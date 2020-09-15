325 нардепів - "за": Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3995 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах".
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 325 народних депутатів.
Законопроєктом пропонується "виключити пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу України, який вимагає надання довідки про наявність або відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.
Таким чином, усі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах щодо підтвердження несудимості і вказуватимуть про це відомості лише в автобіографії".
З текстом документа можна ознайомитися за посиланням.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Что говоритпо этому поводу
СинагогаЛенка?..
Или Вы из этих "не читал, но осуждаю.."?
Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Кількість депутатів: 27
За:24 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:1
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
Нужна по закону подобная информация - она есть у государства.
зебилами теперь будут управлять зеки
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/WR150920.htm
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7506 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7506 Однозграйне голосування
Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Алєксєєв С.О. Не голосував
Ар'єв В.І. За
Бондар М.Л. За
Величкович М.Р. За
В'ятрович В.М. За
Герасимов А.В. За
Геращенко І.В. За
Гончаренко О.О. За
Джемілєв М. . За
Забродський М.В. За
Зінкевич Я.В. За
Іонова М.М. За
Климпуш-Цинцадзе І.О. За
Княжицький М.Л. Не голосував
Князевич Р.П. За
Кубів С.І. За
Лопушанський А.Я. За
Павленко Р.М. За
Парубій А.В. За
Порошенко П.О. За
Саврасов М.В. За
Синютка О.М. За
Сюмар В.П. За
Федина С.Р. За
Фріз І.В. Відсутня
Чийгоз А.З. За
Южаніна Н.П. За
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Абдуллін О.Р. Утримався
Бондарєв К.А. Відсутній
Власенко С.В. Утримався
Волинець М.Я. За
Данілов В.Б. Відсутній
Дубіль В.О. Відсутній
Євтушок С.М. За
Івченко В.Є. За
Кабаченко В.В. За
Кириленко І.Г. За
Кожем'якін А.А. Не голосував
Крулько І.І. Відсутній
Кучеренко О.Ю. За
Лабунська А.В. За
Мейдич О.Л. За
Наливайченко В.О. За
Немиря Г.М. За
Ніколаєнко А.І. За
Пузійчук А.В. За
Соболєв С.В. За
Тарута С.О. За
Тимошенко Ю.В. Відсутня
Цимбалюк М.М. За
Шкрум А.І. За
Фракція політичної партії "ГОЛОС"
Бобровська С.А. За
Василенко Л.В. За
Васильченко Г.І. За
Железняк Я.І. За
Клименко Ю.Л. За
Костенко Р.В. Відсутній
Лозинський Р.М. За
Макаров О.А. За
Осадчук А.П. За
Піпа Н.Р. За
Рахманін С.І. За
Рудик К.О. За
Рущишин Я.І. За
Совсун І.Р. За
Стефанишина О.А. За
Умєров Р.Е. За
Устінова О.Ю. За
Цабаль В.В. За
Юрчишин Я.Р. За
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375