Новий прокурор Тернопільщини Петришин пообіцяв "#бати, як тупих свиней" співробітників, які не будуть йому підкорятися, - Маселко
Новопризначений прокурор Тернопільської області Микола Петришин у перший же день влаштував на роботі бенкет, на якому змушував підлеглих "клястись йому у вірності" та обіцяти "виконувати будь-які накази".
Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.
"З моїх джерел мені відомо, що, добряче хильнувши, він почав вимагати від підлеглих клястись йому у вірності та готовності виконувати будь-які накази. А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "їб*ти як тупих свиней", - розповів Маселко.
За словами Маселка, Петришину заперечив зампрокурора Олександр Божко, заявивши, що він собі дозволяє неприпустиме і прокурор має керуватись законом, а не вказівками, однак Петришин відразу ж "почав використовувати свої повноваження та створювати Божку проблеми на роботі". При цьому Маселко уточнив, що "Божко це той прокурор, який не побоявся піти проти Портнова, який теж його обіцяв "ви*бати у тупий собачий рот".
Зараз, зазначив адвокат, Петришин дає пресконференцію, щоб "відбілити" свою вчорашню поведінку.
Будь ласка, зачекайте...
хто голосував за шмарклю i весь цей непотрiб? ЗеБiли, вiдгукнiться!
В сердце своём сбереги,
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море *** ни.
Если избран ты судьею
Или даже прокурором,
Ты работай как угодно
И не бойся ничего.
Можешь окна бить соседям,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в прохожих,
И печатать деньги сам.
А когда придут в фуражках
Злые милиционеры,
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют,
И идут себе обратно.
Ты им кинь в окно гранату,
Чтоб шагалось веселей.
Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы,
По субботам смело тещу
Шпарь горячим утюгом.
А коллеги-правоведы
Не дадут тебя в обиду.
Ведь у каждого есть теща,
И сберкасса..... и утюг
ЗЕбіли, кого ви привели до корита?