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Тернопільщина (556) прокурор (612) Маселко (98)

Новий прокурор Тернопільщини Петришин пообіцяв "#бати, як тупих свиней" співробітників, які не будуть йому підкорятися, - Маселко

Новий прокурор Тернопільщини Петришин пообіцяв

Новопризначений прокурор Тернопільської області Микола Петришин у перший же день влаштував на роботі бенкет, на якому змушував підлеглих "клястись йому у вірності" та обіцяти "виконувати будь-які накази".

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"З моїх джерел мені відомо, що, добряче хильнувши, він почав вимагати від підлеглих клястись йому у вірності та готовності виконувати будь-які накази. А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "їб*ти як тупих свиней", - розповів Маселко.

За словами Маселка, Петришину заперечив зампрокурора Олександр Божко, заявивши, що він собі дозволяє неприпустиме і прокурор має керуватись законом, а не вказівками, однак Петришин відразу ж "почав використовувати свої повноваження та створювати Божку проблеми на роботі". При цьому Маселко уточнив, що "Божко це той прокурор, який не побоявся піти проти Портнова, який теж його обіцяв "ви*бати у тупий собачий рот".

Зараз, зазначив адвокат, Петришин дає пресконференцію, щоб "відбілити" свою вчорашню поведінку.

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Новий прокурор Тернопільщини Петришин пообіцяв #бати, як тупих свиней співробітників, які не будуть йому підкорятися, - Маселко 01
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Топ коментарі
+43
Від самоі верхівки до низу на керівні посади чомусь призначається одна мразь!
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15.09.2020 11:00
+34
Банальный п@дик.
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15.09.2020 10:58
+34
Звідки вони беруть таке бидло?
"Кадри", мля. Лайно собаче.
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15.09.2020 11:05
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Знайдеться і на цього прокурора свій "Сашко Білий"
Новий прокурор Тернопільщини Петришин пообіцяв "#бати, як тупих свиней" співробітників, які не будуть йому підкорятися, - Маселко - Цензор.НЕТ 9642
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15.09.2020 18:10 Відповісти
Очередной оборотень в погонах, а значит враг Украины!
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15.09.2020 18:36 Відповісти
Зелесрань ************
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15.09.2020 22:32 Відповісти
вiд рiвня ЗеБiльної шобли стає моторошно...

хто голосував за шмарклю i весь цей непотрiб? ЗеБiли, вiдгукнiться!
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15.09.2020 19:28 Відповісти
знайома власниця салону, ще рік тому свято вірила, що стане краще і топила за зелене. Все ніяк не міг добитись від неї, а що вона хоче покращити? Половина тих, хто арендував у неї площу, зараз кудись поділися. Тепер стреже сама, мовчки, а розмовляє виключно про онука і погоду.
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16.09.2020 10:22 Відповісти
цікаво, хоч сама для себе вона зрозуміла і усвідомила, що ідіотка, як і решта 73 відсотки ЗеБілів, що голосували за криворіжську малоросське шмарклю?
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16.09.2020 11:29 Відповісти
Що ж це Тернополю так не щастить...
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15.09.2020 19:30 Відповісти
Европа, ***...
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15.09.2020 19:38 Відповісти
Алкаша понесло
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15.09.2020 19:43 Відповісти
А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги,
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море *** ни.
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15.09.2020 19:45 Відповісти
***
Если избран ты судьею
Или даже прокурором,
Ты работай как угодно
И не бойся ничего.
Можешь окна бить соседям,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в прохожих,
И печатать деньги сам.

А когда придут в фуражках
Злые милиционеры,
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют,
И идут себе обратно.
Ты им кинь в окно гранату,
Чтоб шагалось веселей.

Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы,
По субботам смело тещу
Шпарь горячим утюгом.
А коллеги-правоведы
Не дадут тебя в обиду.
Ведь у каждого есть теща,
И сберкасса..... и утюг
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15.09.2020 19:58 Відповісти
Зелене призначення якось і не дивує.
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15.09.2020 20:00 Відповісти
Портнов - хороший учитель.
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15.09.2020 20:01 Відповісти
у Києві є великий стадіон..для усієї "еліти" має вистачити..
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15.09.2020 20:39 Відповісти
Но все согласились с характеристикой...Может он прав? 73%.....
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15.09.2020 21:23 Відповісти
он же сам мокрощел скоьлко ему лет ..лет30 ..полюбе чей то высерок волосата лапа.. с квартала
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15.09.2020 22:14 Відповісти
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15.09.2020 23:27 Відповісти
-"Петришин сразу же начал использовать свои полномочия и создавать Божко проблемы на работе". какой начальник(Венедиктова) такие и замы...да-возвращаются обычаи шайки Пшонки...ой как быстро...и тикать они видимо будут также...
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15.09.2020 23:26 Відповісти
Напевно він то практикує,на рахунок свиней.
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15.09.2020 23:54 Відповісти
Хуже не будет? Ну-ну...
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16.09.2020 00:22 Відповісти
По-моему зебилов пора просто отстреливать
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16.09.2020 02:50 Відповісти
МРАЗЬ
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16.09.2020 03:40 Відповісти
Хм, какой то вяленький начальничек. Прокуроры хуже свиней. С ними надо пожёстче. 🤡
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16.09.2020 08:01 Відповісти
Не згадаю за своє довге життя такого величезного скупчення лайна в одному місці.
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16.09.2020 08:12 Відповісти
А где написано, что прокурор не может быть быдло?
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16.09.2020 08:54 Відповісти
в тупий собачій рот?
ЗЕбіли, кого ви привели до корита?
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16.09.2020 09:48 Відповісти
сильное заявление
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16.09.2020 10:47 Відповісти
Алексей Панин одобряе...
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16.09.2020 11:26 Відповісти
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