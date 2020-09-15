Оновлення мобільного застосунку "ВКонтакте" націлені на збір російськими спецслужбами даних про громадян України, - РНБО
Активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.
Про це заявив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію про відновлення роботи на території України мобільного застосунку соцмережі "ВКонтакте", представники якої заявили, що обійшли блокування на території нашої країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
За його словами, після застосування санкцій щодо соціальної мережі "ВКонтакте" фахівці українських правоохоронних органів вживають заходів до забезпечення реалізації санкційних обмежень. Водночас спецслужби Російської Федерації із використанням можливостей розробників програмного забезпечення шукають нові методи обходу санкцій. Зокрема нещодавно вчергове було оновлено роботу проксі в мобільному додатку та надано доступ до соцмережі "ВКонтакте" українським користувачам.
"З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України навіть не зважаючи на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений", - зазначив С. Демедюк.
Він також додав, що активізація роботи додатку має на меті не надання користувачеві доступу до соціальної мережі без застосування додаткових сервісів для обходу санкцій, а збір даних громадян України та поширення дезінформації для впливу на громадську думку і маніпулювання нею. "Такі дії зазвичай проводяться напередодні визначних подій. Нині це проведення в Україні місцевих виборів", - сказав заступник Секретаря РНБО України.
Спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку "ВКонтакте" на території України.
15 травня 2017 року Указом Президента України від 15.05.2017 № 133 було уведене в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким на території України було заблоковано роботу ряду російських веб-ресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакті". 14 травня 2020 року Указом Президента України Володимира Зеленського №184 ці санкції було продовжено.
Будь ласка, зачекайте...
Для рядового зебила это непод'емная задача.
зы это не реклама, это предостережение.
Слабо?
В наказывать штрафом в 100 000 и ещё от года до 3 тюрьмы
а еще надо штрафовать тех кто взглянул на мак, а тех кто к калачам выращивает - на 150 лет ссылки в рудники Ахиетова.
Ты, с норм. страны такоё пишёшь?
так ты совок, ничёго болёё
то ты в правё запрёщать что и кому смотрёть то? поёхал что-ли?
Никого (с идейных) запреты не останавливали. Только придавали ненависти и прыти.
я конечно за то шоп запретить это все, но мусолить это как-то = бонус ватникам(хрюсских щимятъ)
вот и все че я сказать хотел.
У тебя вообще нет понимание что такое украинский менталитет .
Например в Дании , достаточно того , что бы власть сказала и объяснила , почему это не надо делать , в Украине надо это запрещать и наказывать расколотым железом , потому что нарид по другому не понимает .
Если не наказывать , то нарид так и будет пользоваться этой соцсетью , сам нарид к этому не прийдет , из за деградации
бывает и такое. фоток много, но тут не надо этого.
Ты просто в норм. стране и у меня "подгорает" когда ты рассказываешь что и когда запрещать то.
я в ОК не зареган кстати, но ептель - я говорю - чем более запрещать = тем боее полезут, как дети шо им запретить играть со спичкарями. мал бы знать, не?
В каждой стране есть запреты и ничего ? Все нормально .
Если судить твоей тупой логике , то надо отменить запрет на педофилию , потому что «тем боее полезут как дети шо им запретит играть со спичками , мал бы знать , не? «
Почему мои дети не игрались со спичками ? Потому что я им объяснил почему я им запрещаю спичками играться , а не как ты , нет нельзя , потому что нельзя .
Тоталитаризм, это когда запрещают за ради заприщания , а когда демократия , то запрещают для блага общества .
Почему ?
Что бы русские оккупанты не разжигали ненависть между гражданами Украины , что бы не калечили психически украинское общество и т д
я не за то, а за свободу. ты за жестяк пошел говорить то. - бред же получается.
ну давай не будем спорить, ибо вот например, байка о "Ное" тупо корежит больше чем просто: дочка, не заходи в ВК, а если заходишь, то не читай дураков.
Все. ибо на запрет с твоей стороны - она тупо на уроке будет заходить туда.
что непонятно то? я не знаю как еще сказать шо ты лучше бы замолчал.
да, я за запрет, но самых одиозных сайтов, а не молодежи тупо запретить развлекалку, которую они и так найдут через прокси, и будет еще больше ватников
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Кривосудие. 2 года ГУЛАГа за пост в соцсети. Жительницу #Ингушетии 24 летнюю Жарадат Евлоеву бросили в тюрьму за то, что она 5 лет назад (!) на стр. в ВК разместила публикацию "оправдывающую нападение на редакцию Шарли Эбдо" из-за каррикатур на пророка (алейхи салату васалам)
Вот мое объяснение, о твоей свободы слова . Где она ?
Ты настолько тупой , что у меня конец связи с тобой .
Вот почему , запрет ВКонтакте, есть на благо общества
и у нас никогда(ну да), не будут сажать за пост в рос. соцсети.
по кр. мере за то что не угрожает терр. цел. и т.д.
и ведь - пусть даже и сажают, но украинец никогда не напишет в ущерб Украины, разве что спец выслеживает кого-то типо Штепы
Если простой украинский гражданин ВКонтакте напишет просто в какой-то не обидной переписке , что Крым - это Украина , так его даже через 5 лет могут поймать и судить в России если он выедет за приделы Украины и там его Интерпол поймает по запросу России .
Как можно быть таким тупим , что не понимать , что каждое сообщение ВКонтакте фильтруется фсб ?
Это просто пипец .
ты в курсе шо в ВК все читает тов. майор?
Вольнову чет написал чел в "личку" и к челу приехало ФСБ.
ролик есть. ты че, Вольнова не уважаешь? я уважаю
Что ты вообще пишешь, писака .
У тебя не мышления и писанины 🤣🤣🤣🤣🤣
совок-веропитек = ядерная смесь с дебилизма и слепого верования пофиг во что
вот, щас переключилось
https://www.youtube.com/watch?v=req-oDf2ZRc
Инженер умирает и попадает в ад. Довольно скоро, инженер становится недоволен уровнем комфорта в аду и начинает проектировать и строить всяческие улучшения. Спустя некоторое время, в аду появляется кондиционер, унитазы и эскалаторы, а сам инженер, становится довольно популярной фигурой.
Как-то раз, Бог звонит Сатане по телефону и с усмешкой говорит:
- Ну, как там дела в аду?
Сатана отвечает:
- Эй, да у нас тут всё просто превосходно! Есть кондиционер, унитазы и эскалаторы. И неизвестно, что ещё придумает этот инженер.
Бог отвечает:
- Что??? У вас есть инженер? Это должно быть какая-то ошибка! Отправьте его ко мне в рай!
Сатана говорит:
- Ну уж нет, этот парень наш! Мне очень нравится иметь инженера у себя в штате.
Бог говорит:
- Хорошо, тогда я подам в суд!
Сатана громко смеется и отвечает:
- Давай подавай, вот только мне очень интересно, где ты собираешься найти адвоката?
То ж вже кілька років як філія ватноглазніків.
Вкудахті то ж більш молодіжна мережа наче.
Ну була коли я звалив звідти 5 років тому.
чего за меня кто-то решает куда ходить и что смотреть? мы как кацапы уже - но там мрак полный.
норм. чел, завидев шо ему там суют рускомыръ, просто не будет там читать чет.
как и с "на Украине" = игнор.
ватник и так найдет прокси, + увеличит ненависть и молитвы против Украины, а украинец(по убеждению) - тупо юзает либо для пользы гос-ва, либо для себя.
в ВК была, или есть группа чет "Украина проти мослалей", аватарка Провидника так называемого и я смеюсь - все то шо там делается, читает тов. майор. "патриоты"? ну ага
Классика - вчера, ну или позавчера была новость про то шо мужик по-нашему базарил и зал*поглазая его с магазина вышвырнула в Кр. Роге.
Вата останется при своих. Более того - "раз запрещают, то мы - скрёпные".
Это типо пацанам было запретить рогатки - и кто бы их не делал после запрета? Да все.
Так и тут. от запрета едва ли не больше ваты. ну не спорь со мной, ибо оно так и есть ?
В чем проблема? И не нужно никаких блокировок, просто для пользователей с украинских ip не будет даже видно приложение в магазинах.
Может, что то в стране не так?
Если эта помойка никому не нужна, зачем тратить силы и средства на борьбу?