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НАБУ (4983) корупція (4614) Юрченко Олександр (109)

"Слуга народу" Юрченко і детективи НАБУ обговорюють суму хабаря: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"

Нардеп "Ю" з посередником і детективом НАБУ під прикриттям обговорюють грошову винагороду в розмірі $200 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, на опублікованих НАБУ записах нардеп "Ю" повідомив детективу під прикриттям, що для ухвалення вигідних йому поправок до законопроєкту останній має передати йому грошову винагороду в розмірі 200 тис. доларів США.

Крім того, в майбутньому детектив мав передбачити передачу нардепу "Ю" 3% акцій статутного фонду іноземного підприємства, яке мають побудувати в Україні.

Детектив: А щодо кількості "плюшок" ми можемо визначитися? Щоб я сказав інвесторам: "Дивіться, на десяте вересня мені потрібно спекти стільки-то "плюшок", там, з начинкою такою-от".

Нардеп: Дивись, я думаю, загальний банкет. Це буде приблизно, ну приблизно, близько двухста кілограм.

Пізніше детектив запитав, коли потрібно саме "спекти це все"?

Нардеп відповів: "Ну, частина потрібно, щоб у нас була для комітету, розумієш?".

Також читайте: НАБУ опублікувало переговори нардепа "Ю" і детектива під прикриттям: "10+3 нехай буде. Узгоджуй і скажи мені...". ВИДЕО

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Топ коментарі
+12
как у рыбникова, кажется: "здравствуйте. это я, депутат иванов иван иванович, пока вы не дадите мне взятку в 200 000 долларов сша, что по курсу нацбанка составляет 100 500 000 гривен, я не смогу внести поправку к закону №13, так как не смогу передать заранее оговоренную часть денег в размере 50 000 долларов сша председателю парламентской комиссии петрову петру петровичу, с которым я в апреле 2019 года вступил в преступный сговор с целью незаконного обогащения".
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15.09.2020 13:41
+10
********* оправдывают свое дерьмо как могут!
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15.09.2020 13:50
+9
Саранча, пожирающая Украину. "Я думаю загальний банкет. Це буде приблизно біля двухста кілограм", - переговоры нардепа "Ю" и детектива НАБУ под прикрытием - Цензор.НЕТ 5537
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15.09.2020 13:36
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Правила форума Рада форумчан
Это выборы . Не воспринимайте это дерьмо .
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15.09.2020 13:35 Відповісти
Та да! А президент у нас все ще Голобородько! Івзанюгалі, Фракція СН у Вержовній раді по безгрішності фору дасть всім 12-ти апостола.
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15.09.2020 13:50 Відповісти
********* оправдывают свое дерьмо как могут!
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15.09.2020 13:50 Відповісти
Помните как обезглавили харьковского судью?
Я так посылал "лучи Боба", что мужиков даже не нашли......
Мне это "доставило", побольше бы такого.
(у суди полный фарш и коллекция монет на миллион). и это не Вовк к сожалению
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15.09.2020 13:36 Відповісти
ой ну что вы, для венедиктовой это все ни о чем, она сроду не додумается о чем они там базарят, ей надо четко и по существу: один говорит, хочешь взятку, другой, конечно хочу, а сколько? ну и т.д. а под такой банкет она санкцию никогда не даст...
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15.09.2020 13:36 Відповісти
как у рыбникова, кажется: "здравствуйте. это я, депутат иванов иван иванович, пока вы не дадите мне взятку в 200 000 долларов сша, что по курсу нацбанка составляет 100 500 000 гривен, я не смогу внести поправку к закону №13, так как не смогу передать заранее оговоренную часть денег в размере 50 000 долларов сша председателю парламентской комиссии петрову петру петровичу, с которым я в апреле 2019 года вступил в преступный сговор с целью незаконного обогащения".
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15.09.2020 13:41 Відповісти
но это не точно )
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15.09.2020 13:48 Відповісти
200 000 - 5млн 600 тыс,а не 100млн
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15.09.2020 23:49 Відповісти
Та ладно, зачем такие сложности, предьявят обвинение детективу НАБУ за попытку дать взятку народному депутату от святой фракции.
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15.09.2020 14:21 Відповісти
отака приде весна. ватадиктова скажет про плюшки говорили же, шо тут такого
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15.09.2020 13:36 Відповісти
Саранча, пожирающая Украину. "Я думаю загальний банкет. Це буде приблизно біля двухста кілограм", - переговоры нардепа "Ю" и детектива НАБУ под прикрытием - Цензор.НЕТ 5537
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15.09.2020 13:36 Відповісти
ее выбрали 73% .....
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15.09.2020 13:42 Відповісти
А двести килограмм витамина "Ю", чтобы не было морщин на бую ?..
Не, не треба ?
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15.09.2020 13:37 Відповісти
Согласно данным проекта бюджета, который ранее был предложен Верховной Раде, расходы на Офис президента в 2021 году составят 1 266 795,2 млн грн. Отмечается, что это почти на 40% больше того, что заложили в прошлый бюджет.
"Я думаю загальний банкет. Це буде приблизно біля двухста кілограм", - переговоры нардепа "Ю" и детектива НАБУ под прикрытием - Цензор.НЕТ 6077
Кабмин предложил увеличить расходы на Офис Зеленского до 1,3 млрд гривен .....
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15.09.2020 13:40 Відповісти
Напомним, в бюджете на 2020 год на Офис президента было заложено около 900 млн гривен. Теперь же сумма значительно вырастет, причем каких-то пояснений по данному вопросу до сих пор нет.
При этом дефицит бюджета составит 300 млрд гривен, а минимальные выплаты вырастут в районе 6-9%.
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15.09.2020 13:41 Відповісти
Я впевнений що зараз шановні зебіли все пояснять і навіть знайдуть винного. І я навіть знаю хто це буде.
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15.09.2020 13:45 Відповісти
очевидная же провокация определенных политических сил
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15.09.2020 16:28 Відповісти
"Я думаю загальний банкет. Це буде приблизно біля двухста кілограм", - переговоры нардепа "Ю" и детектива НАБУ под прикрытием - Цензор.НЕТ 2909
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15.09.2020 13:41 Відповісти
- А если они не золотые?
- Ха! А какие они по-вашему?!" (с)

Нардеп "Ю" и детектива НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм" - Цензор.НЕТ 6888
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15.09.2020 13:46 Відповісти
Ау! Бенядиктова!!! Снова ничего не видно?
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15.09.2020 13:42 Відповісти
Кто здес?!
Нардеп "Ю" и детектива НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм" - Цензор.НЕТ 3240
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15.09.2020 13:48 Відповісти
Слова... слова... Горох о стену!
Словами не остановить
Антинародную и злую пену.
Их можно толькоНардеп "Ю" и детектива НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм" - Цензор.НЕТ 8423
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15.09.2020 13:43 Відповісти
он просто киоск с плюшками возле оп хотел открыть, рядом с шаурмячечной
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15.09.2020 13:44 Відповісти
Зелю от ревизии может спасти только кража(с) смотрите что наделали 73% огентов крымля, песики хотя бы воровали в вышиванках, а эти слуги воруют не патриотично как то!!!
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15.09.2020 13:57 Відповісти
Все так по домашнему, по простому: плюшечки, чаёк! Мило то как! Ну, что тут скажешь, грубые и неприветливые вы люди!
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15.09.2020 14:00 Відповісти
ГенпрокурВорка БєняДіктова у Верховній Зраді.
YouTube: https://youtu.be/98mw7qVZyv8 Генеральний прокурор Ірина Венедиктова_ виступ з трибуни

Нардеп "Ю" і детективи НАБУ обговорюють суму хабаря: "Це буде приблизно біля двухста кілограм" - Цензор.НЕТ 3916
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15.09.2020 14:01 Відповісти
"Где то 200 килограмм", " корабельная сосна", " анал табу" - целая шпионская сеть. Высший уровень конспирации.
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15.09.2020 14:27 Відповісти
Бєнєдіктовій-все божа роса,мало доказів,недостатня доказова база...
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15.09.2020 14:48 Відповісти
Нічого не міняється в тій державі.....Але найбільш цікаво, хто і як ті розмови записує? Чи то спецом підстава для Слуг народу і ЗЕ? Невже Юрченко і агент НАБУ такі лошари?
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15.09.2020 20:25 Відповісти
Нет, залезшие в мягкие кресла думают, что все вокруг лошары. И они там почти все такие, независимо под каким флагом залазили в кресла.
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15.09.2020 21:00 Відповісти
Сытнику главное до победы Байдена продержаться
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15.09.2020 23:23 Відповісти
Зелёные сволочи
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15.09.2020 23:54 Відповісти
да лозунги новые а как исполняли так и исполняют.задолбали.
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16.09.2020 08:50 Відповісти
 
 