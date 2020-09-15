Більшість мерів просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що більшість мерів українських міст хотіли йти на місцеві вибори кандидатами від "Слуги народу", але команда президента вирішила висунути інших кандидатів, навіть якщо вони не такі відомі.

"Національні вибори і місцеві вибори - це різні речі хоча б тому, що явка на національних виборах набагато вища. Але я впевнений, що "Слуги народу" теж виграють місцеві вибори, якщо скласти всі результати. Йдеться не так про конкуренцію між політичними партіями, як про мерів і місцеві ради. Більшість мерів зв'язувалося з нами, і просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися. Багато з цих мерів перебували при владі від 10 до 20 років. І що вони зробили? Парки та фонтани створені замість того, щоб вирішувати проблеми", - сказав він в інтерв'ю австрійській газеті Wiener Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський вказав, що багато мерів також саботували заходи держави по боротьбі з коронавірусом, і дозволили масові заходи, тому що це приносить популярність.

"Тому ми вирішили, що краще запропонуємо своїх кандидатів, навіть якщо вони не настільки добре відомі", - підкреслив він.

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