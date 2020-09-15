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Австрія (937) Донбас (22348) перемир'я (813) ван дер Беллен (23)

Конфлікт на Донбасі - це відкрита рана посеред Європи: радує, що режим припинення вогню нарешті справді дотримується, - президент Австрії Ван дер Беллен

Конфлікт на Донбасі - це відкрита рана посеред Європи: радує, що режим припинення вогню нарешті справді дотримується, - президент Австрії Ван дер Беллен

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен зазначає, що війна на Донбасі є проблемою всієї Європи, і вітає мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо врегулювання конфлікту.

"Звичайно, ми говорили довгий час і про ситуацію на сході України, і про Крим. Цей конфлікт - це така відкрита рана посеред Європи", - сказав він на спільному брифінгу із Зеленським у вівторок у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ван дер Беллен відзначив мирні ініціативи українського колеги щодо врегулювання ситуації на Донбасі. "Дуже радує, що нарешті режим припинення вогню справді переважно дотримується. Я розумію, що повна реалізація Мінських угод є ключем до сталого вирішення цього конфлікту, й ОБСЄ пропонує для цього відповідну платформу для діалогу", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Донбасі і в окупованому Криму - одна з головних тем зустрічі президентів Австрії і України, - канцелярія

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Топ коментарі
+5
Так оно соблюдается только с украинской стороны, которой запрещено отвечать.. А " та сторона" за период "перемирия" совершила уже около 1100 обстрелов, не говоря о других нарушениях. С нашей стороны есть убитый ( или даже убитые) и раненные. Ну это же циничная ложь. Какое перемирие, какое прекращение огня...
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15.09.2020 15:02
+4
Або трусливе, або про р@шиське лайно!
Хай хтось захопить частину твоєї території а потім ми теж "порадіємо" що ви припинили стріляти у загарбників та сепаратистів! Пи#дота!
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15.09.2020 14:55
+4
Есть у них что-то общее
Конфликт на Донбассе - это открытая рана посреди Европы: радует, что режим прекращения огня наконец-то действительно соблюдается, - президент Австрии Ван дер Беллен - Цензор.НЕТ 5389
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15.09.2020 14:57
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Або трусливе, або про р@шиське лайно!
Хай хтось захопить частину твоєї території а потім ми теж "порадіємо" що ви припинили стріляти у загарбників та сепаратистів! Пи#дота!
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15.09.2020 14:55 Відповісти
Есть у них что-то общее
Конфликт на Донбассе - это открытая рана посреди Европы: радует, что режим прекращения огня наконец-то действительно соблюдается, - президент Австрии Ван дер Беллен - Цензор.НЕТ 5389
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15.09.2020 14:57 Відповісти
Ну так Бубачькі команду дав:"Агонь, прєарптісь! Ать-два!". Тільки це версія ОПи. А версія вигню: "Я ту команду на... Роялі бачив!"
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15.09.2020 14:57 Відповісти
а можно подробнее шо за такие "мирные инициативы" зеленского?
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15.09.2020 14:57 Відповісти
Так оно соблюдается только с украинской стороны, которой запрещено отвечать.. А " та сторона" за период "перемирия" совершила уже около 1100 обстрелов, не говоря о других нарушениях. С нашей стороны есть убитый ( или даже убитые) и раненные. Ну это же циничная ложь. Какое перемирие, какое прекращение огня...
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15.09.2020 15:02 Відповісти
Если народ Украины не позволит *********** зенайманцю провести местные выборы в дыре, то сепарня с удвоенной энергией начнёт гамселить из всех стволов. Вот и весь секрет полишенеля...
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15.09.2020 15:03 Відповісти
Было бы это(конфликт на Донбассе) в Африке,об Украине бы никто и не вспомнил.
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15.09.2020 15:04 Відповісти
Якщо наш клован не називає "конфлікт" справжнім іменем - російсько-українською війною; то й і австрійський буде вважати ту війну "внутрішнім громадянським збройним конфліктом".
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15.09.2020 15:04 Відповісти
А Порох назвал войну войной? Или разные маланские АТО, ООС, ОТС**...
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15.09.2020 15:17 Відповісти
Да уж лучше так, чем назвать войну "миром"
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15.09.2020 15:28 Відповісти
Всего два ранения сегодня у нас, офигенно прям соблюдается жалко только с нашей стороны.
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15.09.2020 15:05 Відповісти
То може он съездит на передний край посмотреть как оно соблюдается?
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15.09.2020 15:08 Відповісти
Нерешенная проблема будет и дальше тормозить развтите страны. И всего ЕС в целом. Зло должно быть наказано. А не отложено. Молдавия с Абхазией тому пример...
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15.09.2020 15:09 Відповісти
Ещё одного старичка обманули. Он действительно верит, что наши люди гибнут от "неприцельного огня".
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15.09.2020 15:27 Відповісти
решил по просьбе газпрома шута поддержать.
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15.09.2020 16:15 Відповісти
КЕМ соблюдается??? Это зеленое чмо рассказывает в ЕС, что х-ло что-то соблюдает, а каждый день или раненные, или убитые!
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15.09.2020 22:18 Відповісти
 
 