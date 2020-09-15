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За добу в Києві виявили 285 випадків COVID-19, 11 пацієнтів померли, - Кличко

За добу в Києві виявили 285 випадків COVID-19, 11 пацієнтів померли, - Кличко

За минулу добу у столиці зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від COVID-19. Померло 11 пацієнтів.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві далі збільшується. Упродовж минулої доби вірус виявили у 285 осіб. За весь період пандемії у столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померли 11 хворих. Всього коронавірус забрав життя 283 киян", - сказано в повідомленні.

На сьогодні у столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Серед захворілих 171 жінка віком від 19 до 90 років, 106 чоловіків віком від 22 до 83 років, 4 дівчинки від 6 до 17 років і 4 хлопчика від 1 року до 15. Захворіли зокрема і 17 медиків.

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У лікарні столиці госпіталізували 56 пацієнтів за минулу добу. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 59 осіб. Всього коронавірус побороли 5 385 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 70. У Деснянському - 39 і в Оболонському районі - 37 випадків.
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Топ коментарі
+3
171+106+4+4=17714?!! Это Нобелевка по арифметике!
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15.09.2020 11:22
+1
так и написано- причина смерти COVID-19? у всех 11?
Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян как то не клеится, за сутки 11, а всего 283. Если бы даже 2 в сутки, то вышло бы не меньше 280 за 4 месяца. Либо коронавирус как то не так действует, либо Кличко мелет как зе, что попалоИсточник: https://censor.net/ru/n3219339
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15.09.2020 11:23
+1
А ви таки думал шо он сам пишет эти высеры?
Пхнул(в) нафиг секретаршу, а новая - так и пишет, по-новому. А следующая - тоже будет писать(палец вверх) с потолка то
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15.09.2020 11:32
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171+106+4+4=17714?!! Это Нобелевка по арифметике!
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15.09.2020 11:22 Відповісти
А что, трупы умерших от сердечно-соудистых заболеваний и онкологии вывозят в грузовиках? А что ж так?
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15.09.2020 11:44 Відповісти
ты еврей? посл цифра - "за все время"!
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15.09.2020 11:30 Відповісти
Нет, это Вам медаль имени Петросяна.

Kiev, Ukraine
Cases: 17 714
Deaths: 283
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Еще по поводу 283 смертей пошутите - заслужите медаль имени Задорнова.
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15.09.2020 11:41 Відповісти
Дядя,ваш выход. Нос и парик не забудьте
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15.09.2020 11:53 Відповісти
Ищите свой нос и парик там, где Вы их потеряли.
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15.09.2020 12:10 Відповісти
номинируйся
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15.09.2020 12:08 Відповісти
так и написано- причина смерти COVID-19? у всех 11?
Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян как то не клеится, за сутки 11, а всего 283. Если бы даже 2 в сутки, то вышло бы не меньше 280 за 4 месяца. Либо коронавирус как то не так действует, либо Кличко мелет как зе, что попалоИсточник: https://censor.net/ru/n3219339
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15.09.2020 11:23 Відповісти
А ви таки думал шо он сам пишет эти высеры?
Пхнул(в) нафиг секретаршу, а новая - так и пишет, по-новому. А следующая - тоже будет писать(палец вверх) с потолка то
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15.09.2020 11:32 Відповісти
За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных.Источник: https://censor.net/ru/n3219339
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15.09.2020 11:42 Відповісти
Под полным контролем врачей? Интересная трактовка.
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15.09.2020 11:48 Відповісти
171+106+4+4=17714?!! Это Нобелевка по арифметике!
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15.09.2020 11:50 Відповісти
 
 