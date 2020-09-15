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Україна не хоче втручатися у внутрішню політику Білорусі: так само мають діяти всі інші країни, - Зеленський

Україна не хоче втручатися у внутрішню політику Білорусі: так само мають діяти всі інші країни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що ніхто не має втручатися у внутрішню політику Білорусі, але не можна допустити, щоб громадяни цієї країни, які мирно протестують, постраждали або загинули, а Олександр Лукашенко "має почути людей".

"Україна не хоче втручатися у внутрішню політику Білорусі. І я впевнений, що так само мають діяти всі інші країни, про втручання яких ми з вами чуємо. Іноді з різних засобів масової інформації. Але при цьому ми маємо зробити все, щоб жодна людина не постраждала, жодна людина не загинула. Тому я вважаю, що пан Лукашенко має все-таки знайти ті слова, які він раніше знаходив зі своїм народом, і почути людей. Це дуже важливо", - сказав він на спільному брифінгу у вівторок у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський наголосив, що Україні не все одно, що відбувається в Білорусі.

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"Це наші сусіди. Ми від початку говорили і справді звертали увагу білоруської влади, що в жодному разі не можна допустити кровопролиття. Це страшна ситуація. Але що ми бачимо? Ми бачимо зі ЗМІ, що люди вийшли на вулицю, тисячі людей, і ми бачимо ставлення до цих тисяч людей. Мені здається, що білоруська влада в будь-якому разі має знайти шлях, діалог із людьми, зі своїм народом, який її обрав, який їх робив чиновниками чи президентами. І саме для них президенти всі служать, саме для них ми всі працюємо. Тому діалог має бути знайдено", - зазначив він.

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Топ коментарі
+28
Како же хера ты, ослиная рожа, позволяешь мозгожопым кацапам указывать Украине что и как нужно делать, когда проводить выборы, когда не проводить, какой язык должен быть государственным.
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15.09.2020 15:06
+22
Короче, агент ФСБ с позывным "Осёл Оманский", хочет что бы Лукашеску остался.
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15.09.2020 15:05
+16
Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси: так же должны действовать все другие страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2601
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15.09.2020 15:05
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Знатный пример для других!
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15.09.2020 15:01 Відповісти
Ага.
"Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси. И я уверен, что так же должны действовать все другие страны, о вмешательстве которых мы с вами слышим. Иногда из различных средств массовой информации. Но при этом мы должны сделать всё при этом, чтобы ни один человек не пострадал, ни один человек не погиб. Источник: https://censor.net/ru/n3219417

Як?
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15.09.2020 15:20 Відповісти
Короче, агент ФСБ с позывным "Осёл Оманский", хочет что бы Лукашеску остался.
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15.09.2020 15:05 Відповісти
Ну да. Осел уже на турне договорился а тут,из за какого то народишки очередной отпуск обломился
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15.09.2020 15:43 Відповісти
Вот уж к кому дАлжны прислушаться все страныі!!!!
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15.09.2020 15:05 Відповісти
Да уж... Похоже "зеленая пимпочка" себя уже мировым лидером считает
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15.09.2020 15:53 Відповісти
Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси: так же должны действовать все другие страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2601
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15.09.2020 15:05 Відповісти
Како же хера ты, ослиная рожа, позволяешь мозгожопым кацапам указывать Украине что и как нужно делать, когда проводить выборы, когда не проводить, какой язык должен быть государственным.
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15.09.2020 15:06 Відповісти
я считаю, что господин Лукашенко должен все-таки найти те слова, которые он раньше находил со своим народом, Мне кажется, что белорусская власть в любом случае должна найти путь, диалог с людьми, со своим народом, который ее выбралИсточник: https://censor.net/ru/n3219417

в общем жаба призналя усатого легитимным -ожидаемо на то он и кретин
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15.09.2020 15:08 Відповісти
Зе - ти це Путіну розкажи !
Може він тебе послухає
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15.09.2020 15:10 Відповісти
А некто вмешиваться и не собирается ( ну кроме Раши).. Правда Луке все слышится бряцание гусениц натовских танком на границе.. и украинские диверсанты ( ну это диагноз, поэтому и обсуждать нечего). ЕС не вмешивается, а озвучило свою позицию , что должна сделать и Украина. Выборы были полностью сфальсифицированы действующей властью. Захвативший в незаконный способ власть в стране бывший президент Лукашенко не является на данный момент президентом Беларуси. Должны пройти новые демократические выборы при присутствии международных наблюдателей, Украина должна ввести персональные санкции против лиц замешанными в этом, а также в подавлении силовым способом мирных демонстраций. ( используя как пример санкционный список стран ЕС)
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15.09.2020 15:13 Відповісти
Мдаааа..самый "савершенейший из величайших" что-то заДком чувствует..Жди фо.фка..гостей под забором...
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15.09.2020 15:21 Відповісти
Ох зэ и ссыкуняра
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15.09.2020 15:34 Відповісти
Мало того,,Украина в лице зеленского не хочет вмешиваться и в украинскую политику.
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15.09.2020 15:41 Відповісти
Украина не хочет, а украинцы хотят.
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15.09.2020 15:42 Відповісти
И что ж ты гандонище зе ездило перед выборами бацьки туда что решало не зря был та чмо продажное
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15.09.2020 15:43 Відповісти
Зе сновпхкоксу нанюхался,ему хорошо.
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15.09.2020 15:45 Відповісти
вова тут хасіди за тобою приїхали паняй к єпєням на історичну батьківщіну на дорогу скинемося...
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15.09.2020 15:57 Відповісти
Полное ничтожество, хотя порох поступил бы также скорее всего
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15.09.2020 16:12 Відповісти
Ага, помню как они с тараканом, разве что в зубы не целовались.
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16.09.2020 00:26 Відповісти
так не во всех же странах шут на троне.
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15.09.2020 16:13 Відповісти
Одно предложение противоречит другому. Он сам понимает, что говорит? "Украина не хочет вмешиваться ... так же должны действовать все другие страны,.. но мы должны сделать всё при этом, чтобы ни один человек не пострадал, ни один человек не погиб" Как Бубочка будет это делать не вмешиваясь?
ЕС уже заявило. что Не считает Лукашенко легитимным. Анаше недоразумение против, потому что Путин не велит?
Стыдоба
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15.09.2020 16:22 Відповісти
и накладывает санкции
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15.09.2020 17:32 Відповісти
Лукашенка треба судити, а не закликати почути народ. І добре, що в Білорусі ще не скасували смертну кару. Він заслужив.
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15.09.2020 17:19 Відповісти
да. ты.
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15.09.2020 22:05 Відповісти
Зе , другая страна уже вмешалась . Есть убитые и 80 человек пропавшие безвести , то есть тоже убитые . Эта же страна ведете с тобой войну . Остальные выражают озабоченность .
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15.09.2020 19:25 Відповісти
Как только это чмо открывает рот - позор для всей страны, стыдоба. Каждый день новую дурость озвучивает. Фонтан косноязыкий.
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15.09.2020 20:46 Відповісти
всё верно сказал.
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15.09.2020 22:05 Відповісти
Не, не, не, так дело не пойдет. Зе, ты должен поехать в Минск, публично встать перед тараканом на колени и попросить прощенья. И тогда, возможно, роль главного клоуна постосовковых сцарей, вновь тебе достанется.
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16.09.2020 00:25 Відповісти
 
 