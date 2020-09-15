Підстав для оголошення про підозру "слузі народу" Юрченку поки недостатньо, - Венедіктова. ВIДЕО

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що поки немає підстав оголошувати про підозру народному депутату "Слуги народу" Олександрові Юрченку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це генпрокурорка заявила сьогодні в парламенті.

"Я повинна мати об’єктивні відомості, які підлягають доведенню, а саме час, місце, спосіб обговорення депутатом та його помічником дій щодо одержання неправомірної вигоди, час, місце, спосіб надання депутатом вказівки своєму помічнику на вчинення будь-яких дій, спрямованих на виконання домовленостей з заявником. Єдиними фактичними обставинами, відомими мені на сьогодні, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій про зміни в закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристами", – розповіла Венедіктова.

Генпрокурорка вважає, що відомих їй фактів для підписання оголошення про підозру недостатньо.

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"Чи можна ставити питання про обвинувачення нардепа за встановлені вищевказані факти на сьогоднішньому етапі слідства? На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди повідомити будь-кому про вчинення такого службового злочину неможливо", – зазначила Венедіктова.

Нагадуємо, раніше низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції "СН" народний депутат Гео Лерос.