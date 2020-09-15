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отруєння (941) Навальний (612)

Навальний опублікував перший пост у соцмережі після отруєння: "Я все ще майже нічого не вмію, але вчора зміг цілий день дихати сам"

Олексій Навальний опублікував у соцмережі перший запис після отруєння нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний пост він опублікував в інстаграм.

"Привіт, це Навальний, - написав він. - Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль у горлі не використав. Дуже сподобалося. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую", - написав він.

Також російський опозиціонер опублікував спільну фотографію з дружиною Юлією, сином Захаром і дочкою Дариною.

Навальний опублікував перший пост у соцмережі після отруєння: Я все ще майже нічого не вмію, але вчора зміг цілий день дихати сам 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон особисто розповів Путіну про результати проб Навального: Французькі експерти підтвердили отруєння "Новачком"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
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Топ коментарі
+13
"Я говорю, если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один - абсолютно честный - референдум."

Какой референдум тварь?
Крым это оккупированная русскими нацистами часть Украины!!!
Пусть в Сибири проводит свой референдум, имперец больной на голову!
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15.09.2020 14:14
+12
Агент не агент, но имперец так это уж точно! И смена одного императора на другого никакой пользы нам не принесет
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15.09.2020 13:47
+12
Ого оценило что дышать это хорошо, а то что этого не смогут сделать десятки тысяч украинских граждан, убитых оккупантами оно оценить не смогло. Сдохли б вы все на росии всем бы в мире легче дышалось.
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15.09.2020 13:50
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Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам" - Цензор.НЕТ 7771
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15.09.2020 13:35 Відповісти
русский имперец, жаль что не сдох
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15.09.2020 13:48 Відповісти
«20 марта 2014 года во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 присоединения Крыма к России газета https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times опубликовала статью Навального, в которой он просил ввести дополнительные санкции против «внутреннего круга Путина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-176 [176] . В частности, Навальный призвал западные страны заморозить финансовые активы и конфисковать собственность крупных российских бизнесменовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-177 [177] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9 Фонд борьбы с коррупцией Навального подготовил расширенный список лиц для санкций со стороны Евросоюза. Этот документ был опубликован на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81) Альянса либералов и демократов за Европу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-178 [178] .»
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15.09.2020 13:57 Відповісти
Навальный: "Крым НАШ"
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/10/141016_tr_navalny_crimea

https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html
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15.09.2020 14:00 Відповісти
А я читаю твої пруфи. А ти сам їх читаєш ?
https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html

«Безусловно, то, что произошло (в Крыму - КР) в 2014 году - это были незаконные вещи. Но мы зашли уже в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть два миллиона человек, с российскими паспортами. То есть уже какой-то непонятный фарш, который обратно не провернешь. Поэтому не существует никакого простого решения крымской проблемы - видимо, не существует никакого. Как не существует решения проблемы японских островов. Я говорю, если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один - абсолютно честный - референдум. Даже не еще один, а первый. Потому что тот «референдум» нельзя считать референдумом», - отметил Навальный.
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15.09.2020 14:05 Відповісти
"Я говорю, если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один - абсолютно честный - референдум."

Какой референдум тварь?
Крым это оккупированная русскими нацистами часть Украины!!!
Пусть в Сибири проводит свой референдум, имперец больной на голову!
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15.09.2020 14:14 Відповісти
До Путіна, який вбив 14 тисяч українців, окупував Крим і, взагалі тебе нахєр послав, у тебе ніяких емоцій.
А от від слів Навального ти прямо свідомість втрачаєш.
Шото товаріщ, мутний ти.
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15.09.2020 14:21 Відповісти
Это я мутный? Это я защищаю русского нациста Навального? С путиным все понятно, это открытый враг Украины, и украинцы это понимают! А такие как Навальный это скрытые враги, которые будут пряником заманивать Украину в свой капкан, рассказывая о братских народах!

На вот тебе еще навального, жри не подавась:
"Навальный заявил, что русские и украинцы, практически, один народ."
https://rus.lb.ua/news/2012/02/11/136390_navalniy_ya_bolshe_ukrainets_po_svoim.html
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15.09.2020 14:51 Відповісти
Суки, які ж ви підлі.
Яка там дата на цьому тексті Навального?
11 февраля 2012 !

Та ви тоді на Сєлігєрах в ясна з ним цілувалися !
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15.09.2020 15:00 Відповісти
Ублюдок ватный, как разница когда нацист навальный сказал эти слова? Или твоя говно рашка не устраивала голодоморы, переселения, или просто уничтожения украинского народа до 2012 года?
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15.09.2020 15:07 Відповісти
«20 марта 2014 года во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 присоединения Крыма к России газета https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times опубликовала статью Навального, в которой он просил ввести дополнительные санкции против «внутреннего круга Путина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-176 [176] . В частности, Навальный призвал западные страны заморозить финансовые активы и конфисковать собственность крупных российских бизнесменовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-177 [177] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9 Фонд борьбы с коррупцией Навального подготовил расширенный список лиц для санкций со стороны Евросоюза. Этот документ был опубликован на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81) Альянса либералов и демократов за Европу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-178 [178] .»
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15.09.2020 15:31 Відповісти
Иными словами навальный попросил США ввести санкции против своего конкурента на выборах.
Ты лучше дай мне ссылку где навальный говорит что если станет президентом срашки, то сразу же выведет войска из Крыми, без всяких "референдумов"! Вот тогда я будут к нему относится по крайней мере нейтрально, а до тех пор он для мене такая же имперская тварь как и Путин!
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15.09.2020 15:35 Відповісти
Ти чекаєш, російського кандидата в президенти, який скаже: «Пєрвим дєлом я вєрну Украинє, нєзаконно аннексірованний Крим.»?
Ти, при розумі?
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15.09.2020 19:57 Відповісти
Він такий самий як і *****.
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15.09.2020 19:30 Відповісти
А інших там нема.
Але це не Навальний вбив Нємцова, почав війну з Україною, і вбив 14000 українців
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15.09.2020 20:00 Відповісти
І хто з них бутерброд...?
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15.09.2020 13:48 Відповісти
ну а бутерброд? бутербродик с колбасой скушать сможешь?
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15.09.2020 13:38 Відповісти
Если не помер значит сможет. Их только могила может исправить
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15.09.2020 13:45 Відповісти
Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам" - Цензор.НЕТ 7714
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15.09.2020 13:58 Відповісти
Да собственно ты ничего и не умел раньше. Странная афера с этим отравлением.
Как в том анекдоте: выходит мотоциклист из комы и спрашивает врача:
-Доктор а я смогу стучать на барабанах?
-Конечно!
-Прикольно а ведь раньше не мог!
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15.09.2020 13:38 Відповісти
Конечно афера, ботоксный педофил ведь ни кого не травил
А весь мир на ПаРашку клевещет, ага
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15.09.2020 13:55 Відповісти
Ага! Недотравил ещё и отправил в Европу лечить, видать совсем ботокс в мозг проник)
Да и после новичка Скрипали два месяца валялись обвешанные пластиком и к ним ходили в костюмах с подачей воздуха а эти уже обнимашки после новичка на двадцатый день затеяли)
Хотел бы отравить - отравили бы. А это клоунада.
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15.09.2020 14:06 Відповісти
в смысле "отправил"? Навального не Раша отправила, а неравнодушные граждане, за свои.
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15.09.2020 14:20 Відповісти
Чип и Дэйл спешат на шпили помощь...
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15.09.2020 13:39 Відповісти
хочет добавушки
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15.09.2020 13:46 Відповісти
Щас тут выльют недалёкие цистерну помоев на голову Лёхе. И "бутерброд" и "агент ФСБ"...
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15.09.2020 13:45 Відповісти
Агент не агент, но имперец так это уж точно! И смена одного императора на другого никакой пользы нам не принесет
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15.09.2020 13:47 Відповісти
Так этот "https://censor.net/ru/user/473975" сам русский, вот и топит за своего сородича имперского.
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15.09.2020 13:49 Відповісти
Любой россиянин "имперец" ибо россия уже 300 лет, как империя. Или ты станешь утверждать, что там сегодня действительно федерация? Это не естественное для 21 века государственное образование, которое стоИт на трёх столбах: деньги (недра), пропаганда (ложь), грубая сила (диктатура). Это не может не накладывать отпечаток на её население. Но такие как Навальный, не зависимо от того, что они говорят и думают, опасны для этой структуры. Они могут дестабилизировать систему, ибо её прочность мнимая. И вот как раз в период очередной такой дестабилизации у Украины может появиться окно возможностей. Как в 1991г. оно появилось у Прибалтийских стран. И тогда можно будет взять назад свой бутерброд, а может даже что-то впридачу. Если захочется.
Так что успеха любому, кто шатает российский режим. Там режимы мирно не меняются. Лёхе выздоровления.
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15.09.2020 14:13 Відповісти
Что-то я у него не видел планов по развалу или реальной федерализации орды с нормальными законами, как в США, при которых происходят нормальные товарно-денежные отношения между субъектами федерации(например, доходы от продажи сыръя принадлежат только народам территорий, из которых их добывают, а не присваиваются полностью правящей в московии верхушкой, а государство - получает налоги, на которые живет).Все его сотрудники ведут себя так, что уже как бы захватили власть и делят деньги между собой вместо чекистов хана, и им нет дела до народов орды и их проблем.
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15.09.2020 14:42 Відповісти
Такого окна возможностей как в 1991 уже не будет. На тот момент, РФ не была монолитна и ее возможностей хватало, только чтобы удержаться в рамках своих границ, не развалившись на республики типа Чечни, Башкирии, Ингушетии.... Сейчас же большинство этих народов (даже чеченцы), идентифицирую себя как "русский" (называться русский это типа престиж, как предмет для гордости...). Фактически, империя, закончила переваривать аннексированные территории и их народы. Для обратного процесса (чтобы народы вспомнили, что они не русские и хорошо бы послать русских куда подальше) должно пройти время и иметься предпосылки (а-ля "хватит кормить Москву").
Отдать "бутерброд" фактически означает начать развал империи своими руками. Это значит повредить один из столпов империи (уверенность граждан империи в ее силе, мощи). И Навальный это знает! Отсюда и его риторика про "бутерброд"
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15.09.2020 14:43 Відповісти
Будет такое окно! Ещё при жизни тех, кто родился в шестидесятых. Прочность того, что сегодня называется РФ ничем не лучше той, которая была у ссср накануне распада. Даже если большого распада не последует, россию ждут очень большие потрясения, как только путинский режим начнёт слабеть. Время подтвердит мои слова. Я предсказал Майдан, сепаратизм на донбассе и конфликт с россией ещё в 2010-ом.))
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15.09.2020 15:26 Відповісти
Навальтный ничего не "шатает", а всего лишь хочет помочь орде прекратить разворовывать бюджет, то есть укрепить ее, хана он не трогает.
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15.09.2020 14:45 Відповісти
Ещё раз: что хочет Навальный это дело третье! Важно какие процессы в россии он провоцирует. Даже если взять борьбу с коррупцией это огромнейший дестабилизирующий фактор для существующей там симтемы власти. Ибо коррупция неотъемлемая её часть. Про демократизацию россии и говорить нечего. Как тлько там появятся зачатки демократии, всё начнётся с реальной, а не бутафорской федерализации, а закончится парадом суверенитетов. Ибо существует большое кол-во субъектов, которым Москва нахрен не впиралась. Они прибыльны и самодостаточны. Убери коррумпированную "элиту", открой доступ к честной информации, учреди демократию с правом выбирать... и какой-нибудь Татарстан быстро вспомнит и родной язык и как Иван Васильевич их Казань брал. Понимаешь о чём я? Думаю вряд ли! Скорее всего ты из тех, для кого олигарх в вышиванке, ругающий путена в фейсбуке сойдёт за гетмана.)
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15.09.2020 15:14 Відповісти
не мечи бисер перед упоротыми. Они хотят чтобы во главе Раши встал Черновол, на меньшее не согласны
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15.09.2020 15:19 Відповісти
Да не надо никакого развала орды - достаточно реальной федерализации, самоуправления, демократии - и московии придется учиться работать для реального товарообмена с субъектами федерации, а не паразитировать с помощью супергосмонополий за счет "дармовых" природных богатств захваченных за века колоний (продолжать жить так, что Золотая орда - ее предок - жива и поныне). А вот убрать чекистскую бюрократию - новоявленных трансформеров-управленцев, которые заняли места феодальной элиты, но уже в 21 веке - убрать будет тяжело: она сопротивляется этому всеми способами, вплоть до убийства соперников, которые хотят занять ее места (Немцов, Навальный, Кара-Мурза и т.д.).
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15.09.2020 18:21 Відповісти
Не , переведем ему деньги на лечение. Он же рыволюционер и большой друг Украины, особенно в вопросах Крыма.
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15.09.2020 13:48 Відповісти
Ти ще напиши що "Лёха" в жодному разі не вата кацапська.
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15.09.2020 13:50 Відповісти
І що на твою думку не так про нього написали?
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15.09.2020 13:58 Відповісти
А що ти знаєш про Навального, окрім того, що тут пишуть лахтинці?
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15.09.2020 14:02 Відповісти
Та мені достатньо його висловлювань за Крим. І на цьому крапка з ним! Мерзота кацапська.
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15.09.2020 14:05 Відповісти
От його висловлювання за Крим. Ти не згоден з Навальним?
https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html

«Безусловно, то, что произошло (в Крыму - КР) в 2014 году - это были незаконные вещи. Но мы зашли уже в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть два
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15.09.2020 14:07 Відповісти
если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один - абсолютно честный - референдум. Даже не еще один, а первый. Потому что тот «референдум» нельзя считать референдумом», - отметил Навальный. А ти з цим згоден??? Клоун довбаний. Йди до бісової матері зі своїм кацапом.
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15.09.2020 14:13 Відповісти
А ти чекаєш, щоб російський кандидат в президенти, сказав: «Пєрвим дєлом я вєрну Украинє, нєзаконно аннексірованний Крим.»?
Ти, при розумі?
І чомусму тебе нема такої ненависті до інших російських кандидатів на пост президента россіі.
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15.09.2020 14:25 Відповісти
Ольгинец, с чего ты решил, что к другим нет ненависти?
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15.09.2020 15:02 Відповісти
А кого ти лахтинець, ще ненавидиш?
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15.09.2020 15:25 Відповісти
Украли Крым - отдайтеУкраине и выселяйте к себе в орду на х@й всех любителей "рюськимира" - так было после ВМВ в Судетах и Польше, откуда выселили в Германию всех нацистских колонистов.
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15.09.2020 18:24 Відповісти
Кращого відношення він не заслуговує.
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15.09.2020 13:52 Відповісти
что собственно ожидать от насрального, если в вопросе Крыма они с ****** мыслят симметрично?
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15.09.2020 14:02 Відповісти
Синхронно.
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15.09.2020 14:11 Відповісти
Ого оценило что дышать это хорошо, а то что этого не смогут сделать десятки тысяч украинских граждан, убитых оккупантами оно оценить не смогло. Сдохли б вы все на росии всем бы в мире легче дышалось.
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15.09.2020 13:50 Відповісти
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15.09.2020 13:52 Відповісти
Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам" - Цензор.НЕТ 5766 https://censor.net/ru/user/436472

+++
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15.09.2020 13:54 Відповісти
Хоть бы раз этот "оппозиционер" жалкий что доброго сказал об Украине, нет, "руки не дошли", вероятно.
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15.09.2020 14:16 Відповісти
Иммунитет у человека!
От новичка за две недели откачали!
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15.09.2020 13:53 Відповісти
так маленькую дозу себе налил , чтобы не помереть, а пыль поднять
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15.09.2020 13:57 Відповісти
Навальный не идиот чтобы наливать себе Новичка. Это было что-то другое.
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15.09.2020 14:07 Відповісти
Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам" - Цензор.НЕТ 8198
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15.09.2020 13:57 Відповісти
А до чого тут ця піськова?
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15.09.2020 14:25 Відповісти
хз чем он от путена отличается?
для нас они одинаковые пауки в банке
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15.09.2020 13:59 Відповісти
А перша сказана фраза була "Кримнаш"?
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15.09.2020 14:09 Відповісти
Не боись, Леха, "вакцинация" в РФ назначена уже на следующий месяц, скоро тебе комапнию будет кому составить.
Есть еще желающие российскую "вакцину" опробовать, кроме навальнят в РФ (у них то выбора нет)?

P.S. Был ли "поевший мухоморов" Навальный другом Украины? Нет, он не был другом Украины. Так пожелаем же ему скорого получения вида на жительство в Германии и бытия на новой родине.
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15.09.2020 14:14 Відповісти
Скорейшего выздоровления Алексею.
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15.09.2020 14:23 Відповісти
Ты бы лучше пожелал противоположного хану орды - Навальный - не тот человек, за которого ты его принимаешь.
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15.09.2020 18:26 Відповісти
Забористе щось хапнув.
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15.09.2020 14:26 Відповісти
шалом ""братуха""
пока спал в коме пропустил мойдан в картошечном королевстве
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15.09.2020 14:42 Відповісти
Напевно тепер почне любити Путіна. Типу як Ілья Яшин. Був соратником Німцова а як того хлопнули, то відразу переобувся в повітрі і тепер працює у військоматі та відбирає ихтамнетув на війну . І з Україною в тому числі.
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15.09.2020 14:44 Відповісти
Ти, мразото під проксі, так щоб не ОББРІХАТИ, не можеш.

1. Ілля Валерійович Яшин. Навесні 2015 року, після убивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова працював над завершенням підготовленого Нємцовим дослідження про агресію Росії проти України «Путін. Війна».

2. В марте 2018 года Илья Яшин и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Владимир Милов представили доклад «Путин. Итоги. 2018» о политических, экономических и социальных итогах правления Путина, посвящённый памяти Бориса Немцова.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-74 [74] В своей работе они опирались на данные, публикуемые государственными органами. Авторы доклада отмечают, что за 18 лет нахождения Путина у власти, согласно приведённой им статистике, уровень жизни в России упал на фоне выросших цен, зависимость экономики от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C нефти только усилилась.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75 [75] »
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15.09.2020 14:56 Відповісти
Что.. Санёк? (пауза МХАТ) бутербродом подавился?
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15.09.2020 15:02 Відповісти
на большее ума не хватает?
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15.09.2020 15:21 Відповісти
аккурат для твоего ослиного уровня.
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15.09.2020 15:25 Відповісти
в вопросе Навального "патриоты" и лахта - близнецы.
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15.09.2020 21:36 Відповісти
Найкращі https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya/ https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya/ вітання
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20.09.2020 22:32 Відповісти
Вражаючий поворот подій! Я радий чути, що Навальний опублікував свій перший пост у соціальних мережах після отруєння. Його слова про те, що він все ще перебуває в процесі одужання, але вже зміг самостійно дихати протягом дня, свідчать про його силу і волю до перемоги. Бажаю йому якнайшвидшого одужання та повного відновлення і насолоджуватися солодкими моментами свого https://zdnemnarodzhennya.net/ дня народження та життя! Дякуємо, що поділилися цією важливою інформацією. 🙏✨
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12.07.2023 10:08 Відповісти
 
 