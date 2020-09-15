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Новини Місцеві вибори-2020
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бюджет (2949) Кабмін (13940) кадри (309) місцеві вибори (1365) Арахамія Давид (1097) Марченко Сергій (570)

До місцевих виборів із Кабміну піде як мінімум одна людина, - "слуга народу" Арахамія

До місцевих виборів із Кабміну піде як мінімум одна людина, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що склад уряду зміниться до початку місцевих виборів.

Про це Арахамія сказав журналістам перед засіданням Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"До виборів місцевих піде з Кабміну як мінімум одна людина", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що міністр фінансів Сергій Марченко не під загрозою. Водночас Арахамія зазначив, що не буде називати прізвище міністра, який піде у відставку.

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За його словами, до ухвалення бюджету склад уряду не змінюватиметься.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що найближчим часом не варто очікувати кардинальних перестановок у Кабінеті Міністрів України.
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Топ коментарі
+2
Микроб - это ты. Ты - это Арахамия.
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15.09.2020 11:21
+2
да нет..
там у них затесался какой то чел, украинец по национальности - его и уйдут..
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15.09.2020 11:25
+1
Аваков? ))))))
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15.09.2020 11:20
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Аваков? ))))))
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15.09.2020 11:20 Відповісти
ты наивный или глупый?
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15.09.2020 11:33 Відповісти
Невже Аваков?
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15.09.2020 11:20 Відповісти
да нет..
там у них затесался какой то чел, украинец по национальности - его и уйдут..
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15.09.2020 11:25 Відповісти
Микроб - это ты. Ты - это Арахамия.
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15.09.2020 11:21 Відповісти
До местных выборов из Кабмина уйдет как минимум один человек - слуга народа Арахамия. Арахамия - если надумал уйти - прихвати с собой ото зеленое пресмыкающееся, торгующее мордой как президент Украины
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15.09.2020 11:33 Відповісти
Надеюсь плагиатор Шкарпет.
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15.09.2020 11:38 Відповісти
Охерамію додому в Обхезію!
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15.09.2020 11:54 Відповісти
І тут всі в кабміні напружились.
Це як та дитяча гра, де баяніст грає музику, діти бігають навколо стільців, яких на один менше, ніж дітей. Потім музика раптово обривається.
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15.09.2020 12:33 Відповісти
 
 