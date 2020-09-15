За добу в Києві виявили 285 випадків COVID-19, 11 пацієнтів померли, - Кличко

За минулу добу у столиці зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від COVID-19. Померло 11 пацієнтів.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві далі збільшується. Упродовж минулої доби вірус виявили у 285 осіб. За весь період пандемії у столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померли 11 хворих. Всього коронавірус забрав життя 283 киян", - сказано в повідомленні.

На сьогодні у столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Серед захворілих 171 жінка віком від 19 до 90 років, 106 чоловіків віком від 22 до 83 років, 4 дівчинки від 6 до 17 років і 4 хлопчика від 1 року до 15. Захворіли зокрема і 17 медиків.

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У лікарні столиці госпіталізували 56 пацієнтів за минулу добу. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 59 осіб. Всього коронавірус побороли 5 385 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 70. У Деснянському - 39 і в Оболонському районі - 37 випадків.