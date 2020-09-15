УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11470 відвідувачів онлайн
Новини
1 543 22
готель (209) приватизація (1649) ФДМУ (1588) Сенниченко Дмитро (126)

До Держбюджету надійшло 1,1 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро", - глава ФДМ Сенниченко

До Держбюджету надійшло 1,1 млрд грн від приватизації готелю

Вчора до державного бюджету України надійшли 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 грн від продажу готелю "Дніпро".

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Фонд держмайна провів прозорий аукціон з приватизації "Дніпра" 15 липня. З того часу на кожне наше повідомлення про успішну приватизацію готелю не раз доводилося чути від скептиків: "Спочатку покажіть гроші!". Що ж, показуємо) З моменту оголошення результатів аукціону кошти переможця відкритих торгів проходили ретельну перевірку на відповідність вимогам чинного законодавства. Нагадаю, ключова із них: не допустити російського капіталу на приватизовані українські підприємства. Перевірка на доброчесність - це прозора покрокова процедура, якої Фонд держмайна дотримується неухильно", - розповів він.

"Компетентними органами встановлено, що усі перевірки принесли позитивний результат, усі передбачені законодавством процедури – пройдено. Переможець аукціону виконав умови для отримання права власності на актив. Тож сьогодні новий власник готелю "Дніпро", який виборов це право в ході відкритого аукціону, перерахував гроші за актив до держбюджету в повному обсязі", - додав Сенниченко.

Читайте також: На приватизацію першої хвилі готують 41 спиртзавод, очікується, що за них держава отримає 2 млрд грн, - Фонд держмайна

"Україна відкрита для інвестицій" - надпис на банері, розміщений на фасаді готелю "Дніпро" в переддень його, тепер уже впевнено й голосно кажемо, УСПІШНОЇ приватизації. Так і є. Для Фонду держмайна України цей аукціон став черговим успіхом залучення інвестицій через приватизацію за новими, прозорими правилами, впровадженими новою командою Фонду. З початку року Фонд оголосив більше півтори тисячі аукціонів. Запит на чесність та справедливість в суспільстві надзвичайно висока і місія Фонду повернути довіру громадян та бізнесу до держави. The best is yet to come!" - резюмував Сенниченко.

До Держбюджету надійшло 1,1 млрд грн від приватизації готелю Дніпро, - глава ФДМ Сенниченко 01
До Держбюджету надійшло 1,1 млрд грн від приватизації готелю Дніпро, - глава ФДМ Сенниченко 02
До Держбюджету надійшло 1,1 млрд грн від приватизації готелю Дніпро, - глава ФДМ Сенниченко 03
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
"Когда мы будем делить наши деньги?" (с)

В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 9150
показати весь коментар
15.09.2020 11:08
+1
Так можно все распродать и остаться с голой жеппой
показати весь коментар
15.09.2020 11:15
+1
це наповнення бюджету
баригували шоколадні, бо все йшло мимо бюджету
показати весь коментар
15.09.2020 11:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Когда мы будем делить наши деньги?" (с)

В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 9150
показати весь коментар
15.09.2020 11:08 Відповісти
Поезжайте в Киев и спросите.
показати весь коментар
15.09.2020 11:11 Відповісти
В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 2588

Пілітє, Шура, пілітє.
показати весь коментар
15.09.2020 11:16 Відповісти
зрада, звичайно
до речі, деякі покупці (їх там купка, скинулись) мають пряме відношення до грального бізнесу в недалекому минулому
скоріше всього в готелі "Дніпро" знову буде казино
і це правильно, казино в Україні заборонено за наказом кремльовського недомірка
показати весь коментар
15.09.2020 11:13 Відповісти
якщо "новиє ліца" барижать держмайном - це ж не бариги, нє?
показати весь коментар
15.09.2020 11:14 Відповісти
це наповнення бюджету
баригували шоколадні, бо все йшло мимо бюджету
показати весь коментар
15.09.2020 11:19 Відповісти
а не знаєш, як йому вдавалось позитивну динамику економічного розвитку давати, на відміну від "чесної" зеленої плісняви?
як він так хитро крав?
показати весь коментар
15.09.2020 11:30 Відповісти
так само як і янукович з азаровим (з порошенком в одній команді)
показували стабільно постійно маленький ріст, решту дерибанили
показати весь коментар
15.09.2020 11:39 Відповісти
а відповісти і нічого, тому доводиться кивати на папєрєдніков
так шо засунь свого бубочку собі, сказати куди?
показати весь коментар
15.09.2020 11:57 Відповісти
До Держбюджету надійшло 1,1 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро", - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 4962
показати весь коментар
15.09.2020 23:00 Відповісти
1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 грн.

В калькуляторе единица залипла?
Какой честный фонд Дермайна.Даже 222 грн отобразил.Могли бы уже для красоты 111грн пририсовать.
показати весь коментар
15.09.2020 11:14 Відповісти
Так можно все распродать и остаться с голой жеппой
показати весь коментар
15.09.2020 11:15 Відповісти
точно
как тока продашь что-то и получишь пару миллиардов, так сразу и твоя жеппа оголится
ибо миллиардами же жеппу не прикроешь, ясно
показати весь коментар
15.09.2020 11:22 Відповісти
саме там, у готелі "Дніпро" було казино "Габрієла"
і саме там я працював у бурхливі 90-і
братки, злодії, мммщики, вибиті зуби, кидали, погрози, ножі перед лицем, наведені пістолети і т.д.
ні, ну були й пристойні люди, їх зараз часто по ТВ показують
я навіть з кабздоном покійним вів гру на блек джек
показати весь коментар
15.09.2020 11:18 Відповісти
так ти готельний халдєй!
це багато пояснює
показати весь коментар
15.09.2020 11:33 Відповісти
насправді тобі вже неможливо щось пояснити чи довести, пізно
показати весь коментар
15.09.2020 11:37 Відповісти
мені не треба пояснювати, я сам вмію аналізувати факти
тим паче, що може мені пояснити готельний халдєй?
показати весь коментар
15.09.2020 11:58 Відповісти
Да он половым там работал
показати весь коментар
15.09.2020 12:14 Відповісти
Самое интересное, что эта гостиница была прибыльная. Другой вопрос, что менеджмент все разворовывал и показывал минимальную прибыль. Продавать прибыльный актив - это как вместо ремонта машины, каждый раз покупать новую. Государству деньги не нужны? С народа проще налоги качать?
показати весь коментар
15.09.2020 11:28 Відповісти
40 мільйонів зелені. Багато це чи мало враховуючі ціни на житло в центрі Києва, якщо там тільки номерів 186? А ще декілька ресторанів, бар, спа, бюро обслуговування, бізнес-центр та кімнати переговорів, конференц зали...
показати весь коментар
15.09.2020 11:51 Відповісти
А почему не говорят, что покупатели из Моржовии? Наверное потому, что бизнес не на крови,правда зебараны падлючие?
показати весь коментар
15.09.2020 12:16 Відповісти
 
 