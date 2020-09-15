УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4968 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 336 15
ВР (14812) Донбас (22348) операція Об'єднаних сил (6725)

Рада пропонує допустити в район ООС на Донбасі дізнавачів, слідчих і прокурорів

Рада пропонує допустити в район ООС на Донбасі дізнавачів, слідчих і прокурорів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3984 про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" про допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 292 нардепи.

Законопроєктом пропонується передбачити, що "в районі здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях забезпечується можливість здійснення уповноваженими особами органів попереднього розслідування і прокуратури повноважень у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених у районі здійснення зазначених заходів, зокрема через обов'язковість допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до цього району, а також надання їм відповідного сприяння".

Їхній допуск на цю територію здійснюватиметься в порядку, визначеному Командувачем Об'єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 325 нардепів - "за": Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Портнову нужен доступ чтоб судить "карателей" и прочих нарушителей "перемирия"?
показати весь коментар
15.09.2020 14:33
+12
будут всу сажать за обстрел сепаров
показати весь коментар
15.09.2020 14:30
+12
Це однозначно зрада, а не перемога. Допускати штабних прокурорів і слідчих на передову для чого? Щоб одразу на місці крутити під білі рученьки наших воїнів?
показати весь коментар
15.09.2020 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будут всу сажать за обстрел сепаров
показати весь коментар
15.09.2020 14:30 Відповісти
Не сепаров! А вооружённых формирований оккупанта, агрессора, рф.
показати весь коментар
15.09.2020 14:37 Відповісти
Це однозначно зрада, а не перемога. Допускати штабних прокурорів і слідчих на передову для чого? Щоб одразу на місці крутити під білі рученьки наших воїнів?
показати весь коментар
15.09.2020 14:32 Відповісти
та це для того щоб цим ....дарасам давати статус учаснків бойових дій, бо курва прокурорська хоче напевне мати свій батальон прокуросько-мажорських захичників України
показати весь коментар
15.09.2020 16:12 Відповісти
Портнову нужен доступ чтоб судить "карателей" и прочих нарушителей "перемирия"?
показати весь коментар
15.09.2020 14:33 Відповісти
_Помню я тех судей, прокуроров и дознавателей... как упорно они Колмогорова хотели посадить, мрази. Как у военных ПВО выводили из строя. Так что *****! Если появятся - пусть их воины ВСУ мочат, ублюдков. Это враги.
показати весь коментар
15.09.2020 14:36 Відповісти
тётю ганну, жучку-внучку, дедуся и немовля тоже внесли ??????????????
что это за промнады на передовой ???????? для чего там лишние люди ???????
если очутился в зоне ООС - оружие в руки и защищай страну !!!!!!!
показати весь коментар
15.09.2020 14:39 Відповісти
Да, да, буквально вчера писалось тут , что сепары давали свидетельские показания, что это не их снайпер убил нашего воина, а ВСУ между собой гражданскую войну ведут.

,
показати весь коментар
15.09.2020 14:39 Відповісти
Перш за все потрібно ратифікувати Римський статут, щоб мати змогу карати військових злочинців.
показати весь коментар
15.09.2020 14:42 Відповісти
Это для того чтобы они себе УБД оформили и потом не попадали под люстрацию, а так же земельку под застройку и под садоводство они себе за 2 секунды оформят и все на законных основаниях.
показати весь коментар
15.09.2020 14:48 Відповісти
Зеленое гандононадувание растет и ширится! Все,от чего треба избавляться, активно монтируется, с непонятной целью.
показати весь коментар
15.09.2020 15:28 Відповісти
С непонятной целью? Серьёзно??
показати весь коментар
15.09.2020 15:50 Відповісти
"Защищаешь независимость Украины? Твоё место - в тюрьме!"

Главный девиз зе-власти.
показати весь коментар
15.09.2020 16:12 Відповісти
Будут щимить военных, а сами будут получать корочки УБД. Зеленые беспредельщики.
показати весь коментар
15.09.2020 16:19 Відповісти
Что они ещё НЕ ВСЕ УБД получили !? Рвутся за корочкой !
показати весь коментар
15.09.2020 18:01 Відповісти
 
 