Україна не хоче втручатися у внутрішню політику Білорусі: так само мають діяти всі інші країни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що ніхто не має втручатися у внутрішню політику Білорусі, але не можна допустити, щоб громадяни цієї країни, які мирно протестують, постраждали або загинули, а Олександр Лукашенко "має почути людей".
"Україна не хоче втручатися у внутрішню політику Білорусі. І я впевнений, що так само мають діяти всі інші країни, про втручання яких ми з вами чуємо. Іноді з різних засобів масової інформації. Але при цьому ми маємо зробити все, щоб жодна людина не постраждала, жодна людина не загинула. Тому я вважаю, що пан Лукашенко має все-таки знайти ті слова, які він раніше знаходив зі своїм народом, і почути людей. Це дуже важливо", - сказав він на спільному брифінгу у вівторок у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський наголосив, що Україні не все одно, що відбувається в Білорусі.
"Це наші сусіди. Ми від початку говорили і справді звертали увагу білоруської влади, що в жодному разі не можна допустити кровопролиття. Це страшна ситуація. Але що ми бачимо? Ми бачимо зі ЗМІ, що люди вийшли на вулицю, тисячі людей, і ми бачимо ставлення до цих тисяч людей. Мені здається, що білоруська влада в будь-якому разі має знайти шлях, діалог із людьми, зі своїм народом, який її обрав, який їх робив чиновниками чи президентами. І саме для них президенти всі служать, саме для них ми всі працюємо. Тому діалог має бути знайдено", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
"Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси. И я уверен, что так же должны действовать все другие страны, о вмешательстве которых мы с вами слышим. Иногда из различных средств массовой информации. Но при этом мы должны сделать всё при этом, чтобы ни один человек не пострадал, ни один человек не погиб. Источник: https://censor.net/ru/n3219417
Як?
в общем жаба призналя усатого легитимным -ожидаемо на то он и кретин
Може він тебе послухає
ЕС уже заявило. что Не считает Лукашенко легитимным. Анаше недоразумение против, потому что Путин не велит?
Стыдоба