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Боррель: Лукашенко для ЄС нелегітимний президент, потрібні нові вибори під наглядом ОБСЄ

Боррель: Лукашенко для ЄС нелегітимний президент, потрібні нові вибори під наглядом ОБСЄ

Євросоюз не визнає результати президентських виборів у Білорусі, а отже не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом країни.

Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель під час виступу в Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час заяви Боррель обмовився і повідомив, що ЄС вважає Лукашенка "нелегітимним президентом України", але після поправок від європарламентарів виправився.

Боррель перерахував напрямки, за якими ЄС реагує на події в Білорусі.

По-перше, Євросоюз готує санкції. "Вони спрямовані на велику кількість відповідальних за репресії. Ми в даний час розглядаємо ситуацію в робочих групах Ради ЄС, і ми хочемо якомога швидше прийняти санкції. Якомога швидше - означає, що до Європейської ради (24-25 вересня. - Ред. )", - повідомив високий представник ЄС із закордонних справ.

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За його словами, у міру розвитку ситуації передбачається введення подальших санкцій.

Серед інших заходів він назвав спонукання білоруської влади до інклюзивного національного діалогу, включаючи роль ОБСЄ та проведення нових виборів під її егідою.

Спілкуванню з Мінськом, зазначив Боррель, заважає вперте бажання Лукашенка утриматися при владі за підтримки Росії. При цьому глава дипломатії ЄС нагадав про зустріч білоруського президента з президентом Росії Володимиром Путіним.

ЄС має намір посилювати свою підтримку білоруського громадянського суспільства, для чого виділяється 53 млн євро.

Крім того, ЄС проведе переоцінку відносин з Білоруссю. Він визначить сектори, в яких контакти з Мінськом будуть заморожені. Сектори, в яких ЄС зможе надати допомогу громадянському суспільству, будуть підтримані.
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Топ коментарі
+9
Боррель: Лукашенко для ЕС нелегитимный президент, нужны новые выборы под наблюдением ОБСЕ - Цензор.НЕТ 438
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15.09.2020 13:31
+3
Лукашенко сделает Зулус россии и будет намесником по совместимости головой колхоза и ему все заявление пополам.
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15.09.2020 13:29
+2
Снайпер нужон толковый.
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15.09.2020 13:27
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Снайпер нужон толковый.
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15.09.2020 13:27 Відповісти
подтверждаю, не косой снайпер нуженБоррель: Лукашенко для ЕС нелегитимный президент, нужны новые выборы под наблюдением ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2641
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15.09.2020 13:29 Відповісти
Боррель: Лукашенко для ЕС нелегитимный президент, нужны новые выборы под наблюдением ОБСЕ - Цензор.НЕТ 438
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15.09.2020 13:31 Відповісти
если ***** сказало, что лукашеску легитимный - то какие еще варианты могут быть? ***** - это приговор.
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15.09.2020 13:29 Відповісти
Лукашенко сделает Зулус россии и будет намесником по совместимости головой колхоза и ему все заявление пополам.
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15.09.2020 13:29 Відповісти
Раздуплились, наконец
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15.09.2020 13:44 Відповісти
Клав Путін на їх думку так само як на занепокоєність трохи раніше.
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15.09.2020 14:31 Відповісти
А шо путин управляет миром? Он то может "покласть", мир даже не заметит, а если мир покладёт на него, дерьмом захлебнётся.
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15.09.2020 14:36 Відповісти
Ви що не бачите? Не кладе на нього ні Америка, ні Європа, а інші, такі як наш **********, на підсосі.
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15.09.2020 15:15 Відповісти
Он-то клав, но при этом скулит, что санкции ему на "клалку" прищемили и надо эти санкции снимать уже, а то больно.
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15.09.2020 15:02 Відповісти
А чом би йому і не побалакати? Адже слухають, і не тільки слухають, а свободу слова мають і злочінці.
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15.09.2020 15:18 Відповісти
Боррель: Лукашенко для ЄС нелегітимний президент, потрібні нові вибори під наглядом ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6140
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15.09.2020 13:45 Відповісти
А просто так никто и не отпустит. Только уперёд ногаме.
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15.09.2020 13:51 Відповісти
Боррель: Лукашенко для ЄС нелегітимний президент, потрібні нові вибори під наглядом ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1229
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15.09.2020 13:56 Відповісти
И даже в любви бесконечной однажды приходит конец...
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15.09.2020 14:14 Відповісти
Захват власти, статья в УК Беларуси расстрельная, вы же Александр Григорьевич один в Европе за её применение?
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15.09.2020 14:41 Відповісти
А ви спочатку спроможіться це довести.
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15.09.2020 15:20 Відповісти
Цель Беларусов не дать Лукашенко взять от путлера деньги. И предупредить путлера, что он даёт свои деньги частному лицу.
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15.09.2020 17:18 Відповісти
Клал болт Лукашенко на ЕС и их требования!)))
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15.09.2020 20:39 Відповісти
 
 