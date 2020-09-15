"Слуга народу" Юрченко і детективи НАБУ обговорюють суму хабаря: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"

Нардеп "Ю" з посередником і детективом НАБУ під прикриттям обговорюють грошову винагороду в розмірі $200 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, на опублікованих НАБУ записах нардеп "Ю" повідомив детективу під прикриттям, що для ухвалення вигідних йому поправок до законопроєкту останній має передати йому грошову винагороду в розмірі 200 тис. доларів США.

Крім того, в майбутньому детектив мав передбачити передачу нардепу "Ю" 3% акцій статутного фонду іноземного підприємства, яке мають побудувати в Україні.

Детектив: А щодо кількості "плюшок" ми можемо визначитися? Щоб я сказав інвесторам: "Дивіться, на десяте вересня мені потрібно спекти стільки-то "плюшок", там, з начинкою такою-от".

Нардеп: Дивись, я думаю, загальний банкет. Це буде приблизно, ну приблизно, близько двухста кілограм.

Пізніше детектив запитав, коли потрібно саме "спекти це все"?

Нардеп відповів: "Ну, частина потрібно, щоб у нас була для комітету, розумієш?".

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