Рада пропонує допустити в район ООС на Донбасі дізнавачів, слідчих і прокурорів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3984 про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" про допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 292 нардепи.

Законопроєктом пропонується передбачити, що "в районі здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях забезпечується можливість здійснення уповноваженими особами органів попереднього розслідування і прокуратури повноважень у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених у районі здійснення зазначених заходів, зокрема через обов'язковість допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до цього району, а також надання їм відповідного сприяння".

Їхній допуск на цю територію здійснюватиметься в порядку, визначеному Командувачем Об'єднаних сил.

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