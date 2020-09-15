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Новини Місцеві вибори-2020
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ВР (14812) виборчий закон (151) місцеві вибори (1365) судимість (27)

325 нардепів - "за": Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

325 нардепів -

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3995 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 325 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується "виключити пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу України, який вимагає надання довідки про наявність або відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.

Таким чином, усі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах щодо підтвердження несудимості і вказуватимуть про це відомості лише в автобіографії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На нараді у Разумкова фракції домовилися скасувати довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах, - нардеп "Голосу" Железняк

З текстом документа можна ознайомитися за посиланням.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Автор: 
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Топ коментарі
+28
а можно балатироватса прямо с зоны?
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15.09.2020 13:31
+20
325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 8825
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15.09.2020 13:33
+16
Вот это дно. Раньше просто дважды не судимые, а сейчас вообще пофиг.
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15.09.2020 13:31
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Правила форума Рада форумчан
это вообще как
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15.09.2020 13:30 Відповісти
вообще никак
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15.09.2020 13:31 Відповісти
А противо-запорный препарат не пробовали?..
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15.09.2020 13:58 Відповісти
Все теперь в общак
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15.09.2020 13:36 Відповісти
Іванвсова тепер Зєлєнскому ніхто не закине.
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15.09.2020 13:43 Відповісти
Іванысова 42-річні ЯнеЛохи не цікавлять, там вже давно збита!..
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15.09.2020 13:56 Відповісти
Судді ОАСК дуже просили за своїх підопічних.
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15.09.2020 13:31 Відповісти
Вот это дно. Раньше просто дважды не судимые, а сейчас вообще пофиг.
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15.09.2020 13:31 Відповісти
Раньше, это касалось только проФФесоров, а теперь ещё и кандидатов.
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15.09.2020 14:01 Відповісти
а можно балатироватса прямо с зоны?
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15.09.2020 13:31 Відповісти
если смотрящий мазу потянет, то почему нет?? можно конечно!
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15.09.2020 13:41 Відповісти
Думаю, прям с ростовской зоны уже можно - двойное/тройное гражданство уже тоже давно не проблема для Рады, я слышал.
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15.09.2020 17:20 Відповісти
Человек хоть раз нарушивший закон государства не имеет права быть при власти и занимать государственные посты. Так было и так должно быть, никаких снятий судимости.
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15.09.2020 13:32 Відповісти
вели бы справку Синагоги об обрезании чтобы сразу знали кого в баню а кого на опыты...
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15.09.2020 13:37 Відповісти
А Бубочка, обрезан? Али нет?
Что говоритпо этому поводу Синагога Ленка?..
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15.09.2020 14:04 Відповісти
там сложнее у него мозг обрезан... а это куда серьезней....
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15.09.2020 14:27 Відповісти
"Так было " - точно было?
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15.09.2020 17:03 Відповісти
Точно так и было, бывший зэк мог рассчитывать только на чёрную работу и не в белых кабинетах.
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15.09.2020 17:26 Відповісти
спешу Вас огорчить...
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15.09.2020 17:30 Відповісти
правильно, почему только судимые могут идти в президенты и в депутаты, а в местные князьки - нельзя, народ в некоторых районах вообще обожает, чтоб было все как на зоне, как они привыкли...
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15.09.2020 13:32 Відповісти
Теперь Паханы будут на законных основаниях у власти!
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15.09.2020 13:32 Відповісти
А до этого, что, при власти были не паханы?..
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15.09.2020 14:13 Відповісти
Ну, ті які відкупилися, зараз це, вже не потрібно.
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15.09.2020 14:56 Відповісти
а что-то поменялось в законе про можно/нельзя?
Или Вы из этих "не читал, но осуждаю.."?
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15.09.2020 17:04 Відповісти
Наступним буде відміна підтвердження громадянства і освіти.
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15.09.2020 13:32 Відповісти
Підтвердження, громадянства Ізраїлю, було непотрібним і до цього!..
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15.09.2020 14:14 Відповісти
Какое удивительное единогласие.
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15.09.2020 13:33 Відповісти
Євреї, проти Гоїв, завжди виступали єдиним фронтом!
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15.09.2020 14:17 Відповісти
Поток кандидатов на местные выборы:

325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 6307
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15.09.2020 13:33 Відповісти
ну вот. будущая полноценная фракция слуг марширует в столовку.
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15.09.2020 13:34 Відповісти
Коля, объясни товарищам, зачем Порошенко за это проголосовал.
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15.09.2020 14:46 Відповісти
чем хуже-тем лучше. теперь так голосуют.
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15.09.2020 14:58 Відповісти
а кого выбирать, если судимых нельзя?? дискриминация!
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15.09.2020 13:33 Відповісти
325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 8825
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15.09.2020 13:33 Відповісти
Наш кандидат!
325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 3037
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15.09.2020 13:34 Відповісти
это же готовый глава комитета!
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15.09.2020 13:35 Відповісти
Дифицит кадров в стране куле
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15.09.2020 13:37 Відповісти
Так да! Как раз власть и есть бандиты, по форме и содержанию.
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15.09.2020 13:38 Відповісти
Бандюги, ні сорому ні совісті. 325 прогнивших виродків! Решта ще з мальдів видно не повернулась.
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15.09.2020 13:39 Відповісти
Навыбирали, зебилы? Теперь идите за паханов голосовать.
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15.09.2020 13:40 Відповісти
и не говори:
Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Кількість депутатів: 27
За:24 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:1
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15.09.2020 14:03 Відповісти
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15.09.2020 14:27 Відповісти
Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
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15.09.2020 18:44 Відповісти
Ничего страшного. Эту справку давно нужно было отменить окончательно для всех.
Нужна по закону подобная информация - она есть у государства.
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15.09.2020 13:43 Відповісти
Це не справку треба відмінити, це треба із зали суду, засуджених, відправляти не на зону, а в органи влади!..
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15.09.2020 14:21 Відповісти
теперь насильник в раде вполне себе легитимный, не придершся...
зебилами теперь будут управлять зеки
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15.09.2020 13:45 Відповісти
Педофилам. везде у нас дорога, педофилам, везде у нас почёт!..
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15.09.2020 14:22 Відповісти
Тебе что - не нравится - так пожалуйся порошенко ...Ой- так он двумя руками за - поддержала его фракция этот закон единогласно ....
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15.09.2020 14:58 Відповісти
и правильно сделал, зебилами должны управлять зеки!
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15.09.2020 16:57 Відповісти
Все вірно бо в Україні всім керує *********.
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15.09.2020 13:52 Відповісти
Я конечно извиняюсь - так они еще и порошенковской партией управляют , ведь они даже не воздержались а обеими руками голосовали за ....
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15.09.2020 15:00 Відповісти
Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
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15.09.2020 18:45 Відповісти
ГОТОВЯТСЯ к выборам в ОРДЛО - Козак приказал Раде переголосовать положение о выборах , иначе ЗЕ ХУТИНА НЕ ПОКАЖУТ 😀😀😀
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15.09.2020 13:53 Відповісти
и об этом...https://bigkyiv.com.ua/************-z-usiyeyi-*******-*********-kasovi-aparaty-pid-radoyu-tak-vony-protestuvaly-proty-podatkovogo-teroru/ Підприємці з усієї країни трощили касові апарати під Радою. Так вони протестували проти "податкового терору" 325 нардепів - "за": Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 5869
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15.09.2020 13:53 Відповісти
Чтобы получить право проживания в ЕС - справка о несудимости с апостилем ОБЯЗАТЕЛЬНА
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15.09.2020 13:54 Відповісти
ВО!! Это как раз и нужно было дебилам из "Слуг народа"! Так как к ним , в ихнюю партию -банду, никто нормальный идти не хочет, то им можно будет набрать и пополнить свои ряды, с улицы всяким сбродом, типа: Бандитов, убийц, карманникав, жултков,шуллеров, дебилов разных мастей. и другую сволочь"!!
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15.09.2020 13:55 Відповісти
тогда почему за это проголосовал Порошенко?
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15.09.2020 14:34 Відповісти
Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
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15.09.2020 18:45 Відповісти
Вот Рабинович обрадуется-то!! Теперь перед этим вором- рабиновичем все двери открыты!!!
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15.09.2020 13:59 Відповісти
Судимые да несудимы будите!
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15.09.2020 14:03 Відповісти
Ці слуги Мамони вже дивляться в майбутнє де майорить їм термін за продаж землі в пандемію, і без референдуму, і всупереч Конституції, за добровільну здачу територій противнику, за оманські ночі з холопами Путіна, за Вагнергейт і топового крота, який сидить під крилом гаранта в ОПУ, за канал викреслений з переліку таких що не підлягає приватизації щоб ніби не Україна а приватник дав воду для окупантів як вимагає Кравчук і інші мерзотники, за варранти Яреські, які викуповоють таємно в 52 рази дорожче їх ринкової вартості. Тобто, кому буде стінка, а кому зона , адже градус нетерпіння цих колаборантів підвищукється до революційної доцільності.
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15.09.2020 14:10 Відповісти
Неужто в Украине порядочных людей не осталось. Надо во что бы то не стало зеков в депутаты совать, их и сейчас валом, теперь нами будут править 100% уголовники. Это реальное новое дно. И смотрите эти депутаты единодушно поддержали конституционным большинством, там они все такие, это их суть - бандиты.
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15.09.2020 14:33 Відповісти
вот поэтому в вашем шалмане под громким названием Рада до фига всяких штымпов с судимостями и насильники и воры и шмуклеры и разводилы с кидалами......
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15.09.2020 14:40 Відповісти
Так. Можна із зони. З тих камер , що Малюска продає для зекім-майбутніх депутатів ЗЕ.
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15.09.2020 15:01 Відповісти
А нічого, що законопроекту 3995 взагалі немає в розпорядку роботи ВР на сьогодні:
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/WR150920.htm
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15.09.2020 15:07 Відповісти

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7506 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7506 Однозграйне голосування

Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Алєксєєв С.О. Не голосував
Ар'єв В.І. За
Бондар М.Л. За
Величкович М.Р. За
В'ятрович В.М. За
Герасимов А.В. За
Геращенко І.В. За
Гончаренко О.О. За
Джемілєв М. . За
Забродський М.В. За
Зінкевич Я.В. За
Іонова М.М. За
Климпуш-Цинцадзе І.О. За
Княжицький М.Л. Не голосував
Князевич Р.П. За
Кубів С.І. За
Лопушанський А.Я. За
Павленко Р.М. За
Парубій А.В. За
Порошенко П.О. За
Саврасов М.В. За
Синютка О.М. За
Сюмар В.П. За
Федина С.Р. За
Фріз І.В. Відсутня
Чийгоз А.З. За
Южаніна Н.П. За

Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Абдуллін О.Р. Утримався
Бондарєв К.А. Відсутній
Власенко С.В. Утримався
Волинець М.Я. За
Данілов В.Б. Відсутній
Дубіль В.О. Відсутній
Євтушок С.М. За
Івченко В.Є. За
Кабаченко В.В. За
Кириленко І.Г. За
Кожем'якін А.А. Не голосував
Крулько І.І. Відсутній
Кучеренко О.Ю. За
Лабунська А.В. За
Мейдич О.Л. За
Наливайченко В.О. За
Немиря Г.М. За
Ніколаєнко А.І. За
Пузійчук А.В. За
Соболєв С.В. За
Тарута С.О. За
Тимошенко Ю.В. Відсутня
Цимбалюк М.М. За
Шкрум А.І. За

Фракція політичної партії "ГОЛОС"
Бобровська С.А. За
Василенко Л.В. За
Васильченко Г.І. За
Железняк Я.І. За
Клименко Ю.Л. За
Костенко Р.В. Відсутній
Лозинський Р.М. За
Макаров О.А. За
Осадчук А.П. За
Піпа Н.Р. За
Рахманін С.І. За
Рудик К.О. За
Рущишин Я.І. За
Совсун І.Р. За
Стефанишина О.А. За
Умєров Р.Е. За
Устінова О.Ю. За
Цабаль В.В. За
Юрчишин Я.Р. За
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15.09.2020 15:08 Відповісти
Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
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15.09.2020 18:46 Відповісти
так петину партию ещё никто не называл
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15.09.2020 16:01 Відповісти
У пети воры, а у зеленых тупое недорозумение. Даже воровать не могут не обосравшись.
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18.09.2020 19:49 Відповісти
Благими намерениями была устлана дорога в АД. Надо было снять отмену о снятии судимости, преступник это навсегда хоть и отбыл за это наказание, дорога на госслужбу, в депутаты должна быть закрыта.
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15.09.2020 15:59 Відповісти
Мало того, надо что бы кандидат имел не менее двух ходок на зону, и лишь после этого балотировался. А в презики только коронованных выдвигать.
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15.09.2020 17:17 Відповісти
Зачем отменили? Верните взад! И добавьте справки от психиатров и вендиспансеров. Чтобы не лез во власть криминал, дурдом и извращенцы.
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16.09.2020 09:02 Відповісти
 
 