Більшість мерів просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що більшість мерів українських міст хотіли йти на місцеві вибори кандидатами від "Слуги народу", але команда президента вирішила висунути інших кандидатів, навіть якщо вони не такі відомі.
"Національні вибори і місцеві вибори - це різні речі хоча б тому, що явка на національних виборах набагато вища. Але я впевнений, що "Слуги народу" теж виграють місцеві вибори, якщо скласти всі результати. Йдеться не так про конкуренцію між політичними партіями, як про мерів і місцеві ради. Більшість мерів зв'язувалося з нами, і просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися. Багато з цих мерів перебували при владі від 10 до 20 років. І що вони зробили? Парки та фонтани створені замість того, щоб вирішувати проблеми", - сказав він в інтерв'ю австрійській газеті Wiener Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський вказав, що багато мерів також саботували заходи держави по боротьбі з коронавірусом, і дозволили масові заходи, тому що це приносить популярність.
"Тому ми вирішили, що краще запропонуємо своїх кандидатів, навіть якщо вони не настільки добре відомі", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
идти от "слуг урода" сейчас - єто зашквар по полной...
- Куда бы вы хотели попасть после своей смерти, в рай или в ад?
- Конечно же, в ад!
- Но почему именно в ад!?
- Так ведь там все мои друзья. И вообще, что мне в раю делать одному?
От Торы произоша вся эта писсанина.
Ну типо там, по катехизису, или как там = "ыысус-Яхве"
то есть что верят в такого чувака, который даже десятки детей разорвал в клочья(не могу представить ся на их месте от ужаса) и продолжают верить ......
- Кому только мы не предлагали! Все нас послали на... Пришлось всякое "Г" выставлять, шоб реально лохами не выглядить.
угу, им в прикол быть подсудимыми? они просто не думают что все заразятся. и вот, они правы. в отличии от обосравшегося Кличка.
мэры просто знают какая у нас "власть" и закономерно ложат или кладут то, чем Зеля играть любит на пианино-Украино
и они правы.
Если рассекретят всю правду о войне с Гитлером,Мавзоленых будут мочить от Камчатки до Кенигсберга...
Путлер специальным указом засекеретил паБЕДУ СССр до 2045 года...,вернее продлил гриф Секретности...
А вообще у Зеленского, на мой взгляд, уже закончился этап слабого оптимизма и начался этап самовнушения.)) На этих выборах его СН всё ещё будет первой по стране, но тенденции не утешительны. Зеленский и Ко из "партии надежд" неуклонно превращаются в "партию меньшее зло". Единственным фактором, тормозящим падение их рейтинга является отсутствие реальной конкуренции и достойной альтернативы.
Тебя ждет такой БОЛЬШОЙ СЮРПРАЙЗ!!!!!!