За ситуацією, що склалася навколо НАБУ, дуже критично спостерігають усі наші партнери, - віцепрем'єрка Стефанишина

Західні партнери критично спостерігають за ситуацією навколо Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). При цьому Україна має самостійно знайти вихід із ситуації, що склалася, без додаткових закликів з боку міжнародної спільноти.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, передає Цензор.НЕТ.

"Не треба чекати жодних коментарів міжнародної спільноти, щоб зрозуміти, що питання антикорупційних інституцій та антикорупційного законодавства, судової реформи є маркером не лише для міжнародної спільноти, а й загалом маркером розвитку країни, її належності до демократичного світу. Очевидно, немає жодних ідеальних рішень, але те, як ми рухатимемося далі щодо виправлення цієї ситуації, - маркер нашої націленості на трансформації", - повідомила вона.

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Віцепрем'єрка наголосила на необхідності внесення змін до законодавства про антикорупційні органи. При цьому зміни мають розроблятися, створюватися і обговорюватися публічно.

"Очевидно, що це рішення Конституційного суду щодо НАБУ спонукає нас до внесення змін до законодавства. І цей елемент є ключовим. Ці зміни мають розроблятися, створюватися і обговорюватися публічно, гадаю, в цьому мене підтримують усі колеги, політики, чиновники, парламентарі. Це важливо не тому, що ми маємо погоджувати щось з ЄС або США, це важливий маркер відкритості, діалогу і довіри до того, що робить уряд. Як ми виходитимемо із ситуації, яка склалася навколо реформи правосуддя, доступу до правосуддя та боротьби з корупцією, це дуже важливий переломний момент, за яким дуже критично спостерігають усі наші партнери. Адже вони не лише вимагають від нас реформ, а й значною мірою допомагають Україні", - додала Стефанишина.

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Нагадаємо, наприкінці серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. При цьому в КСУ заявили, що таке рішення не означає, що Ситник звільнений. Сам Ситник заявив, що таке рішення не здивувало його, оскільки воно постійно лобіювалося. За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, для врегулювання питання з призначенням Ситника необхідно внести зміни до Конституції чи закону про НАБУ.