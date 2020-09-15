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До місцевих виборів із Кабміну піде як мінімум одна людина, - "слуга народу" Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що склад уряду зміниться до початку місцевих виборів.
Про це Арахамія сказав журналістам перед засіданням Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"До виборів місцевих піде з Кабміну як мінімум одна людина", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що міністр фінансів Сергій Марченко не під загрозою. Водночас Арахамія зазначив, що не буде називати прізвище міністра, який піде у відставку.
За його словами, до ухвалення бюджету склад уряду не змінюватиметься.
Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що найближчим часом не варто очікувати кардинальних перестановок у Кабінеті Міністрів України.
Топ коментарі
+2 ggl chrm
показати весь коментар15.09.2020 11:21
+2 cloud2009 26ea8082
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+1 Евгений 89b7971a
показати весь коментар15.09.2020 11:20
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там у них затесался какой то чел, украинец по национальности - его и уйдут..
Це як та дитяча гра, де баяніст грає музику, діти бігають навколо стільців, яких на один менше, ніж дітей. Потім музика раптово обривається.