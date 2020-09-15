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Новини Місцеві вибори-2020
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Зеленський (22399) місцеві вибори (1365) Слуга народу (2800)

Більшість мерів просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися, - Зеленський

Більшість мерів просили нас стати кандидатами від

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що більшість мерів українських міст хотіли йти на місцеві вибори кандидатами від "Слуги народу", але команда президента вирішила висунути інших кандидатів, навіть якщо вони не такі відомі.

"Національні вибори і місцеві вибори - це різні речі хоча б тому, що явка на національних виборах набагато вища. Але я впевнений, що "Слуги народу" теж виграють місцеві вибори, якщо скласти всі результати. Йдеться не так про конкуренцію між політичними партіями, як про мерів і місцеві ради. Більшість мерів зв'язувалося з нами, і просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися. Багато з цих мерів перебували при владі від 10 до 20 років. І що вони зробили? Парки та фонтани створені замість того, щоб вирішувати проблеми", - сказав він в інтерв'ю австрійській газеті Wiener Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський вказав, що багато мерів також саботували заходи держави по боротьбі з коронавірусом, і дозволили масові заходи, тому що це приносить популярність.

"Тому ми вирішили, що краще запропонуємо своїх кандидатів, навіть якщо вони не настільки добре відомі", - підкреслив він.

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Топ коментарі
+48
Большинство мэров просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2547
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15.09.2020 12:33
+46
Свистить як і про Оман.
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15.09.2020 12:33
+45
во , нелох заливает!
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15.09.2020 12:33
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Свистить як і про Оман.
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15.09.2020 12:33 Відповісти
у шмаркли очередной приступ мании величия на фоне наркотической ломки...
идти от "слуг урода" сейчас - єто зашквар по полной...
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15.09.2020 14:21 Відповісти
Большинство мэров просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2547
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15.09.2020 12:33 Відповісти
во , нелох заливает!
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15.09.2020 12:33 Відповісти
ему сто лет!(будет через 58)
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15.09.2020 12:39 Відповісти
Он не верит в бока или в боба.....

- Куда бы вы хотели попасть после своей смерти, в рай или в ад?
- Конечно же, в ад!
- Но почему именно в ад!?
- Так ведь там все мои друзья. И вообще, что мне в раю делать одному?
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15.09.2020 12:33 Відповісти
как раз жи есть, доооон.?
От Торы произоша вся эта писсанина.
Ну типо там, по катехизису, или как там = "ыысус-Яхве"
то есть что верят в такого чувака, который даже десятки детей разорвал в клочья(не могу представить ся на их месте от ужаса) и продолжают верить ......
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15.09.2020 14:09 Відповісти
Пистунишка. Никто об вас вымазываться не хочет.
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15.09.2020 12:34 Відповісти
похоже, дорога у Вовы была длиннее, чем обычно...
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15.09.2020 12:34 Відповісти
та нет. Это явно не дорога. ему столько кокса в шнобель не влезет. Здесь походу, шприц был для вакцинации КРС.
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15.09.2020 12:47 Відповісти
Фееричный peace door ball !
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15.09.2020 12:34 Відповісти
І взагалі ми не збиралися перемогати.
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15.09.2020 12:34 Відповісти
смешно, что для овец не ляпнишь.
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15.09.2020 12:35 Відповісти
Похоже Бубочка даже не догадывается что мэров в Украине не три а больше.
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15.09.2020 12:37 Відповісти
Дословно между строк:
- Кому только мы не предлагали! Все нас послали на... Пришлось всякое "Г" выставлять, шоб реально лохами не выглядить.
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15.09.2020 12:37 Відповісти
Даже не представляешь какое "Г"! В Днепре он выставил Рыженко! Эта тварь 11 лет возглавляло областную санэпидслужбу. Это такое коррупционное дно! На нем клеймо негде ставить.
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15.09.2020 13:36 Відповісти
Універсальна така людина. Пофіг, де працювати. Хоч у санстанції, хоч у лікарні, хоч мером... Зразу видно ПрФФесіАнала.
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15.09.2020 13:47 Відповісти
А учитывая то, что он побывал во всех партиях... В том числе в партии регионов. Он еще и партийный универсал.
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15.09.2020 14:37 Відповісти
Зеленский указал, что многие мэры также саботировали меры государства по борьбе с коронавирусом, и разрешили массовые мероприятия, потому что это приносит популярность. Источник: https://censor.net/ru/n3219368\\\\\\\\\\

угу, им в прикол быть подсудимыми? они просто не думают что все заразятся. и вот, они правы. в отличии от обосравшегося Кличка.
мэры просто знают какая у нас "власть" и закономерно ложат или кладут то, чем Зеля играть любит на пианино-Украино
и они правы.
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15.09.2020 12:37 Відповісти
Такое может быть, меры привыкли к теплому креслу и если они будут от СН то это как бы дополнительная надежда, что их не выпрут. Хочешь хорошо жить, умей вертеться.
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15.09.2020 12:38 Відповісти
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15.09.2020 12:43 Відповісти
А если бы на его месте был бы кто-то поумнее, мы бы этого бреда не слышали бы в принципе.
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15.09.2020 12:38 Відповісти
Ну везде,обман.Кто просил ,можно пример?.Наоборот все шарахаются как от заразы.
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15.09.2020 12:39 Відповісти
Один раз не свистел - когда говорил, что идет на один срок. Потому что больше за это дерьмо даже самые тупые зебилы голосовать не будут.
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15.09.2020 12:39 Відповісти
Ага, отказали... Самопровозглашенному и.о. головы СМТ Коцюбинское Данишу. "Молодцы" Зекоманда. Выкормыша Ирпенского Карплюка пригрели, который работать не давал законному мэру Коцюбинского.
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15.09.2020 12:39 Відповісти
В очєрєдь, сукіни дєті ! В очередь !
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15.09.2020 12:48 Відповісти
Поэтому в Николаеве "корабельная сосна" - владелица фирмы, которая подметает в горсовете. Охрененно компетентная чувиха, просто охрененно...
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15.09.2020 12:41 Відповісти
дЕрмак завезет Мавзолейных= Мудаков Путлера целый вагон як казав Лаврентий Берия...незаменимого гоффна у нас нет....
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15.09.2020 12:41 Відповісти
Ні! Вони правнучата лазара мойсейовича кагановича. Вони пробують зліпити в Україні хозарський каганат.
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15.09.2020 12:50 Відповісти
Це про онучку Фокіна?
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15.09.2020 12:54 Відповісти
Я не впевнений, що Фокін хозарин. Він ****** на мокшу.
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15.09.2020 12:59 Відповісти
В нього ще зуби залишились?
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15.09.2020 12:41 Відповісти
Звиздит клоун! Даже смешно!
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15.09.2020 12:42 Відповісти
До Порошенка у мене багато претензій, але мені за нього не було соромно.
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15.09.2020 12:43 Відповісти
По результатам выборов каждый город будет знать количество ваты (жопоблокъ) и умственно альтернативных (сн)..
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15.09.2020 12:43 Відповісти
Круто,умственно альтернативных!
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15.09.2020 13:46 Відповісти
Точно "знатний" айкос дунув,точно))))
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15.09.2020 12:43 Відповісти
Цікаво, хто це, якщо навіть боксер Віталя до такого ідіотизму не додумався...
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15.09.2020 12:44 Відповісти
Виталя по сравнению с Моникой Гундосой Цицерон!
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15.09.2020 13:07 Відповісти
Хочеш бути мером, стань мікробом - директива останнього з'їзду слуг(мікробів) ЗЄ
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15.09.2020 12:44 Відповісти
Откровенная ложь!
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15.09.2020 12:45 Відповісти
Лучшую рекраму для Порошенко сдела Ольга *********...все кто угодно только не Порошенко...,Вовка Шалавьев и Димка Сикелев немного отстали...,Порошенко злейший враг РАБссии
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15.09.2020 12:46 Відповісти
у год азад я бы еще в такое и поверил бы. Мэры они такие, привыкли что жопа в тепле. Но сейчас -очень сомневаюсь. Счет власти зебабуинов идет на месяцы. Пролетят на местных это будет первый звонок, дальше крысы побегут стайками. Кто к шоколадному и всемогущему злу... ну а кто просто к мудачуку.
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15.09.2020 12:51 Відповісти
Выдает юелаемое за действительность.
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15.09.2020 12:53 Відповісти
Лет 10 назад покойный Батя Сенатор сказал мне такую вещь....
Если рассекретят всю правду о войне с Гитлером,Мавзоленых будут мочить от Камчатки до Кенигсберга...
Путлер специальным указом засекеретил паБЕДУ СССр до 2045 года...,вернее продлил гриф Секретности...
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15.09.2020 12:53 Відповісти
Мені оту правду дідусь давним-давно розповідав.
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15.09.2020 13:51 Відповісти
А мэры об этом знают? Заберите у Обдолбыша зелье кто-нибудь. Совсем связь с реальностью потерял.
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15.09.2020 12:54 Відповісти
Більшість мерів просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4868
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15.09.2020 12:58 Відповісти
Бреше бо, Федорука бучанського пустили від Слуги народу, а якщо увжно подивитися то, найдуться ще подібні випадки. Справа в тому що, на місцевих виборах різні політпроекти готують собі плацдарми адмінресурса. Там що, ПЄС, що СН, що скацаплені представлені такими одіозними фігурами що, Венедіктова порівняно з ними- лялька. Вся місцева босота розлізлася по брендовим політ-проектам. То, чому я маю вірити що, Зеленський не понабирає собі тієї гопоти?
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15.09.2020 13:00 Відповісти
Вы нашего Филатова спросите . зеля зреет , овощем пахнет .
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15.09.2020 13:00 Відповісти
От уже заврался, так заврался.
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15.09.2020 13:05 Відповісти
по харькову может и не понятка быть, если гепа выйдет из гонки.
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15.09.2020 13:06 Відповісти
А коли в мери піде Маша Фокіна?
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15.09.2020 13:07 Відповісти
Все выпал от такого дурдома что у него в голове эту партию как партию коммунистов надо будет запретить чтоб больше никогда цирк не руководил страной
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15.09.2020 13:07 Відповісти
"Жадан і собаки" на радіо НВ в присутності Ю.Бутусова представляють гострополітичну пісню "Вова" -- https://youtu.be/erRThJJjwFE?t=2339
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15.09.2020 13:08 Відповісти
Закономерно! Так и при рыгах было. Каждый местячковый князёк хочет иметь в кармане мандат партии власти. Так удобнее хозяйствовать.))
А вообще у Зеленского, на мой взгляд, уже закончился этап слабого оптимизма и начался этап самовнушения.)) На этих выборах его СН всё ещё будет первой по стране, но тенденции не утешительны. Зеленский и Ко из "партии надежд" неуклонно превращаются в "партию меньшее зло". Единственным фактором, тормозящим падение их рейтинга является отсутствие реальной конкуренции и достойной альтернативы.
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15.09.2020 13:09 Відповісти
Народ, подивіться на цей висер https://censor.net/ru/user/473975 і зрозумієте, наскільки тупі та одночасно легко ідентифіковані подолякові боти...
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15.09.2020 13:14 Відповісти
Мне льстит твоё внимание, но я тебя не понимаю. Владею украинским значительно лучше, чем ты, но ты на нём серешь. Уж прости за прямоту. Ты пьяный? Краткость- сестра таланта. Но талантом у тебя и не пахнет, поэтому попробуй разлого. Можешь более качественно сформулировать претензию?
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15.09.2020 13:25 Відповісти
Більшість мерів просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3857
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15.09.2020 13:13 Відповісти
"Большинство мэров просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались, - Зеленский" - Точна! А луна сделана из сыра.
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15.09.2020 13:24 Відповісти
Ще пройде рік і "слугами" ніхто себе називати не буде, будуть боятися цього слова, як "петуха в зоні", а можливо ще й ганібніше.
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15.09.2020 13:24 Відповісти
"меня царицами искушали, но не поддался я!"
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15.09.2020 13:27 Відповісти
Ой зеля.......
Тебя ждет такой БОЛЬШОЙ СЮРПРАЙЗ!!!!!!
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15.09.2020 13:43 Відповісти
Більшість мерів просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8261
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15.09.2020 14:24 Відповісти
Дебіл ти Клоуне - та ще й не лічишся.
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15.09.2020 13:45 Відповісти
Хтось хоч на 1% цьому поцу повірив?
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15.09.2020 13:48 Відповісти
Интерессно,это кто : Кличко ,кернус,Труханов,Филатов,садовый? Так дураков среди них,не в пример *Зеленкиным*,нет.Шмаркля опять соврала,ну ,как всегда.
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15.09.2020 13:57 Відповісти
Більшість мерів слізно просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". особливо з Західної Україні. Як раніше коли він був бридким блазнем так по ідіотськи пожартував, тепер як продажний кремлівський ... резидент - ЗЕбіл капітулянт.
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15.09.2020 13:58 Відповісти
Самое страшное, что он сам в это верит. Такой удобный мозг: что хочется, то и есть.
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15.09.2020 14:11 Відповісти
Вова, кончай курить, уже не смешно
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15.09.2020 14:43 Відповісти
Ой свистит...ой свистит !!!!
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15.09.2020 15:07 Відповісти
В сотый раз спрашиваю и не вижу ответа. Люди, ну как можно было выбрать в президенты умалишонного недоумника? Ну признайтесь хоть кто-нибудь.
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15.09.2020 15:15 Відповісти
Та уже признайся, что от зелени все хоть в какой-то мере адекватные не хотят и рядом стоять.
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15.09.2020 15:59 Відповісти
Пора б придти в себя, этож не 95-й квартал, чтобы хохмить.
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15.09.2020 16:13 Відповісти
Назвав би пару прізвищ.
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15.09.2020 19:47 Відповісти
 
 