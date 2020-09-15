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Австрія (937) візит (1489) Зеленський (22399) ван дер Беллен (23)

Зеленський і президент Австрії Ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму, - ОП

Зеленський і президент Австрії Ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму, - ОП

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Республіки Австрія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент акцентував увагу на тому, що його перший міжнародний візит після оголошення карантину через COVID-19 – саме до Австрії.

Зеленський проведе переговори з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Президенти України та Австрії візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Зеленський та його дружина візьмуть участь у церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Також читайте: Ситуація на Донбасі і в окупованому Криму - одна з головних тем зустрічі президентів Австрії і України, - канцелярія

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Топ коментарі
+4
Оно там будет толкать идеи как "всё взять и поделить"?
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15.09.2020 11:51
+3
Только не давайте Зеро в руки микрофон, пусть только согласно машет гривой...
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15.09.2020 11:54
+3
Зеленский известный экономист ,он им там покажет Куськину мать ,это вам не это ,тута надо понимать усю глубину наших глубин ....
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15.09.2020 11:54
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Оно там будет толкать идеи как "всё взять и поделить"?
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15.09.2020 11:51 Відповісти
Только не давайте Зеро в руки микрофон, пусть только согласно машет гривой...
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15.09.2020 11:54 Відповісти
Зеленский известный экономист ,он им там покажет Куськину мать ,это вам не это ,тута надо понимать усю глубину наших глубин ....
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15.09.2020 11:54 Відповісти
Ну хоч до Австрії дозволили полетіти. Заодно і пропіарюсь.
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15.09.2020 11:56 Відповісти
Запам'ятай: мовчи та слухай, мовчи та слухай, рота взагалі не відкривай!
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15.09.2020 11:58 Відповісти
Австрія - агентурний центр фсб-кгб кацапії, там вони з "потрохами" все скупили.
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15.09.2020 12:59 Відповісти
А где супруга ?
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15.09.2020 11:58 Відповісти
Мєндель за неї.
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15.09.2020 12:00 Відповісти
Вместо
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15.09.2020 12:02 Відповісти
Так, Мєндель замість неї вже давно. Мені здається, що вже пора забути про Лєнку, а першою леді вважати Юльку. Бо якось невдобно перед міжнародною спільнотою, що Янелох як і ху#ло не має дружини.
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15.09.2020 12:11 Відповісти
Воно ще не почало, а мені вже соромно.
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15.09.2020 11:59 Відповісти
Почему тест на допинг перед Олимпиадой делают, а тест на адекватность перед Экономическим форумом - нет? Ну нельзя же пускать туда каждого наркомана. Что Вова Шприц может поведать миру? «Я не обіцяв, що до влади прийдуть інші люди - я обіцяв інших людей».
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15.09.2020 12:00 Відповісти
Ну ладно,я понимаю Ван дер Беллен,а Зе что там может умного изречь?!
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15.09.2020 12:02 Відповісти
Фишка всех наших президентов - просить денег!
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15.09.2020 12:21 Відповісти
Из интервью Богдана Гордону:
Гордон- Охарактеризуй, пожалуйста, Порошенко
Богдан- У меня к нему тотальное невосприятие
Г - Но он умница, скажи?
Б - Он очень умный и очень опытный
У меня есть такая, понимаешь…
Он очень умный, реально очень умный
Г - Подготовленный?
Б - Подготовленный. Очень опытный. Политик с таким стажем. Бюрократ с огроменнейшим стажем, бизнесмен
И подготовленней его я даже не знаю кто есть
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15.09.2020 12:05 Відповісти
ще би ВСЕ ТЕ , на Благо України та її Громадян....- як той....хто пішки
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15.09.2020 12:08 Відповісти
він іде на Роботу - працюе на Австрію та її Громадян....- хто був той бачив та, знае та розуміє....
думайтЄ - якщо дано
Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, - ОП - Цензор.НЕТ 8912
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15.09.2020 12:06 Відповісти
Правильно, это его уровень - президент с президентом. А с канцлером вопросы помешает Ермак.
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15.09.2020 12:07 Відповісти
опять обдолбанный?
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15.09.2020 12:14 Відповісти
в Австрии бывают землетрясения?
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15.09.2020 12:24 Відповісти
 
 