На нараді у Разумкова фракції домовилися скасувати довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах, - нардеп "Голосу" Железняк
Народні депутати на нараді фракцій і депутатських груп у голови ВР Дмитра Разумкова домовилися внести до порядку денного і проголосувати в цілому законопроєкт про скасування довідок про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.
Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
"Ці довідки теоретично можна було отримати безкоштовно. Але практично це коштує зараз у різних фірм-прокладок 800 - 1 тис. грн. Ось ми говоримо про те, що ми зараз скасовуємо цю корупційну складову, економимо півтора мільярда гривень для наших громадян, які хочуть брати участь у місцевих виборах. А потім вони вже принесуть ці довідки, коли закінчиться реєстрація. Якщо в них є судимість, їх не зареєструють депутатом", - розповів нардеп.
За його словами, йдеться про законопроєкт №3995. Фракції домовилися ухвалити його сьогодні в цілому.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
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"Голубей он там не покупал, воровал и шарил по карманам"
- В депутаты пойду. Век воли ни видать
Ну теперь заживьом!
невже слуги такі тупі, що нездатні самостійно оформити елементарну справку7 чи може у зелених одні бандюки в активі лишилися?
Теперь о судимости не надо будет - у урок война пойдет за места в Раде, хотя и так ...
Довідка видається станом на дату здійснення перевірки фізичної особи, безкоштовно.Відповідно до чинного законодавства максимальний термін видачі Довідки про несудимість - 30 календарних днів з дня надходження запиту.Согласно информации Главного сервисного центра МВД Украины, с 1 февраля 2017 года предоставление справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины, осуществляется территориальными сервисными центрами МВД и Департаментом информатизации МВД.С 22 сентября 2017 года справка об отсутствии судимости также предоставляется онлайн на http://hsc.gov.ua/ сайте МВД Украины . Для заказа справки необходимо зарегистрироваться с помощью электронной цифровой подписи и заполнить электронную форму с указанием, в каком территориальном сервисном центре удобно забрать готовую справку. В выбранном сервисном центре МВД можно забрать справку, предъявив документ, удостоверяющий личность. При заказе справки онлайн сохраните ее номер. Это позволит вам самостоятельно проверять статус ее готовности.
https://hsc.gov.ua/index/poslugi/dovidka-pro-vidsutnist-sudimosti/
ну для кандидатов в депутаты это конечно невозможный вариант ))
.......... проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах. Источник: https://censor.net/ru/n3219375
А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", Источник: https://censor.net/ru/n3219375