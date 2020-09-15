Завтра на Львівщині стартують навчання Rapid Trident-2020 за участю 4 тис. військових із 10 країн, місцевих мешканців просять оминати територію полігону

У Львівській області починаються військові багатонаціональні навчання Rapid Trident-2020 за участю майже 4 тис. військових із 10 країн, місцевих мешканців просять оминати територію полігону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У середу 16 вересня, на території центрального військового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський район Львівської області) відбудеться урочиста церемонія підйому прапорів України та Сполучених Штатів Америки, яка ознаменує старт наймасштабніших міжнародних військових навчань на теренах нашої країни у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що із 16 до 25 вересня в області перебуватимуть майже 4 тис. військових із 10 країн. Так, під час занять на навчальних ділянках залучатиметься бронетехніка та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, а також здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації.

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"Керівництво навчання звертається до мешканців населених пунктів, розташованих навколо Міжнародного центру миротворчості та безпеки, гостей Львівщини із наполегливим проханням обмежити відвідування території навчальних ділянок військового полігону із міркувань турботи про безпеку", - наголосили в Міноборони.

Також у Міноборони настійно рекомендують у цей період не заходити та не заїжджати жодним видом транспорту в зони, позначені покажчиками, або оточені допоміжним військовим персоналом. Деякі ділянки місцевості та автомобільних доріг на території полігону будуть закриті для проходу та проїзду.

"Наголошуємо, що територія військового полігону охоронятиметься підрозділами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, які мають повноваження затримувати підозрілих осіб на території військових об’єктів на термін до 72 годин для з’ясування обставин", - зазначили у відомстві.

Також відбуватиметься рух колон військової техніки: "Просимо водіїв під час зустрічі на дорогах із військовими колонами дотримуватись правил, визначених ПДР України та уважно слідкувати за сигналами та вказівками, які подають екіпажі військової інспекції дорожнього руху (ВІБДР) Військової служби правопорядку ЗС України".