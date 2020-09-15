У навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" на півдні України візьмуть участь військові підрозділи збройних сил США та Великої Британії, - Генштаб ЗСУ

У стратегічних командно-штабних навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" візьмуть участь військові підрозділи збройних сил США та Великої Британії, а за їхнім проведенням спостерігатимуть до 200 іноземних інструкторів, військових радників і спостерігачів, повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Олексій Таран.

"Також особливістю навчань цього року стане їхній міжнародних характер. Уперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи збройних сил країн-членів НАТО: Сполучених Штатів, Великої Британії для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники Представництва НАТО в Україні, представники офісу зв'язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від Сполучених Штатів, Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччина, Литовської Республіки та Республіки Польща", - сказав Таран на брифінгу в Міністерстві оборони України у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загалом за проведенням навчань спостерігатимуть до 200 іноземних інструкторів, військових радників і спостерігачів. "Їхню роботу буде організовано не тільки у військових частинах і підрозділах, штабах тактичного рівня, а й на пунктах управління стратегічного й оперативного рівнів", - додав Таран.

Він наголосив, що в рамках заходів міжнародної співпраці сплановано залучення підрозділів і тактичних груп озброєних сил НАТО для спільних дій під час відпрацювання навчально-бойових завдань.

"Передбачається залучити ротну тактичну групу десантно-штурмової бригади Великої Британії, яка братиме участь у комплексі тактичних і тактико-спеціальних навчань. Вона спільно з підрозділами десантно-штурмових військ ЗС України відпрацьовуватиме питання: висадки і захоплення плацдарму із забезпечення форсування середніх, малих і великих водних перешкод, подолання водної перешкоди десантно-переправними засобами і понтонним мостом, ведення рейдових дій. При цьому до складу апарату керівництва заступником керівника тактичного навчання призначено командира десантно-штурмової бригади Великої Британії", - пояснив Таран.

Представник Генштабу також зазначив, що ця ротна тактична група прибуває до України шляхом перекидання повітрям за допомогою військово-транспортних літаків і здійснюватиме десантування парашутним способом зі зброєю і спорядженням на полігони ЗСУ в районі проведення відповідних навчань.

"Також передбачається забезпечення обміну даними про повітряну і наземну обстановку, зокрема з використанням літаків AWACS E3A і безпілотних літальних апаратів Global Hawk", - наголосив він.

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Таран додав, що одночасно зі стратегічними командно-штабними навчаннями передбачається проведення інших багатонаціональних навчань та заходів за участю підрозділів країн-членів НАТО і країн-партнерів, зокрема українсько-американське навчання Rapid Trident, навчально-бойовий політ стратегічних бомбардувальників військово-повітряних сил США з імітацією нанесення ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури і морських цілях, тренування повітряно-тактичної групи сил спеціальних операцій Збройних сил США в Європі з відпрацюванням спільних завдань із підрозділами сил спеціальних операцій ЗСУ.

Крім того, проводитимуться планові заходи підготовки із залученням інструкторів тренувальних місій UNIFIER, JMTG-U і ORBITAL.