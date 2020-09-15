Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету
Витрати загального фонду Державного бюджету на Апарат Верховної Ради в 2021 році становитимуть 2 282 685,8 млн грн. Це на 12,0% більше, ніж у поточному році (2 038 424,8 млн грн).
Про це йдеться в проєкті Держбюджету (законопроєкт №4000), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з проєктом, витрати на Секретаріат Кабінету Міністрів становитимуть 1 092 341,3 млн грн. Це на 13,9% більше, ніж у поточному році (959 075,0 млн грн).
Витрати із загального фонду Державного бюджету на обслуговування діяльності президента і Офісу Президента в 2021 році становитимуть 1 266 795,2 млн грн. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 млн грн).
Витрати передбачено за статтею "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України".
Будь ласка, зачекайте...
На финансирование администрации президента Украины из общего фонда государственного бюджета в 2018 году выделяется 1 млрд 061 млн грн, что на 30% больше, чем в 2017 году.
https://zn.ua/POLITICS/rashody-na-administraciyu-prezidenta-v-2018-godu-vyrastut-na-30-271294_.html
🤣🤣
https://zn.ua/POLITICS/rashody-na-administraciyu-prezidenta-v-2018-godu-vyrastut-na-30-271294_.html
)))
ти реально тупих зебіл, https://censor.net/ru/user/99878 ))
))
))
це ж яким тупим бовдуром треба бути, щоб відмазувати зростання на 40% витрат шмарклі... посилаючись на Пороха))
хомо зебіліус - найтупіші ватники в світі!)
Тогда платите на их содержание , если вы не лохи ! 🤣🤣🤣🤣
http://sclistok.com/politics/1552-chleny-gorodskogo-soveta-kopengagena-utverdili-byudzhet-na-2021-god
что то цифры нереальные
А для 73% зебілів починається єпоха зубожіння 🙁😀
Іжте , дорогенькі зевиборці , тільки не обляпайтесь !!
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1305890736353824778 1 ч
Ваш клоун уже в каску не влазит, несите нового.
Ну и папашке стипендию "за выдающиеся заслуги", правда, без единой научной работы)))