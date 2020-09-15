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НАБУ (4981) корупція (4612) Юрченко Олександр (109)

В ідеалі 10 осіб з комітету закорумпувати, - Ну, і плюс два на форс-мажор, - нардеп "Ю" і детектив НАБУ обговорюють механізм розділу хабаря

В ідеалі 10 осіб з комітету закорумпувати, - Ну, і плюс два на форс-мажор, - нардеп

Народний депутат "Ю" розповів про попередні факти отримання неправомірної вигоди нардепами під час прийняття законів у сфері "зеленої енергетики", а також роз'яснив механізм запланованого розділу "винагороди" від компанії, яку представляє детектив НАБУ під прикриттям за прийняття запропонованих ним поправок у законопроєкт.

Про це свідчать записи, опубліковані НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Детектив НАБУ просить нардепа "Ю", якого також називає "Сашею" пояснити механізм розділу хабаря.

Нардеп "Ю" говорить, що "вітром" приносили "по вісімдесят людині".

Відповідаючи на запитання детектива, чого саме щодо "вітру хотіли", нардеп відповів: "Один вітер. Без сонця, без цього. Один вітер". І додав, що це відбувалося в нинішньому скликанні Ради.

Посередник просить розповісти нардепа, "як робили за вітром".

"Давали певний аванс.... Кожній людині", - сказав нардеп "Ю", уточнивши, що йдеться про комітет.

Парламентарій сказав, що в комітеті 18 осіб, а посередник додав, що "в ідеалі десять закорумпувати".

"Ну і плюс два на якийсь там форс-мажор. Хтось заходить, хтось не пішов, хтось когось там", - додав нардеп "Ю".

Читайте також: Нардеп "Ю" і детективи НАБУ обговорюють суму хабаря: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"
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Топ коментарі
+18
В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать, - Ну, и плюс два на форс-мажор, - нардеп "Ю" и детектив НАБУ обсуждают механизм раздела взятки - Цензор.НЕТ 6822
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15.09.2020 14:05
+14
_Вот так... Прочли? Осознали?! Все ветви власти - законодательная, судебная, исполнительная - являются бандитскими, антинародными и антиукраинскими формированиями. Все они кровопийцы, вот уже тридцать лет удушающие Украину, грабящие народ, превращающие страну в выжженое поле, поросшее сорняками.
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15.09.2020 14:04
+13
все еще слишком мало оснований для подозрения! )
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15.09.2020 14:02
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15.09.2020 14:01 Відповісти
все еще слишком мало оснований для подозрения! )
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15.09.2020 14:02 Відповісти
опять эта проклятая неопределнность!
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15.09.2020 14:04 Відповісти
_Вот так... Прочли? Осознали?! Все ветви власти - законодательная, судебная, исполнительная - являются бандитскими, антинародными и антиукраинскими формированиями. Все они кровопийцы, вот уже тридцать лет удушающие Украину, грабящие народ, превращающие страну в выжженое поле, поросшее сорняками.
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15.09.2020 14:04 Відповісти
Все так, только вот только один вопрос. А откуда этих судей, депутатов, прокуроров завезли в Украину? Или может надо что-то в консерватории менять? Все эти судьи, прокуроры это и есть украинцы... У нас население такое, все привыкли решать за взятки, абсолютно любой вопрос решаем, если дать взятку. Среднестатистический украинец больше всего хочет двух вещей - первое, чтобы все коррупционеры наконец-то издохли, и второе, чтобы кум чиновник ему что-то порешал.
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15.09.2020 14:11 Відповісти
Коррупционер - это ты, барашка тупорылая, даже когда за шоколадку просишь справочку, ты уже коррупционер! Пока до вас, дегенератов это не найдет, у вас все будут кругом виноваты, кроме вас самих, а тем временем вы будете продолжать сидеть в жопе!
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15.09.2020 14:17 Відповісти
Все правильно, лишь с той поправкой,что каждый должен отвечать за свое. Вот депутат Ю от Зеленского, как честный-пречестный хочет ответить перед судом. А нехорошая Зепрокурор не хочет дать представление на задержание.Вот и мечуться в Охвисе Президента как морские свинки, легенды для нариду сочиняют.
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15.09.2020 14:57 Відповісти
В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать, - Ну, и плюс два на форс-мажор (c)

Так бенядиктова и есть тот "форс-мажор". Уже законтачена закоррумпирована.
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15.09.2020 14:05 Відповісти
В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать, - Ну, и плюс два на форс-мажор, - нардеп "Ю" и детектив НАБУ обсуждают механизм раздела взятки - Цензор.НЕТ 6822
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15.09.2020 14:05 Відповісти
блевотина и никак не народная
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15.09.2020 14:06 Відповісти
мертведчуковские зебилы, неужели опять порох мешает венедиктовой и зеленскому посадить этого черта "Ю"
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15.09.2020 14:06 Відповісти
Когда билеты на шоу по отрубанию рук поступят в продажу?
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15.09.2020 14:12 Відповісти
Рук? Но ведь рыба...
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15.09.2020 14:15 Відповісти
А что Клован говорит? Все кристально честные. Это провокация?
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15.09.2020 14:20 Відповісти
Микробы Зе , бацыллы Медведчука и т.д. Пора Раду" закрывать на дезинфекцию"
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15.09.2020 14:23 Відповісти
Надо порошенка садить... Дела не будет, пока не сядет..Шо там портнов ? Сколько он там настрочил доносов?
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15.09.2020 14:28 Відповісти
"Бубочка красти на вміє. Давайте його виберемо!" - Краде. Ще й як.
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15.09.2020 14:42 Відповісти
країна Стаціонарного Бандита - так хоче населення, що тут поробиш?
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15.09.2020 14:59 Відповісти
_Не думаю что население действительно этого хочет - это ведь уже какая-то психическая паталогия... Просто оно туповато немного и не хочет думать ни о чём, кроме своих собственных повседневных забот. А это очень на руку бандитам, что народ не хочет думать и видеть дальше своего носа и двора. Таких грабить одно удовольствие.
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15.09.2020 15:07 Відповісти
да 3,14доры они все
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15.09.2020 23:25 Відповісти
Что наголосовали, то и имеем!
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16.09.2020 01:04 Відповісти
 
 