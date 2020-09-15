До Держбюджету надійшло 1,1 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро", - глава ФДМ Сенниченко
Вчора до державного бюджету України надійшли 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 грн від продажу готелю "Дніпро".
Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.
"Фонд держмайна провів прозорий аукціон з приватизації "Дніпра" 15 липня. З того часу на кожне наше повідомлення про успішну приватизацію готелю не раз доводилося чути від скептиків: "Спочатку покажіть гроші!". Що ж, показуємо) З моменту оголошення результатів аукціону кошти переможця відкритих торгів проходили ретельну перевірку на відповідність вимогам чинного законодавства. Нагадаю, ключова із них: не допустити російського капіталу на приватизовані українські підприємства. Перевірка на доброчесність - це прозора покрокова процедура, якої Фонд держмайна дотримується неухильно", - розповів він.
"Компетентними органами встановлено, що усі перевірки принесли позитивний результат, усі передбачені законодавством процедури – пройдено. Переможець аукціону виконав умови для отримання права власності на актив. Тож сьогодні новий власник готелю "Дніпро", який виборов це право в ході відкритого аукціону, перерахував гроші за актив до держбюджету в повному обсязі", - додав Сенниченко.
"Україна відкрита для інвестицій" - надпис на банері, розміщений на фасаді готелю "Дніпро" в переддень його, тепер уже впевнено й голосно кажемо, УСПІШНОЇ приватизації. Так і є. Для Фонду держмайна України цей аукціон став черговим успіхом залучення інвестицій через приватизацію за новими, прозорими правилами, впровадженими новою командою Фонду. З початку року Фонд оголосив більше півтори тисячі аукціонів. Запит на чесність та справедливість в суспільстві надзвичайно висока і місія Фонду повернути довіру громадян та бізнесу до держави. The best is yet to come!" - резюмував Сенниченко.
Будь ласка, зачекайте...
Пілітє, Шура, пілітє.
до речі, деякі покупці (їх там купка, скинулись) мають пряме відношення до грального бізнесу в недалекому минулому
скоріше всього в готелі "Дніпро" знову буде казино
і це правильно, казино в Україні заборонено за наказом кремльовського недомірка
баригували шоколадні, бо все йшло мимо бюджету
як він так хитро крав?
показували стабільно постійно маленький ріст, решту дерибанили
так шо засунь свого бубочку собі, сказати куди?
В калькуляторе единица залипла?
Какой честный фонд Дермайна.Даже 222 грн отобразил.Могли бы уже для красоты 111грн пририсовать.
как тока продашь что-то и получишь пару миллиардов, так сразу и твоя жеппа оголится
ибо миллиардами же жеппу не прикроешь, ясно
і саме там я працював у бурхливі 90-і
братки, злодії, мммщики, вибиті зуби, кидали, погрози, ножі перед лицем, наведені пістолети і т.д.
ні, ну були й пристойні люди, їх зараз часто по ТВ показують
я навіть з кабздоном покійним вів гру на блек джек
це багато пояснює
тим паче, що може мені пояснити готельний халдєй?