть

США не визнають

Посольство США в Україні засуджує і не визнає проведення Російською Федерацією 13 вересня так званих "виборів" у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться в повідомленні посольства на сторінці у твітері у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо і не визнаємо так звані вибори, проведені в Криму і Севастополі 13 вересня. Знову Росія порушила суверенітет України на території, яку Росія насильно захопила і спробувала анексувати. Санкції триватимуть, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримом та не вийде з Донбасу", - зазначили в посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські "вибори" в окупованому Криму - це продовження порушення українського суверенітету, - Кориневич

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест і засудило протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих "виборів" у незаконні органи, утворені російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і Севастополь.

США не визнають виборів окупантів у Криму: Росія знову порушила суверенітет України, санкції триватимуть 01

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Ядреные росы победили на выборах с результатом 73%
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15.09.2020 09:56 Відповісти
США визволили Литву, Латвію і Естонію.
Для цього, їм прийшлось розвалити СРСР.
Для визволення захоплених Россієй українських територій, їм потрібно повторити це і з «наслєдніцей».
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15.09.2020 10:02 Відповісти
"...санкции будут продолжаться" - А зеверсант (и его шайка) против!
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15.09.2020 10:05 Відповісти
А наші мікроби і фламідії роблять все, щоб санкції зняти.
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15.09.2020 10:21 Відповісти
Да хрень это ,а не санкции,вот те которые "лежат"в Сенате и не рассматриваются шоблой рыжего упыря,вот это санкции,которые РЕАЛЬНО похоронят ************!
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15.09.2020 10:22 Відповісти
Санкции это хорошо. Ведь только они могут стать тем пенделем, который заставит развиваться и что-то делать, а не жить на углеводородной игле
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15.09.2020 11:08 Відповісти
Пискнул в Твиттере "гарант". А чё в Украине? У них что, посольства в РФ нет? Или Украина что-то в РФ захватила?
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15.09.2020 14:05 Відповісти
 
 