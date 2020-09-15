УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9725 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 191 2
карантин (18171) МОЗ (5362) статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% у Києві і 10 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% у Києві і 10 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 вересня Київ і 19 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Читайте також: МОЗ провело нараду з мерами облцентрів щодо карантину: домовилися внести зміни до постанови Кабміну, - Степанов

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% у Києві і 10 областях України, - МОЗ 01

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% у Києві і 10 областях України, - МОЗ 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікавий математичний факт: якщо б ліжок було 100, завантаженість була б 1000 (ТИСЯЧА) %.

Абсурдно чути інформацію про завантаженість від тих, хто, розпилявши медичний фонд на немедичні цілі, не створив за півроку жодного нового ліжка в інфекційних відділеннях, а навпаки закрив лікарні та звільнив лікарів.
показати весь коментар
15.09.2020 10:51 Відповісти
Пороговый уровень пока не превышает только терпение народа, но это пока, впереди ещё октябрь-ноябрь. Непростые, судя по истории, месяца для нашего народа.
показати весь коментар
15.09.2020 12:39 Відповісти
 
 