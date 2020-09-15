"Юрченко - людина Холодова", - помічник нардепа, викритий НАБУ на хабарі, пов'язаний з одним із нардепів "Слуги народу"
Фігурант плівок НАБУ розповів, що нардепа Юрченка прослуховують і "постійно пасуть", а також назвав його "людиною Холодова".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать записи, опубліковані НАБУ.
Детектив НАБУ під прикриттям обговорює з посередником значення фраз "допомога екології" та "плюшки", які лунали під час розмови з нардепом Юрченком.
Детектив: Я не розумію, допомога екології, як це звучить. "Плюшки", я так розумію, - це бабки?
Посередник: Ти ж запитав - я ж відкрито говорю. Він (нардеп Юрченко. - Ред.) просто нічого взагалі не може озвучувати. Ну. ... Він не може. Його слухають, постійно, все. У нас вже було просто багато дуже моментів. Але він нічого взагалі.
Детектив: У сенсі, типу, працюють щодо нього?
Посередник: Звичайно. Він нічого, ну, це ж Холодова людина. ... Коротше, багато нюансів є. Не через нього. Він нормальний. Просто через те, що він у групі, його постійно пасуть. Тому для цього я. А він, ну, типу, натякнув, що треба допомогти екології.
На уточнювальне запитання детектива, що "допомога екології" – це гроші, посередник відповів ствердно.
Найімовірніше, посередник говорив про народного депутата "Слуги народу", заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова.
Будь ласка, зачекайте...
А "барига", "бiзнес на кровi", "в рот тер дам+", катери у Азовське море, П`ЯТЬ !!!!! ДНIВ вiдпустки за п`ять рокiв та ще й за власний кошт на Мальдiвах...та хiба все тут помiстицця ??? Що не день - то "шакаладний барига Вальцман", "свинарчуки", "кумовство", "алкаш" - з кожного утюга. Скандалiв вистачало.
Не те, що зараз - 25 вiдпусток за рiк, весь 95-й квартал включно з прибиральницями - при владi i навколо бюджетного корита з черпаками, дiрка в бюджетi "ширше маминой" - i захмарний рейтинг.