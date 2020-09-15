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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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На окупованому Донбасі створюють "єдину базу біометричних даних" найманців РФ, - розвідка

На окупованому Донбасі створюють

Командування ЗС РФ посилює контроль за діяльністю з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, з 12 вересня ц.р. у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК триває робота комісії штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з перевірки питань бойової та мобілізаційної готовності, укомплектованості особовим складом.

Водночас співробітники т.зв. "міністерств внутрішніх справ" російських окупаційних адміністрацій під кураторством ФСБ РФ здійснюють заходи зі створення єдиної бази біометричних даних (дактилоскопічного обліку) військовослужбовців російських окупаційних військ.

"Дактилоскопіюванню підлягає весь особовий склад з’єднань і частин окупантів, за винятком кадрових військовослужбовців ЗС РФ, які відряджені на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях. У подальшому створена база буде використовуватись російськими спецслужбами для ідентифікації осіб при спробі несанкціонованого залишення тимчасово окупованої території та встановлення причетності до скоєння злочинів", - йдеться в повідомленні.

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Надеюсь, под руководством СБУ)
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15.09.2020 14:30 Відповісти
По-ходу, базу "Миротворец" сп#здили...
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15.09.2020 14:32 Відповісти
Это чтоб в морге было легче различать?
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15.09.2020 14:32 Відповісти
Правильно делают, давно пора . СБУ должна ее получить
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15.09.2020 14:57 Відповісти
 
 