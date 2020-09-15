Навчання "Об'єднані зусилля-2020" відбудуться на півдні України 22-25 вересня із залученням 12 тис. військовослужбовців і до 700 одиниць військової техніки, - Генштаб ЗСУ

Стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2020" відбудуться на півдні України 22-25 вересня із застосуванням майже 12 тис. військовослужбовців і до 700 одиниць військової техніки.

Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Олексій Таран, передає Цензор.НЕТ.

"Навчання проводяться в термін із 22 по 25 вересня під керівництвом Головнокомандувача Збройних сил України на тему "Управління міжвидовими групування військ в операції сил оборони". Це навчання є підсумковим заходом всього комплексу підготовки Збройних сил України у 2020 навчальному році", - сказав Таран на брифінгу в Міністерстві оборони України у вівторок.

Він зазначив, що загальна чисельність особового складу, який буде залучений до навчань "Об'єднані зусилля", - майже 12 тис. військовослужбовців і до 700 одиниць військової техніки.

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За словами Тарана, на позначення військ залучається понад 100 військових частин, підрозділів всіх родів, видів військ і спеціальних військ ЗСУ та інших складових сил оборони.

"У планах практичних дій передбачено їхнє проведення у форматах командно-штабних, тактичних, тактико-спеціальних, льотно-тактичних навчань, в тому числі з бойовою стрільбою. Вони відбудуться на загальновійськових, бригадних полігонах, визначених ділянках і районах місцевості, а також у чорноморській та азовській морських операційних зонах та їхньому повітряному просторі", - наголосив генерал-майор.

Таран пояснив, які питання будуть відпрацьовані під час навчання.

"Механізованими, десантно-штурмовими, аеромобільними військовими частинами: щодо ведення стабілізаційних, оборонних, контрнаступальних, рейдових, пошуково-рятувальних, десантно-штурмових дій з відповідними етапами бойової стрільби. Частинами і підрозділами ракетних військ і артилерії: відпрацювання питань підготовки та умовного завдання вогневого ураження противнику, в тому числі із застосуванням ракетного комплексу "Нептун", виконання одиничних і групових ударів комплексом залпового вогню "Вільха", - зазначив він.

За його словами, частини підрозділів територіальної оборони відпрацьовуватимуть питання самооборони і охорони державного кордону, боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно створеними збройними формуваннями.

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"Частинами зенітно-ракетних військ повітряних сил і протиповітряної оборони сухопутних військ: здійснення прикриття угруповань військ від ударів засобів повітряного нападу противника і проведення практичних пусків ЗРК С-300, БУК-М1, С-125, "Оса". Частинами авіації повітряних сил, армійської авіації сухопутних військ і морської авіації: винищувально-авіаційного прикриття, знищення засобів повітряного нападу противника, завдання реальних і умовних бомбоштурмових ударів, застосування ударного безпілотного літального апарату Bayraktar із проведенням практичного бомбометання", - пояснив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу.

Таран зазначив, що групування ВМС відпрацьовуватимуть питання здійснення охорони пунктів базування, недопущення блокування портів, ведення мінно-огороджувальних дій, висадки морського десанту на необладнане узбережжя.

Крім того, додав він, навчання проводяться на єдиному оперативно-стратегічному тлі, яке наближене до ймовірного характеру розвитку військово-політичної обстановки навколо України.

Таран також нагадав, що протягом 2020 року органи військового управління провели організаційні заходи для переходу на J-структуру за аналогією системи управління країн-членів НАТО і провели комплекс заходів підготовки штабних тренувань і навчань щодо набуття ними певних оперативних можливостей на здійснення стратегічного планування та управління підлеглими міжвидовими групування.

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"Тому під час стратегічного командно-штабного навчання органи військового управління розгортаються на пунктах управління вже в нових J-структурах. Це навчання стане контрольним заходом для перевірки нової системи управління. Ми маємо реально переконатися в правильно обраному шляху перебудови в частині, що стосується переходу на J-структури, оскільки лише практична робота зазначених організаційних елементів на командних пунктах засвідчить ефективність функціонування новостворених органів управління", - сказав представник Генштабу ЗСУ.

Таран підкреслив, що в ході навчань буде здійснюватися перевірка системи зв'язку, розвідки, отримання інформації та обмін нею, як між органами управління Збройних сил України, так і інших складових оборони держави, так і між силами і засобами країн-членів НАТО, щоб побачити, "на що здатні наші системи зв'язку, системи обміну даними, і зробити висновки, що нам ще треба зробити, яке переоснащення необхідне для того, щоб досягти повної взаємосумісності".