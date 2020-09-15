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Оновлення мобільного застосунку "ВКонтакте" націлені на збір російськими спецслужбами даних про громадян України, - РНБО

Оновлення мобільного застосунку

Активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.

Про це заявив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію про відновлення роботи на території України мобільного застосунку соцмережі "ВКонтакте", представники якої заявили, що обійшли блокування на території нашої країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

За його словами, після застосування санкцій щодо соціальної мережі "ВКонтакте" фахівці українських правоохоронних органів вживають заходів до забезпечення реалізації санкційних обмежень. Водночас спецслужби Російської Федерації із використанням можливостей розробників програмного забезпечення шукають нові методи обходу санкцій. Зокрема нещодавно вчергове було оновлено роботу проксі в мобільному додатку та надано доступ до соцмережі "ВКонтакте" українським користувачам.

"З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України навіть не зважаючи на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений", - зазначив С. Демедюк.

Він також додав, що активізація роботи додатку має на меті не надання користувачеві доступу до соціальної мережі без застосування додаткових сервісів для обходу санкцій, а збір даних громадян України та поширення дезінформації для впливу на громадську думку і маніпулювання нею. "Такі дії зазвичай проводяться напередодні визначних подій. Нині це проведення в Україні місцевих виборів", - сказав заступник Секретаря РНБО України.

Спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку "ВКонтакте" на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжила санкції проти російських соцмереж ще на 3 роки, - указ Зеленського

15 травня 2017 року Указом Президента України від 15.05.2017 № 133 було уведене в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким на території України було заблоковано роботу ряду російських веб-ресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакті". 14 травня 2020 року Указом Президента України Володимира Зеленського №184 ці санкції було продовжено.

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Топ коментарі
+12
СНБОУ - обратитесь к Google и Apple с просьбой убрать приложение VK из магазинов приложений для пользователей Украины.
В чем проблема? И не нужно никаких блокировок, просто для пользователей с украинских ip не будет даже видно приложение в магазинах.
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15.09.2020 12:08
+10
Треба блокувати повністю не лише російські соц. мережі, а й російські сайти, рос пісні. І запитання до Зеленського. Чому на 6 році війни в магазинах повно російських товарів? Наприклад мережа магазинів "Єва" спокійно продає російську зубну пасту.
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15.09.2020 11:47
+10
та в половини країни пошта --- Майл.ру, та Яндекс-бари з Аміго на пару...Років з сім тому малеча нагрузила в комп цей смітник --- так ломом довелося викорчовувати!
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15.09.2020 12:02
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Оно ж заблочено. С чего кипиш?
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15.09.2020 11:46 Відповісти
статью прочти. кацапы встроили прокси прямо в приложение, оно само обходит блокировку.
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15.09.2020 11:53 Відповісти
Ну так пусть заблочат обход блокировки. Кто им не даёт?
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15.09.2020 11:56 Відповісти
ничего, что это практически не возможно сделать? только "золотой щит", как в Китае, т.е. фильтрование всего трафика. да и то не гарантирует, стопроцентную гарантию дает только полное отключение внешнего трафика.
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15.09.2020 12:01 Відповісти
Кому-то не возможно, а кому-то возможно. Работать надо, а не, как зелебобики, отмазки искать.
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15.09.2020 12:03 Відповісти
ну так поработай. на форуме пиз#еть - оно не мешки ворочать.
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15.09.2020 12:04 Відповісти
очень ценный совет о знании...от типа не способного даже статью прочесть. о том, чтобы понять написанное можно даже и не вспоминать.
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15.09.2020 12:31 Відповісти
Ну вот ты и пошел петлять по кочкам.
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15.09.2020 12:47 Відповісти
А приложение где взять?
Для рядового зебила это непод'емная задача.
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15.09.2020 11:59 Відповісти
в плеймаркете в свободном доступе всем желающим.
зы это не реклама, это предостережение.
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15.09.2020 12:02 Відповісти
Гугл кабы выплатил миллиардные штрафы Евросоюзу, России и другим.
Слабо?
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15.09.2020 12:18 Відповісти
к чему тут налогообложение вспомнил?
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15.09.2020 12:32 Відповісти
Принять закон , где будет ответственность граждан Украины за использование этой соцсети которая угрожает безопасности Украины .

В наказывать штрафом в 100 000 и ещё от года до 3 тюрьмы
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15.09.2020 11:46 Відповісти
Правильно!
а еще надо штрафовать тех кто взглянул на мак, а тех кто к калачам выращивает - на 150 лет ссылки в рудники Ахиетова.
Ты, с норм. страны такоё пишёшь?
так ты совок, ничёго болёё

то ты в правё запрёщать что и кому смотрёть то? поёхал что-ли?
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15.09.2020 11:52 Відповісти
Че хотело быдло то сказать ? Говори , не мечи .
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15.09.2020 11:56 Відповісти
Может быдло объяснить , разницу между маком и русскими оккупантами которые убивают граждан Украины ?
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15.09.2020 11:58 Відповісти
Ниже написал.
Никого (с идейных) запреты не останавливали. Только придавали ненависти и прыти.
я конечно за то шоп запретить это все, но мусолить это как-то = бонус ватникам(хрюсских щимятъ)
вот и все че я сказать хотел.
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15.09.2020 12:02 Відповісти
Дурной тебя поп крестил .
У тебя вообще нет понимание что такое украинский менталитет .
Например в Дании , достаточно того , что бы власть сказала и объяснила , почему это не надо делать , в Украине надо это запрещать и наказывать расколотым железом , потому что нарид по другому не понимает .
Если не наказывать , то нарид так и будет пользоваться этой соцсетью , сам нарид к этому не прийдет , из за деградации
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15.09.2020 12:11 Відповісти
Слуш, братишка, если ты чет запрещаешь тоталитарными методами, то....
Обновления мобильного приложения "ВКонтакте" нацелены на сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины, - СНБО - Цензор.НЕТ 5255
бывает и такое. фоток много, но тут не надо этого.
Ты просто в норм. стране и у меня "подгорает" когда ты рассказываешь что и когда запрещать то.
я в ОК не зареган кстати, но ептель - я говорю - чем более запрещать = тем боее полезут, как дети шо им запретить играть со спичкарями. мал бы знать, не?
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15.09.2020 12:24 Відповісти
Ещё раз тебе пишу , что дурной тебя поп крестил , вот и все .
В каждой стране есть запреты и ничего ? Все нормально .
Если судить твоей тупой логике , то надо отменить запрет на педофилию , потому что «тем боее полезут как дети шо им запретит играть со спичками , мал бы знать , не? «
Почему мои дети не игрались со спичками ? Потому что я им объяснил почему я им запрещаю спичками играться , а не как ты , нет нельзя , потому что нельзя .
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15.09.2020 12:34 Відповісти
Ещё отмени наказание за убийство , с формулировкой , что все равно полезут убивать , как дети за спичками . Тебе не стыдно быть таким тупим ?

Тоталитаризм, это когда запрещают за ради заприщания , а когда демократия , то запрещают для блага общества .
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15.09.2020 12:40 Відповісти
И запрещение соцсети ВКонтакте, это и есть на благо украинского общества .
Почему ?

Что бы русские оккупанты не разжигали ненависть между гражданами Украины , что бы не калечили психически украинское общество и т д
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15.09.2020 12:45 Відповісти
та ты срав. Нил речку и Нил.
я не за то, а за свободу. ты за жестяк пошел говорить то. - бред же получается.
ну давай не будем спорить, ибо вот например, байка о "Ное" тупо корежит больше чем просто: дочка, не заходи в ВК, а если заходишь, то не читай дураков.
Все. ибо на запрет с твоей стороны - она тупо на уроке будет заходить туда.
что непонятно то? я не знаю как еще сказать шо ты лучше бы замолчал.
да, я за запрет, но самых одиозных сайтов, а не молодежи тупо запретить развлекалку, которую они и так найдут через прокси, и будет еще больше ватников
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15.09.2020 12:45 Відповісти
я не за то, а за свободу. -- ты пробил дно . Какая там свобода слова в ВКонтакте? Можешь мне объяснить ? Нет , не можешь. А я могу !

Kavkaz Center
@newkc14
‼ Кривосудие. 2 года ГУЛАГа за пост в соцсети. Жительницу #Ингушетии 24 летнюю Жарадат Евлоеву бросили в тюрьму за то, что она 5 лет назад (!) на стр. в ВК разместила публикацию "оправдывающую нападение на редакцию Шарли Эбдо" из-за каррикатур на пророка (алейхи салату васалам)

Вот мое объяснение, о твоей свободы слова . Где она ?

Ты настолько тупой , что у меня конец связи с тобой .
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15.09.2020 12:49 Відповісти
Ты хочешь что бы украинцев русские зажали за пост ВКонтакте как девушку с Ингушетии ?
Вот почему , запрет ВКонтакте, есть на благо общества
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15.09.2020 12:51 Відповісти
я же написал что есть группа там типо ультранационалисты, или как там. Я туда не буду чет писать, а тот кому надо - напишет и так.
и у нас никогда(ну да), не будут сажать за пост в рос. соцсети.
по кр. мере за то что не угрожает терр. цел. и т.д.
и ведь - пусть даже и сажают, но украинец никогда не напишет в ущерб Украины, разве что спец выслеживает кого-то типо Штепы
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15.09.2020 13:03 Відповісти
Как тяжело общаться с тупим , который не понимает простих вещей !

Если простой украинский гражданин ВКонтакте напишет просто в какой-то не обидной переписке , что Крым - это Украина , так его даже через 5 лет могут поймать и судить в России если он выедет за приделы Украины и там его Интерпол поймает по запросу России .

Как можно быть таким тупим , что не понимать , что каждое сообщение ВКонтакте фильтруется фсб ?
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15.09.2020 13:11 Відповісти
Насколько надо быть тупим , что бы писать о феисбешном ВКонтакте про свободу слова ? 😂😂😂😂
Это просто пипец .
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15.09.2020 13:15 Відповісти
Не запрещая ВКонтакте, тем самым власть Украины нарожает граждан Украины на опасность со стороны России
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15.09.2020 13:18 Відповісти
я как раз и не пишу об этом.
ты в курсе шо в ВК все читает тов. майор?
Вольнову чет написал чел в "личку" и к челу приехало ФСБ.
ролик есть. ты че, Вольнова не уважаешь? я уважаю
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15.09.2020 13:20 Відповісти
я как раз и не пишу об этом. -- 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Что ты вообще пишешь, писака .
У тебя не мышления и писанины 🤣🤣🤣🤣🤣
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15.09.2020 13:23 Відповісти
ролик есть. ты че, Вольнова не уважаешь? я уважаю -- совдеповский менталитет. Привет ссср 🤣🤣🤣🤣
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15.09.2020 13:24 Відповісти
извини тогда, с совками не общаюсь.
совок-веропитек = ядерная смесь с дебилизма и слепого верования пофиг во что
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15.09.2020 13:27 Відповісти
Кацапы с помощью специального ПО, отслеживают по лайкам, репостам и комментариям психологический портрет как тебя так и региона в котором ты живёшь в целом. В итоге они уже знают как с вами работать. Потом вы удивляетесь почему побеждает Медведчук....
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15.09.2020 18:01 Відповісти
просто мне побоку, мне просто тупо смешно с дурачков, что кривляются
вот, щас переключилось

https://www.youtube.com/watch?v=req-oDf2ZRc
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15.09.2020 18:17 Відповісти
Треба блокувати повністю не лише російські соц. мережі, а й російські сайти, рос пісні. І запитання до Зеленського. Чому на 6 році війни в магазинах повно російських товарів? Наприклад мережа магазинів "Єва" спокійно продає російську зубну пасту.
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15.09.2020 11:47 Відповісти
или спортмастер продающий российские шмотки
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15.09.2020 12:21 Відповісти
Ты пользуешься электричеством из российского урана. Вот где зрада порылась.
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15.09.2020 12:21 Відповісти
Серьезно? В Желтые Води сильно хочешь?)
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15.09.2020 13:15 Відповісти
Уран желтоводский, АЭС тоже наши, а енергоресурсы и ел. енергию на скрепостане не стоит покупать, а покупают же, и плюют на тебя, цуки
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15.09.2020 13:35 Відповісти
Нужно на рассии отключить интернет.
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15.09.2020 11:48 Відповісти
Программоженерам посв.



Инженер умирает и попадает в ад. Довольно скоро, инженер становится недоволен уровнем комфорта в аду и начинает проектировать и строить всяческие улучшения. Спустя некоторое время, в аду появляется кондиционер, унитазы и эскалаторы, а сам инженер, становится довольно популярной фигурой.
Как-то раз, Бог звонит Сатане по телефону и с усмешкой говорит:
- Ну, как там дела в аду?
Сатана отвечает:
- Эй, да у нас тут всё просто превосходно! Есть кондиционер, унитазы и эскалаторы. И неизвестно, что ещё придумает этот инженер.
Бог отвечает:
- Что??? У вас есть инженер? Это должно быть какая-то ошибка! Отправьте его ко мне в рай!
Сатана говорит:
- Ну уж нет, этот парень наш! Мне очень нравится иметь инженера у себя в штате.
Бог говорит:
- Хорошо, тогда я подам в суд!
Сатана громко смеется и отвечает:
- Давай подавай, вот только мне очень интересно, где ты собираешься найти адвоката?
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15.09.2020 11:49 Відповісти
Який ще фкантакт? Воно ж заблокіроване, як і одноглазнікі та яндекс. Чи вже ніт?
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15.09.2020 11:50 Відповісти
петя ушел и разблокировали, воттак
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15.09.2020 11:57 Відповісти
В цій помийці ще хтось сидить?
То ж вже кілька років як філія ватноглазніків.
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15.09.2020 11:53 Відповісти
та в половини країни пошта --- Майл.ру, та Яндекс-бари з Аміго на пару...Років з сім тому малеча нагрузила в комп цей смітник --- так ломом довелося викорчовувати!
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15.09.2020 12:02 Відповісти
с играми норовят влезть, нужно устанавливать внимательно
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15.09.2020 12:08 Відповісти
скажу больше - у меня теща жить без орт не может, с россией 24 просыпается и с орт онлайн новый год встречает.... почта ******** и малсру...но то отдельная история - там уже диагноз есть...
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15.09.2020 12:24 Відповісти
Ну то ватяні. Таких біля 30% і вони старі здебільшого.
Вкудахті то ж більш молодіжна мережа наче.
Ну була коли я звалив звідти 5 років тому.
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15.09.2020 14:25 Відповісти
я уже забыл шоонотакое, мне цапов на фэйсе хватает, постоянно блокируют
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15.09.2020 11:54 Відповісти
та заКонтаченными уже давным-давно никто не пользуется ...
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15.09.2020 11:55 Відповісти
а те кто пользуются - неконтактные...
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15.09.2020 12:22 Відповісти
б*же, это как 3-х летке грят: Не сунь гвоздь в розетку.(и что получается? - правильно!)
чего за меня кто-то решает куда ходить и что смотреть? мы как кацапы уже - но там мрак полный.
норм. чел, завидев шо ему там суют рускомыръ, просто не будет там читать чет.
как и с "на Украине" = игнор.
ватник и так найдет прокси, + увеличит ненависть и молитвы против Украины, а украинец(по убеждению) - тупо юзает либо для пользы гос-ва, либо для себя.
в ВК была, или есть группа чет "Украина проти мослалей", аватарка Провидника так называемого и я смеюсь - все то шо там делается, читает тов. майор. "патриоты"? ну ага
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15.09.2020 11:58 Відповісти
на самом деле не так просто для ватников в возрасте пользоваться ВПНом. Я например зареган в одноглазниках и периодически там троллю вату, так вот с запретом ОК, 90% украинской ваты в возрасте 40+ исчезло.
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15.09.2020 12:24 Відповісти
ну да, но вата так и останется таковой.
Классика - вчера, ну или позавчера была новость про то шо мужик по-нашему базарил и зал*поглазая его с магазина вышвырнула в Кр. Роге.
Вата останется при своих. Более того - "раз запрещают, то мы - скрёпные".
Это типо пацанам было запретить рогатки - и кто бы их не делал после запрета? Да все.
Так и тут. от запрета едва ли не больше ваты. ну не спорь со мной, ибо оно так и есть ?
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15.09.2020 12:29 Відповісти
СНБОУ - обратитесь к Google и Apple с просьбой убрать приложение VK из магазинов приложений для пользователей Украины.
В чем проблема? И не нужно никаких блокировок, просто для пользователей с украинских ip не будет даже видно приложение в магазинах.
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15.09.2020 12:08 Відповісти
Т.е. украинцы массово рвутся в ВК.
Может, что то в стране не так?
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15.09.2020 12:10 Відповісти
Ти дурник чи просто кацап? Хто «массава рвьетса»?))) що там такого?
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15.09.2020 13:12 Відповісти
Включи мозги!
Если эта помойка никому не нужна, зачем тратить силы и средства на борьбу?
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15.09.2020 15:35 Відповісти
А что они хотят собрать про граждан Украины? Ничего нового, страна деградирует с каждым годом судя по выбору своего вождя, Народность состоит из 97% неграмотного быдла, остальные развитые 3% стараются выехать навсегда потому, что с быдлом сам станешь быдлом - а они этого не хотят. Вот и вся информация.
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15.09.2020 12:31 Відповісти
Russian why are you here?
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15.09.2020 13:11 Відповісти
ВК и ОК однозначно ФСБешные соцсети, все это знают и каждый сам выбирает нужны они ему или нет. Альтернатив достаточно, тут вопрос кому вы больше доверяете, ФСБ или спецслужбам "запада".
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15.09.2020 12:38 Відповісти
Типо, Фейсбук чем то лучше.
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15.09.2020 12:55 Відповісти
Нужно блокировать всё российское !! Исключительно Всё !! Потоиу . что пророссийский дух расизма и тероризма. хуже "НОВИЧКА"" ! он пролезет везде , где только возможно"!! и закрыть каналы Мертведчука, 112-й, ZIK. И НЬЮ СВАН,.
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15.09.2020 13:31 Відповісти
єто с пробітой головой нужно біть совсем чтобі в 2020 заходіть в вконтактє
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15.09.2020 23:14 Відповісти
 
 