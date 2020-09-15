Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% у Києві і 10 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 15 вересня Київ і 19 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.
Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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Абсурдно чути інформацію про завантаженість від тих, хто, розпилявши медичний фонд на немедичні цілі, не створив за півроку жодного нового ліжка в інфекційних відділеннях, а навпаки закрив лікарні та звільнив лікарів.