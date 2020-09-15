Зеленський і президент Австрії Ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму, - ОП
Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Республіки Австрія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Президент акцентував увагу на тому, що його перший міжнародний візит після оголошення карантину через COVID-19 – саме до Австрії.
Зеленський проведе переговори з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.
Президенти України та Австрії візьмуть участь у роботі Економічного форуму.
Зеленський та його дружина візьмуть участь у церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.
Топ коментарі
+4 Зэлэный_Змий
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+3 Гарик Не инженер 95f3ebc6
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+3 Серый Вовк
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Гордон- Охарактеризуй, пожалуйста, Порошенко
Богдан- У меня к нему тотальное невосприятие
Г - Но он умница, скажи?
Б - Он очень умный и очень опытный
У меня есть такая, понимаешь…
Он очень умный, реально очень умный
Г - Подготовленный?
Б - Подготовленный. Очень опытный. Политик с таким стажем. Бюрократ с огроменнейшим стажем, бизнесмен
И подготовленней его я даже не знаю кто есть
думайтЄ - якщо дано