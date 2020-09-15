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У ЗСУ зафіксували ще одну смерть через коронавірус і 29 нових заражень

У ЗСУ зафіксували ще одну смерть через коронавірус і 29 нових заражень

Станом на 10:00 15 вересня в Збройних Силах України хворіє 662 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані Командування Медсил.

Загалом за час пандемії одужали 1575 сіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 729 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 77 осіб.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано сьомий летальний випадок від коронавірусу.

Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 14 вересня помер працівник ЗС України (м.Біла Церква).

"Працівник ЗС України хворів з 3 вересня 2020 року проходив лікування у Білоцерківській міській лікарні. Позитивний результат ПЛР-тесту від 04.09.2020. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою, мав хронічні супутні захворювання, які потребували лікування вузькопрофільних спеціалістів. 14 вересня стан здоров’я різко погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.

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За минулу добу зареєстровано 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 2 військовослужбовці та Військово-медичний клінічний центр Східного регіону — 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 23 особи (Київська область — 7 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Рівненська область — 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Львівська область — 2 військовослужбовці, Тернопільська область — 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Житомирська, Дніпропетровська та Полтавська області — по 1 військовослужбовцю, Вінницька, Харківська та Чернігівська області — по 1 працівнику ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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В ВСУ зафиксировали еще одну смерть из-за коронавируса и 29 новых заражений - Цензор.НЕТ 4434
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15.09.2020 12:33 Відповісти
значит старый почему ковида нет у нас в городе
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15.09.2020 13:32 Відповісти
Это раньше считалось что только пожилые умирают.. У кого организм слабый +сопутствующие.....и в результате..
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15.09.2020 21:12 Відповісти
у нас нет ковида маски только в магазине да и то .. у нас природа и эммунитет..юга..и заводы
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15.09.2020 22:17 Відповісти
В Мексике, Эквадоре, Бразилии, Венесуэле солнце поярче и юга поюгастее, тоже природа и "эммунитет", а вирус людей косой косит(
Не кажи гоп, поки не перескочиш ©
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16.09.2020 15:09 Відповісти
если теплее значит меньше бацил--короче неудачники жалкие(
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16.09.2020 16:49 Відповісти
 
 