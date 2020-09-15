УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5065 відвідувачів онлайн
Новини
8 331 63
Венедіктова (829) Юрченко Олександр (109)

Підстав для оголошення про підозру "слузі народу" Юрченку поки недостатньо, - Венедіктова. ВIДЕО

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що поки немає підстав оголошувати про підозру народному депутату "Слуги народу" Олександрові Юрченку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це генпрокурорка заявила сьогодні в парламенті.

"Я повинна мати об’єктивні відомості, які підлягають доведенню, а саме час, місце, спосіб обговорення депутатом та його помічником дій щодо одержання неправомірної вигоди, час, місце, спосіб надання депутатом вказівки своєму помічнику на вчинення будь-яких дій, спрямованих на виконання домовленостей з заявником. Єдиними фактичними обставинами, відомими мені на сьогодні, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій про зміни в закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристами", – розповіла Венедіктова.

Генпрокурорка вважає, що відомих їй фактів для підписання оголошення про підозру недостатньо.

Читайте також: Венедіктова підпише підозру "слузі народу" Юрченку, якщо будуть підстави, - Арахамія

"Чи можна ставити питання про обвинувачення нардепа за встановлені вищевказані факти на сьогоднішньому етапі слідства? На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди повідомити будь-кому про вчинення такого службового злочину неможливо", – зазначила Венедіктова.

Нагадуємо, раніше низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції "СН" народний депутат Гео Лерос.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Какой там Юрченко, если у Венедиктовой еще столько атошников, майдановцев и волонтерв на свободе бегает? По ним ты, курва, видишь основания!
показати весь коментар
15.09.2020 11:42
+25
Зелина протеже, а вы зебилы сделали это разом.
показати весь коментар
15.09.2020 11:39
+19
Ну кто бы сомневался, когда дело о зебилах - доказательств не достаточно, когда речь о Стерненко - он убийца и маньяк.
показати весь коментар
15.09.2020 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелина протеже, а вы зебилы сделали это разом.
показати весь коментар
15.09.2020 11:39 Відповісти
Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6632
показати весь коментар
15.09.2020 11:41 Відповісти
на якій стадійї судовий розгляд по звинуваченню його в корупції?
показати весь коментар
15.09.2020 11:44 Відповісти
а вот ваш Порошенко, привычно второй год блеет нам зебил, или ольгинец...
показати весь коментар
15.09.2020 16:33 Відповісти
- "Подсудимый, Вы признаете свою вину?" - "Нет!" - "Ну, на нет, и суда нет."
показати весь коментар
15.09.2020 11:39 Відповісти
Ну понятно. Никто свечку не держал во время взятки
показати весь коментар
15.09.2020 11:40 Відповісти
что и требовалось доказать
показати весь коментар
15.09.2020 11:41 Відповісти
Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9258
показати весь коментар
15.09.2020 11:41 Відповісти
Спробувала б ти сказати щось інше. Відразу зніму з посади.
показати весь коментар
15.09.2020 11:41 Відповісти
Ну кто бы сомневался, когда дело о зебилах - доказательств не достаточно, когда речь о Стерненко - он убийца и маньяк.
показати весь коментар
15.09.2020 11:41 Відповісти
а че ж тогда его из фракции поперли раз нет доказательств
показати весь коментар
15.09.2020 11:42 Відповісти
Какой там Юрченко, если у Венедиктовой еще столько атошников, майдановцев и волонтерв на свободе бегает? По ним ты, курва, видишь основания!
показати весь коментар
15.09.2020 11:42 Відповісти
Рыба с головы никогда не гниет.Йося Джугашвили доказал это 30 ноября 1939 года напав на Финляндию,а 17 сентября 1939 года на Польшу с братаном Гитлером...два дебила это сила...
показати весь коментар
15.09.2020 11:44 Відповісти
Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2194Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 466
показати весь коментар
15.09.2020 11:44 Відповісти
*ложил
показати весь коментар
15.09.2020 11:46 Відповісти
юрченко шёл по коридору генпрокуратуры, из его рюкзака набитого до состояния незакрытия зиппера падали на пол баксы, евро и израильские шекели.... ты такого основания ждешь для привлечения а венедиктова? ну ты блин пэтэушница, не зря экзамены на судью сдать не смогла!
показати весь коментар
15.09.2020 11:44 Відповісти
Не основания ждет эта зекрыса ё.аная, а приказа. Ты можешь идти с мешком картошки, но поступит приказ этой зекрысе и твоя картошка для прокуратуры превратится в баксы евро и шекели.
показати весь коментар
15.09.2020 11:52 Відповісти
Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5341
показати весь коментар
15.09.2020 11:46 Відповісти
Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 746
показати весь коментар
15.09.2020 11:46 Відповісти
бгггг, почему-то я не удивлена..., как в том старом анекдоте про Штирлица - непонятно, что больше выдавало в Штирлце советского разведчика, то ли буденовка с красной звездой надетая набекрень, то ли стропы волочащегося за ним парашюта...
показати весь коментар
15.09.2020 11:49 Відповісти
А хто помітив, як вона доповідала з трибуни про себе в чоловічому роді?
"я сказав ... подумав. ... вирішив ..." Це з її доповіді.
Вона - гемофродіт?
показати весь коментар
15.09.2020 11:50 Відповісти
Штирлиц звонит Сралину из Берлина в Москву 21 июня 1941 годав 00:00 минут.....
-Слышь Коба,завтра Гитлер будет бомбить СССР в 4 чсаса утра...
шё ти мине гаваришь туфта,я с фюрирам братан на 10 лэт....Молотёв-Риббандроп...ми братия слишишь?? Штирлиц долбанный...,расстриляю и тибья и Рыхарда Зоргэ....паныкёры пля...
показати весь коментар
15.09.2020 11:52 Відповісти
Если бы речь шла о каком - нибудь селянине то доказательств хватило-бы с головой на всё село и близлежащие окрестности ..
показати весь коментар
15.09.2020 11:59 Відповісти
Не только селянина. Любого кто на зюзю косо глянул. Типа Лероса)
показати весь коментар
15.09.2020 12:09 Відповісти
конечно же, недостаточно оснований, вот если бы были картинная галерея и картины, вот тогда, конечно, сразу бы подозрение было объявлено
показати весь коментар
15.09.2020 12:00 Відповісти
Він не зізнався?- От бідося. "Ви взнаєте свою вину? -Нєт! -На нєт і суду нєт!
показати весь коментар
15.09.2020 12:00 Відповісти
Зеля скорее посадит в буцыгарню Марусю Зверобой,Федину и Чорновол....чем самого себя...,за Измену....,Савченко не посадит,она на Лубянке сидела в конторе Путлера....убила 1 пулей двух РАБссиянских журнашлюх на Дамбассе... Зеля с тетками воює плохлеще Эрдогана в Сирии и Ливии против ВагнерНЕТов Путлера...
показати весь коментар
15.09.2020 12:05 Відповісти
А з яким понтом недоторканість знімали))) І шо, помогло?
показати весь коментар
15.09.2020 12:07 Відповісти
3 ноября выборы президента США.Байден 56 %,Трамп 44%.Вчера на РАБссии были выборы...паБЕДу одепожали Ядренные Росы Путлера 73 % Зеля тоже набрал 73 %...
показати весь коментар
15.09.2020 12:11 Відповісти
Еще можно вспомнить число Чурова (146%) и результат экзитпола от Тихановской (73%).
показати весь коментар
15.09.2020 20:49 Відповісти
ах тыж еп твою мать, не хватает? Фединой и Зверобий хватило сразу, одних лишь общих фраз, а тут бл. не хватает!
показати весь коментар
15.09.2020 12:20 Відповісти
Федя Зверобой бубочку обижала!
показати весь коментар
15.09.2020 21:17 Відповісти
новый луценко
показати весь коментар
15.09.2020 12:23 Відповісти
Вот тут ей не понятно как доказать, сомневается. А открыть 35 дел на Порошенко без проблем, уверена на все 146.
показати весь коментар
15.09.2020 12:36 Відповісти
Конечно. Коррупция , ведь, побеждена! Еще при Гончаруке!
показати весь коментар
15.09.2020 12:38 Відповісти
ХавайТе зедебіли відміну депутатської недоторканості.
показати весь коментар
15.09.2020 12:42 Відповісти
Ну прям как путлер про отравления Навального,нет доказательств и все "
показати весь коментар
15.09.2020 12:47 Відповісти
все что надо знать про "снятие депутатской неприкосновенности".
один человек решает снимать или нет, есть основания или нет.
и пофик на доказательства.
показати весь коментар
15.09.2020 13:04 Відповісти
Учитывая, что Генерального прокурора назначает и увольняет Президент, Верховный Бубочка 1-го января просто сделал себе кнопку "снять/не снимать неприкосновенность".
показати весь коментар
15.09.2020 20:56 Відповісти
Ай молодЭц...
верной зеленой дорогой идете...говнидоры
показати весь коментар
15.09.2020 13:21 Відповісти
Ай да маладець, ай да камсамолка, ай да активістка... Федині влупили зразу підозру, на Порошенко спочатку порушили за 30 справ і зараз ще 15 і нічого, а тут немає складу злочину, де навіть замах і вже є склад злочину. Криворізькохарківське правосуддя перебиває навіть макєєвськодонецьке. Ай дожилися, ай як закінчилось зубожіння і все разом з ним для зеленої шобли.
показати весь коментар
15.09.2020 13:40 Відповісти
Чем она лучше Пшонки Януковича, Украина возвращается назад в гнилое пророссийское болото 2012-2013. Приближается время Майдана, только врагов теперь надо будет добивать.
показати весь коментар
15.09.2020 13:52 Відповісти
А в это время зеленые имея полную монополию власти, силовиков и т.д. смотрят на дело Рифмастера и думают "Да, да. Врагов надо добивать пока они лежат и не рыпаются!"
показати весь коментар
15.09.2020 21:15 Відповісти
БЕНЯПРОКУРОРША
Юрченко долари не брав,
А якщо брав, то де вони?
Як презік він нічо не крав
Бо добрі ми в часи війни.

І зрозумійте він весь свій,
Зелений, навіть малорос.
Як наші всі - любить повій,
Бенін боєць молокосос.

А як Федина, чи Петро,
То справа буде через мить,
Підпише все моє перо,
Посада й гонорар п*янить.
15.09.2020
Анатолій Березенський
показати весь коментар
15.09.2020 13:58 Відповісти
Чувак, ты свою фамилию засветил...
Ты что, решил у Рифмастера автограф взять?
показати весь коментар
15.09.2020 21:12 Відповісти
Мафия не находит оснований для осуждения взяточников в нашей стране.
показати весь коментар
15.09.2020 14:07 Відповісти
А если тебе табуреткой в лоб, достаточно будет? Или тебе, что в лоб, что полбу?
показати весь коментар
15.09.2020 14:30 Відповісти
Яка ганьба...

Навіщо поміняли депутатську недоторканість на особливий процесуальний статус? Виходить раніше було краще ніж зараз. Оскільки при наявності 226 депутатів, які вбачали що підозра вмотивована, недоторканість знімалась і відкривалося кримінальне провадження. А тепер це може зробити лише одна людина, ГП, яку достатньо купити, залякати, умовити, тобто певним чином "мотивувати" і вона буде щ трибуни ВР нести ахінею, і не підписувати підозру. Вітаю Венедиктову, яка пробила чергове дно, але нажаль мені здається це не останнє дно...
показати весь коментар
15.09.2020 14:37 Відповісти
Вы признаете себя виновным? Нет !!!! Ну на нет и суда нет !!!!!! Просто трэш !!!
показати весь коментар
15.09.2020 15:16 Відповісти
редкая ...гнида єта Венедиктова .. и на 100 % зеленый прокурор
показати весь коментар
15.09.2020 16:17 Відповісти
Какая разница! Ведь мы это сделали вместе! И главное что она наш человек, русский!
показати весь коментар
15.09.2020 21:10 Відповісти
Ах ты-ж, курва дранная ! А Рифмастеру и остальным по делу Шеремета было достаточно оснований для обвинения и ареста ?
показати весь коментар
15.09.2020 17:48 Відповісти
Рифмастеру - конечно да. Ведь он хохол.
А Юрченко - конечно нет. Он же свой человек.
показати весь коментар
15.09.2020 21:08 Відповісти
Да кто бы сомневался, земародеры решили что еще одна порция мочи в глаза зебилам никоим образом не повлияет на результаты выборов и они в общем-то правы, быдло до сих пор находится в виртуальной реальности и мечтах о телеголобородько и не отвлекается от просмотра шапито95 и сватов и не реагирует на постоянные зашквары банды зельцмана-дерьмака-бабломойского.
показати весь коментар
15.09.2020 20:12 Відповісти
мерзкая шлюха
показати весь коментар
15.09.2020 20:19 Відповісти
для нее это комплимент
показати весь коментар
15.09.2020 21:06 Відповісти
Цікаво, а в НАБУ задокументували, скільки Яровенко&К° занесли Венедиктовій?
показати весь коментар
15.09.2020 21:12 Відповісти
Для своих бесплатно. Даже отсоснет если понадобится. Не тюнингованая конечно, но Фокин все равно выкурит все айкосы и скажет "для меня она еще баба-да!"
показати весь коментар
15.09.2020 21:14 Відповісти
 
 