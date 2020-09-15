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НАБУ (4983) корупція (4614) Юрченко Олександр (109)

Всі знають, що псувати зі мною стосунки через якусь, бл#дь, двадцятку, десятку. Де сенс? - "слуга народу" Юрченко розповідає про "порядки" в комітеті Ради

Всі знають, що псувати зі мною стосунки через якусь, бл#дь, двадцятку, десятку. Де сенс? -

Нардеп "Ю" розповідає детективу НАБУ під прикриттям про "порядки" у комітеті Ради, уточнюючи, що його всі знають і "псувати відносини" з ним членам комітету немає сенсу.

Про це свідчать записи, опубліковані НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Раніше нардеп "Ю" повідомив детективу під прикриттям, що для прийняття вигідних йому поправок до законопроекту останній має передати йому грошову винагороду в розмірі 200 тис. доларів США.

Детектив: І це, типу, стопроцентово, що воно голосується?

Нардеп "Ю": Ну, звичайно. Ми, по-перше, решту не отримаємо. По-друге, типу, ну, типу, люди ж там. Там же купа людей теж, ну, ніяких. Вони розуміють, що зараз мене підтримають, колись я до них піду з іншим питанням. ... А так не прийду ніколи вже. Ну, типу, якщо так пролетить історія. ... Ось як подивишся в фейсбуці, ти думаєш, мене не знають ... Ну, звичайно, знають всі. Знають, що зі мною псувати відносини через якусь, бл#дь, там двадцятку, ну, типу, десятку. ... Ну, типу, де сенс?

Читайте також: В ідеалі 10 осіб з комітету закорумпувати, - Ну, і плюс два на форс-мажор, - нардеп "Ю" і детектив НАБУ обговорюють механізм розділу хабаря
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Топ коментарі
+19
Год сидят на взятках и никто ничего не знает в монобольшенстве? Ни службы?
Не верю.
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15.09.2020 14:22
+17
Когда нет хода Дела , - Начинается Слив в прессу, для общества , что бы Знали Суть Дела.
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15.09.2020 14:19
+17
і голоборотько не в курсі)))
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15.09.2020 14:27
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Когда нет хода Дела , - Начинается Слив в прессу, для общества , что бы Знали Суть Дела.
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15.09.2020 14:19 Відповісти
Гадяяяяя!!!
Где тыыыы????
(вот поймут только наши, украинцы)
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15.09.2020 14:20 Відповісти
так і гадя вже не та )))) (та й тоді вона...куражилась, а не лякала))))
Все знают, что портить со мной отношения из-за какой-то, бл#дь, двадцатки, десятки. Где смысл? - нардеп "Ю" рассказывает о "порядках" в комитете Рады - Цензор.НЕТ 9129
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15.09.2020 14:31 Відповісти
Год сидят на взятках и никто ничего не знает в монобольшенстве? Ни службы?
Не верю.
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15.09.2020 14:22 Відповісти
почему не знают, все в доле
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15.09.2020 14:27 Відповісти
і голоборотько не в курсі)))
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15.09.2020 14:27 Відповісти
...у нього своя доля відкату
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15.09.2020 14:42 Відповісти
короче, - "сняли" зебилы Ссытника на свою голову)
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15.09.2020 14:28 Відповісти
Теперь всем ясно ПОЧЕМУ У ДЕПУТАТОВ ДЕТИ В АНГЛИИ УЧАТСЯ, где стоимость обучения стартует от 20 000 в год
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15.09.2020 14:32 Відповісти
Сколько баксов депутат-фотограф берёт?
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15.09.2020 14:32 Відповісти
За кольорове фото +100%
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15.09.2020 14:41 Відповісти
Все познается в сравнении. Прости, витя!
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15.09.2020 14:37 Відповісти
Яка пропорція розподілу $200 000 ?
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15.09.2020 14:39 Відповісти
Теж цікаво - Всі слуги по 800 баксів, чи є елітні та опт по 10 баксів
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15.09.2020 14:48 Відповісти
тут же ж головне що Вова не варуєт. Да, зебіли?
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15.09.2020 14:46 Відповісти
зачем им столько плюшек? голодают?
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15.09.2020 14:47 Відповісти
это наши слуги народа, просто гордость распирает..., такие люди, такие люди, гвозди бы делать из этих людей - крепче бы не было в мире гвоздей.., до слез прям...
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15.09.2020 15:20 Відповісти
Какое же оно косноязычное животное!
Ему, с таким словарным запасом - коровам хвосты крутить и кизяками кидаться, а оно тут десятками килобаксов разбрасывается...
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15.09.2020 21:24 Відповісти
 
 