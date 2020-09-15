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Бабин Яр (160) суспільство (59)

При Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр" створено громадську раду для діалогу з суспільством та експертами

При Меморіальному центрі Голокосту

Відбулося перше засідання Громадської ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у новому складі.

До ради увійшли відомі діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти, повідомляє ZN.ua із посиланням на повідомлення центру.

"Громадська Рада – це платформа для діалогу з суспільством та експертним середовищем, – наголосив генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Макс Яковер. "Ми працюємо зі складною та чутливою для суспільства та країни темою. Тому для нас вкрай важливо чути та враховувати різні позиції громадськості", - додав він.

Під час засідання члени Громадської ради обговорили і підтримали ключові наукові, творчі, соціально-освітні проекти Центру, а також проекти на території, над якими команда Меморіального центру працювала останні 9 місяців.

Борис Забарко, який увійшов до складу Громадської ради, голова Асоціації євреїв-колишніх в'язнів гетто і нацистських концентраційних таборів, директор науково-просвітницького центру "Пам'ять Катастрофи", який вижив під час Голокосту. Він наголосив на важливості створення меморіалу пам'яті жертв Бабиного Яру у Києві.

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"З кожним роком людей, що вижили у цій трагедії, стає менше. У всіх країнах є музеї, які розповідають цю історію. А в нашій країні, де відбулися такі страшні події, музею немає досі. Це ганьба та сором для усіх нас, для мене особисто. Ми не маємо права не побудувати цей музей", – зазначив Забарко.

До Громадської ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" також увійшли Почесний Консул Держави Ізраїль в Західному регіоні України, підприємець Олег Вишняков, генеральний директор Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Борис Глазунов, член президії Єврейської Конфедерації України Юрій Голік, ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, композитор, народний артист України, ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. Глієра Олександр Злотник, генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, журналіст, голова правління ГО "Громадське радіо" Андрій Куликов, режисер Ахтем Сейтаблаєв та інші.

За словами команди Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", склад Громадської ради розширюватиметься, а його робочі зустрічі проходитимуть на постійній основі.
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Тут важнейший вопрос и главный камень преткновения - кто будет финансировать. Если по прежнему российские олигархи, то никакой "диалог"с обществом не спасет проект. В Украине достаточно своих богатеев еврейского происхождения, чтобы выделить необходимые деньги!
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15.09.2020 11:55 Відповісти
Ну правильно ,в стране где все проблемы решены и народ благоденствует можно уже всякой хернёй заниматься ...
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15.09.2020 11:57 Відповісти
А представители от других национальностей в Совете есть. Ведь в этом страшном месте уничтожены украинские националисты, Олена Телига например, тысячи изможденных и больных военнопленные РККА, ромов и других народностей, признанных нацистами неполноценными. Или Мемориал должен увековечить память только о лицах национальности, родственной преЗНденту?
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15.09.2020 11:59 Відповісти
Первое предложение со знаком вопроса.
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15.09.2020 12:00 Відповісти
"С каждым годом выживших в этой трагедии, становится меньше......."

Я дико извиняюсь, а где они эти выжившие в этой истории?? И второй главный вопрос в этой истории, где останки погибших? Я понимаю евреям хороводы свои водить нравится и всех своими должниками делать, но ой вэй хотелось бы увидеть хотя бы фото расстрелов в Бабьем Яру. Где они?
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15.09.2020 14:01 Відповісти
Україна перетворилась в Євреїну. Євреї зараз втратили почуття міри.
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15.09.2020 19:52 Відповісти
 
 