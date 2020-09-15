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НАБУ (4981) Холодов (80) Юрченко Олександр (109)

"Юрченко - людина Холодова", - помічник нардепа, викритий НАБУ на хабарі, пов'язаний з одним із нардепів "Слуги народу"

Фігурант плівок НАБУ розповів, що нардепа Юрченка прослуховують і "постійно пасуть", а також назвав його "людиною Холодова".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать записи, опубліковані НАБУ.

Детектив НАБУ під прикриттям обговорює з посередником значення фраз "допомога екології" та "плюшки", які лунали під час розмови з нардепом Юрченком.

Детектив: Я не розумію, допомога екології, як це звучить. "Плюшки", я так розумію, - це бабки?

Посередник: Ти ж запитав - я ж відкрито говорю. Він (нардеп Юрченко. - Ред.) просто нічого взагалі не може озвучувати. Ну. ... Він не може. Його слухають, постійно, все. У нас вже було просто багато дуже моментів. Але він нічого взагалі.

Детектив: У сенсі, типу, працюють щодо нього?

Посередник: Звичайно. Він нічого, ну, це ж Холодова людина. ... Коротше, багато нюансів є. Не через нього. Він нормальний. Просто через те, що він у групі, його постійно пасуть. Тому для цього я. А він, ну, типу, натякнув, що треба допомогти екології.

На уточнювальне запитання детектива, що "допомога екології" – це гроші, посередник відповів ствердно.

Найімовірніше, посередник говорив про народного депутата "Слуги народу", заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова.

Також читайте: Всі знають, що псувати зі мною стосунки через якусь, бл#дь, двадцятку, десятку. Де сенс? - нардеп "Ю" розповідає про "порядки" в комітеті Ради

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Топ коментарі
+6
ЗЕбилы аууууууууууу!
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15.09.2020 15:02
+5
а в ответ-тишина..
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15.09.2020 15:11
+5
Ну як же?
А "барига", "бiзнес на кровi", "в рот тер дам+", катери у Азовське море, П`ЯТЬ !!!!! ДНIВ вiдпустки за п`ять рокiв та ще й за власний кошт на Мальдiвах...та хiба все тут помiстицця ??? Що не день - то "шакаладний барига Вальцман", "свинарчуки", "кумовство", "алкаш" - з кожного утюга. Скандалiв вистачало.
Не те, що зараз - 25 вiдпусток за рiк, весь 95-й квартал включно з прибиральницями - при владi i навколо бюджетного корита з черпаками, дiрка в бюджетi "ширше маминой" - i захмарний рейтинг.
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15.09.2020 19:40
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ЗЕбилы аууууууууууу!
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15.09.2020 15:02 Відповісти
а в ответ-тишина..
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15.09.2020 15:11 Відповісти
ХОЛОДОВА --к ответу ! ЗАРЫЛИСЬ там--зеленые воришки !!!!!!
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15.09.2020 23:06 Відповісти
може нагадати які скандали були у бувших?
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15.09.2020 17:52 Відповісти
Ну як же?
А "барига", "бiзнес на кровi", "в рот тер дам+", катери у Азовське море, П`ЯТЬ !!!!! ДНIВ вiдпустки за п`ять рокiв та ще й за власний кошт на Мальдiвах...та хiба все тут помiстицця ??? Що не день - то "шакаладний барига Вальцман", "свинарчуки", "кумовство", "алкаш" - з кожного утюга. Скандалiв вистачало.
Не те, що зараз - 25 вiдпусток за рiк, весь 95-й квартал включно з прибиральницями - при владi i навколо бюджетного корита з черпаками, дiрка в бюджетi "ширше маминой" - i захмарний рейтинг.
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15.09.2020 19:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/434843Саня довбень воровство нынешних по твоему оправдывает мародерство попередников . Совсем мозги просрал .Был ворюга Порошенко , которому можно воровать , потому что томос и армию построил заново ,а теперь ворюга Зеленский , ему нельзя , потому что предатель . А как по мне то обоих к стенке по законам военного времени .
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16.09.2020 08:49 Відповісти
слуги за год переплюнули бывших
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15.09.2020 21:07 Відповісти
До вас ще не дійшло, чому не переобрали Порошенка?
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15.09.2020 21:10 Відповісти
ЖОДНА брехлива заява шмарклі про Порошенко не є правдою Ж О Д Н А з15 справ проти Порошенко Є БРЕХНЕЮ А тим часом шмаркля зі своєю мішпухою вскочивши на місце президента КРАДЕ і ДОКАЗИ ВЖЕ Є!!
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16.09.2020 06:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/428885 НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА .
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16.09.2020 08:52 Відповісти
так я Ж тобі про те і КАЖУ коли тупорила товпа=23%виборців в одну мить починає марити що шмаркля "фсьо парішаіт" це і є тупий=фанатизм що створює кумірів А СВІДОМІ ЛЮДИ вибирають для керівництва ДЕРЖАВОЮ, не тих хто краще мурку на піаніні збацає-кумырыв на рік, а ФАХІВЦІВ...
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16.09.2020 10:08 Відповісти
а где человеки народа? НИКОГДА больше не пойду голосовать, не буду помогать очередной банде пробраться к плюшкам, пусть сами дерутся
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15.09.2020 20:22 Відповісти
Сраное зебилье должно сидеть дома а не на выборы ходить.
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15.09.2020 23:19 Відповісти
і що цікаво гніди пукіна відразу Ж заскавчали - ті хто здатен читати та хоч якось мислити =не ходіть на вибори.. нехай на вибори ходять совкові дебіли з маразмом... ті оберуть те що пукіну треба
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16.09.2020 06:15 Відповісти
 
 