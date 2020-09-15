За добу в Києві виявили 285 випадків COVID-19, 11 пацієнтів померли, - Кличко
За минулу добу у столиці зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від COVID-19. Померло 11 пацієнтів.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість хворих на коронавірус у Києві далі збільшується. Упродовж минулої доби вірус виявили у 285 осіб. За весь період пандемії у столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померли 11 хворих. Всього коронавірус забрав життя 283 киян", - сказано в повідомленні.
На сьогодні у столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
Серед захворілих 171 жінка віком від 19 до 90 років, 106 чоловіків віком від 22 до 83 років, 4 дівчинки від 6 до 17 років і 4 хлопчика від 1 року до 15. Захворіли зокрема і 17 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 56 пацієнтів за минулу добу. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 59 осіб. Всього коронавірус побороли 5 385 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 70. У Деснянському - 39 і в Оболонському районі - 37 випадків.
Будь ласка, зачекайте...
Kiev, Ukraine
Cases: 17 714
Deaths: 283
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Еще по поводу 283 смертей пошутите - заслужите медаль имени Задорнова.
Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян как то не клеится, за сутки 11, а всего 283. Если бы даже 2 в сутки, то вышло бы не меньше 280 за 4 месяца. Либо коронавирус как то не так действует, либо Кличко мелет как зе, что попалоИсточник: https://censor.net/ru/n3219339
Пхнул(в) нафиг секретаршу, а новая - так и пишет, по-новому. А следующая - тоже будет писать(палец вверх) с потолка то