"Слуга народу" Юрченко і детективи НАБУ обговорюють суму хабаря: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"
Нардеп "Ю" з посередником і детективом НАБУ під прикриттям обговорюють грошову винагороду в розмірі $200 тис.
Як передає Цензор.НЕТ, на опублікованих НАБУ записах нардеп "Ю" повідомив детективу під прикриттям, що для ухвалення вигідних йому поправок до законопроєкту останній має передати йому грошову винагороду в розмірі 200 тис. доларів США.
Крім того, в майбутньому детектив мав передбачити передачу нардепу "Ю" 3% акцій статутного фонду іноземного підприємства, яке мають побудувати в Україні.
Детектив: А щодо кількості "плюшок" ми можемо визначитися? Щоб я сказав інвесторам: "Дивіться, на десяте вересня мені потрібно спекти стільки-то "плюшок", там, з начинкою такою-от".
Нардеп: Дивись, я думаю, загальний банкет. Це буде приблизно, ну приблизно, близько двухста кілограм.
Пізніше детектив запитав, коли потрібно саме "спекти це все"?
Нардеп відповів: "Ну, частина потрібно, щоб у нас була для комітету, розумієш?".
Будь ласка, зачекайте...
Я так посылал "лучи Боба", что мужиков даже не нашли......
Мне это "доставило", побольше бы такого.
(у суди полный фарш и коллекция монет на миллион). и это не Вовк к сожалению
Не, не треба ?
Кабмин предложил увеличить расходы на Офис Зеленского до 1,3 млрд гривен .....
При этом дефицит бюджета составит 300 млрд гривен, а минимальные выплаты вырастут в районе 6-9%.
- Ха! А какие они по-вашему?!" (с)
Словами не остановить
Антинародную и злую пену.
Их можно только
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