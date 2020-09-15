Навальний опублікував перший пост у соцмережі після отруєння: "Я все ще майже нічого не вмію, але вчора зміг цілий день дихати сам"
Олексій Навальний опублікував у соцмережі перший запис після отруєння нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок".
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний пост він опублікував в інстаграм.
"Привіт, це Навальний, - написав він. - Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль у горлі не використав. Дуже сподобалося. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую", - написав він.
Також російський опозиціонер опублікував спільну фотографію з дружиною Юлією, сином Захаром і дочкою Дариною.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/10/141016_tr_navalny_crimea
https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html
https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html
«Безусловно, то, что произошло (в Крыму - КР) в 2014 году - это были незаконные вещи. Но мы зашли уже в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть два миллиона человек, с российскими паспортами. То есть уже какой-то непонятный фарш, который обратно не провернешь. Поэтому не существует никакого простого решения крымской проблемы - видимо, не существует никакого. Как не существует решения проблемы японских островов. Я говорю, если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один - абсолютно честный - референдум. Даже не еще один, а первый. Потому что тот «референдум» нельзя считать референдумом», - отметил Навальный.
Какой референдум тварь?
Крым это оккупированная русскими нацистами часть Украины!!!
Пусть в Сибири проводит свой референдум, имперец больной на голову!
А от від слів Навального ти прямо свідомість втрачаєш.
Шото товаріщ, мутний ти.
На вот тебе еще навального, жри не подавась:
"Навальный заявил, что русские и украинцы, практически, один народ."
https://rus.lb.ua/news/2012/02/11/136390_navalniy_ya_bolshe_ukrainets_po_svoim.html
Яка там дата на цьому тексті Навального?
11 февраля 2012 !
Та ви тоді на Сєлігєрах в ясна з ним цілувалися !
Ты лучше дай мне ссылку где навальный говорит что если станет президентом срашки, то сразу же выведет войска из Крыми, без всяких "референдумов"! Вот тогда я будут к нему относится по крайней мере нейтрально, а до тех пор он для мене такая же имперская тварь как и Путин!
Ти, при розумі?
Але це не Навальний вбив Нємцова, почав війну з Україною, і вбив 14000 українців
Как в том анекдоте: выходит мотоциклист из комы и спрашивает врача:
-Доктор а я смогу стучать на барабанах?
-Конечно!
-Прикольно а ведь раньше не мог!
А весь мир на ПаРашку клевещет, ага
Да и после новичка Скрипали два месяца валялись обвешанные пластиком и к ним ходили в костюмах с подачей воздуха а эти уже обнимашки после новичка на двадцатый день затеяли)
Хотел бы отравить - отравили бы. А это клоунада.
шпилипомощь...
Так что успеха любому, кто шатает российский режим. Там режимы мирно не меняются. Лёхе выздоровления.
Отдать "бутерброд" фактически означает начать развал империи своими руками. Это значит повредить один из столпов империи (уверенность граждан империи в ее силе, мощи). И Навальный это знает! Отсюда и его риторика про "бутерброд"
https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html
«Безусловно, то, что произошло (в Крыму - КР) в 2014 году - это были незаконные вещи. Но мы зашли уже в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть два
Ти, при розумі?
І чомусму тебе нема такої ненависті до інших російських кандидатів на пост президента россіі.
+++
От новичка за две недели откачали!
для нас они одинаковые пауки в банке
Есть еще желающие российскую "вакцину" опробовать, кроме навальнят в РФ (у них то выбора нет)?
P.S. Был ли "поевший мухоморов" Навальный другом Украины? Нет, он не был другом Украины. Так пожелаем же ему скорого получения вида на жительство в Германии и бытия на новой родине.
пока спал в коме пропустил мойдан в картошечном королевстве
1. Ілля Валерійович Яшин. Навесні 2015 року, після убивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова працював над завершенням підготовленого Нємцовим дослідження про агресію Росії проти України «Путін. Війна».
2. В марте 2018 года Илья Яшин и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Владимир Милов представили доклад «Путин. Итоги. 2018» о политических, экономических и социальных итогах правления Путина, посвящённый памяти Бориса Немцова.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-74 [74] В своей работе они опирались на данные, публикуемые государственными органами. Авторы доклада отмечают, что за 18 лет нахождения Путина у власти, согласно приведённой им статистике, уровень жизни в России упал на фоне выросших цен, зависимость экономики от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C нефти только усилилась.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75 [75] »