Боррель: Лукашенко для ЄС нелегітимний президент, потрібні нові вибори під наглядом ОБСЄ

Євросоюз не визнає результати президентських виборів у Білорусі, а отже не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом країни.

Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель під час виступу в Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час заяви Боррель обмовився і повідомив, що ЄС вважає Лукашенка "нелегітимним президентом України", але після поправок від європарламентарів виправився.

Боррель перерахував напрямки, за якими ЄС реагує на події в Білорусі.

По-перше, Євросоюз готує санкції. "Вони спрямовані на велику кількість відповідальних за репресії. Ми в даний час розглядаємо ситуацію в робочих групах Ради ЄС, і ми хочемо якомога швидше прийняти санкції. Якомога швидше - означає, що до Європейської ради (24-25 вересня. - Ред. )", - повідомив високий представник ЄС із закордонних справ.

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За його словами, у міру розвитку ситуації передбачається введення подальших санкцій.

Серед інших заходів він назвав спонукання білоруської влади до інклюзивного національного діалогу, включаючи роль ОБСЄ та проведення нових виборів під її егідою.

Спілкуванню з Мінськом, зазначив Боррель, заважає вперте бажання Лукашенка утриматися при владі за підтримки Росії. При цьому глава дипломатії ЄС нагадав про зустріч білоруського президента з президентом Росії Володимиром Путіним.

ЄС має намір посилювати свою підтримку білоруського громадянського суспільства, для чого виділяється 53 млн євро.

Крім того, ЄС проведе переоцінку відносин з Білоруссю. Він визначить сектори, в яких контакти з Мінськом будуть заморожені. Сектори, в яких ЄС зможе надати допомогу громадянському суспільству, будуть підтримані.